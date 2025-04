Semana Santa 2025, Operativos, misas, procesiones, Siete Palabras, luto nacional, rechazo a teteos, evitar violencia, muertes accidentes de tránsito, personas ahogadas e intoxicaciones, rechazo a medidas arbitrarias de algunos funcionarios

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

La Semana Santa 2025 nos trae, como siempre, el inicio desde el domingo de ramos hasta el de resurrección, operativos para salvar vidas, misas y procesiones de la Iglesia católica, las muy esperadas siete palabras de sacerdotes, vacaciones para muchos, turismo interno, rechazo a los teteos, intoxicaciones,muertes y violencia, exigencia de prudencia en el manejo en las vias del país, la consigna de no violencia, reflexiones de los ciudadanos en los hogares, dinamismo económico, la visita de cientos de miles de turistas extranjeros, medidas administrativas arbitrarias de algunos funcionarios e instituciones del Estado que violan las libertades públicas yderechos ciudadanos, coincidiendo con un luto nacional por la muerte de 231 personas tras el desplome del techo en la discoteca Jet Set, en la capital dominicana.

Operativo Semana Santa 2025 desplegará 25,548 policías, 2,400 soldados y 4,577 vehículos

Las autoridades presentaron el “Operativo Semana Santa 2025”, que dispone de 25,548 agentes policiales y 2,400 soldados, 4,577 vehículos para patrullaje, grúas para asistencia y 12 camionetas con sistema de depuración de placas en tiempo real para monitorizar los excesos de velocidad, vehículos sin placas, manejo temerario, entre otras infracciones.

Como parte del trabajo especial, reforzarán los patrullajes preventivos y las labores de inteligencia en todo el territorio, con especial atención a zonas turísticas, residenciales y comerciales. Mantienen la prohibición de fiestas en balnearios públicos y privados y el expendio de bebidas alcohólicas el Viernes Santo.

Durante el acto en la explanada del Palacio de la Policía Nacional, encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director policial, mayor general, Ramón Antonio Guzmán Peralta, indicaron que los organismos de socorro y de seguridad trabajarán aunados en el amplio dispositivo durante este período de alta movilidad.

Raful dijo que estas disposiciones, implementadas en años anteriores son efectivas para proteger a la población y preservar la tranquilidad y que para asegurar el cumplimiento, el cuerpo del orden y la Dirección de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas (COBA) actuarán conforme con las leyes.

Expresó que en este asueto esperan, no solo llenar las calles de agentes para defender la seguridad nacional y ciudadana, sino, acompañar a los ciudadanos, que crean en este cuerpo de orden.

Las autoridades recordaron que la Semana Santa representa una fecha de profundo significado religioso para gran parte del pueblo dominicano y reiteraron su llamado al comedimiento, la reflexión y la prudencia en todos los espacios públicos.

En cuanto a las medidas consignadas en la resolución, la funcionaria manifestó que esta decisión fue adoptada por la Fuerza de Tarea Conjunta que coordina las acciones de seguridad, como parte del compromiso con la seguridad, el orden y la convivencia ciudadana.

Indicó que el objetivo es evitar aglomeraciones y garantizar espacios seguros para el disfrute familiar y proteger el bienestar de las comunidades con vocación turística y la seguridad de los visitantes, nacionales y extranjeros.

Pie de fotos:

La vicepresidenta Raquél Peña, encabezó el lanzamiento.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, en sus declaraciones.

Personal que estará en el “Operativo Semana Santa 2025”.

MESA DE DIALOGO LLAMA AL RECOGIMIENTO Y A FORTALECER LOS LAZOS FAMILIARES DURANTE LA SEMANA SANTA

La Mesa de Diálogo y Representación Cristiana, en consonancia con el sentir nacional ante los recientes

acontecimientos trágicos y en el marco del luto oficial, hace un llamado firme y sensible a toda la

ciudadanía, especialmente al pueblo de fe, a asumir esta Semana Santa con responsabilidad, recogimiento

y sentido de cuidado colectivo.

El Obispo Reynaldo Franco Aquino, presidente de la entidad, expresó que “lo más sabio y prudente en

este momento sería quedarse en casa, junto a la familia, fortaleciendo los vínculos del amor, la fe y la

unidad. Este tiempo debe ser una oportunidad para reflexionar sobre el valor de la vida y la importancia

de protegernos los unos a los otros”.

Franco Aquino argumentó que frente al desgaste de los organismos de socorro, la saturación de los

servicios médicos y la tensión emocional que vive el país, la Mesa insta a evitar traslados innecesarios,

actividades de alto riesgo o comportamientos que puedan exponer a las personas a peligros evitables. La

vida es un regalo de Dios, y cada acción debe reflejar ese valor.

El líder evangélico indicó además, en medio del dolor colectivo que dejó la tragedia del Jet Set, es

fundamental que el pueblo cristiano y la sociedad en general muestren solidaridad, empatía y respeto

hacia los afectados. Esta no es una semana para la imprudencia ni para la indiferencia, sino para el

recogimiento y la intercesión por la nación.

La entidad cristiana recordó que el verdadero espíritu de la Semana Santa está en recordar el sacrificio de

Cristo, vivir la fe con responsabilidad, y cuidar a los nuestros. El mejor coro, dijo el obispo Franco

Aquino, “se arma en casa, con la familia”, y allí también se encuentra la mayor seguridad.

Este es también un momento propicio para volver el corazón a Dios y reconectar con los beneficios

eternos de la cruz: el perdón, la paz, la redención y la vida nueva en Cristo. La Semana Santa no solo debe

vivirse con prudencia, sino con profundidad espiritual, recordando que la cruz no es símbolo de muerte,

sino de victoria y esperanza.

Finalmente, la Mesa de Diálogo exhorta a pastores, líderes comunitarios y ciudadanos conscientes a

promover mensajes de prevención, paz y esperanza, convirtiendo esta Semana Santa en un tiempo de

sanidad, reflexión y compromiso con la vida