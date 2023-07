Seguridad dizque “Social”…

¿Para qué sirve la ley 87-01 de ¿Seguridad Social?, si al cabo de décadas de trabajo y acumulación de miles de cuotas, lo que te sale como “pensión” no llega a 10 mil pesos, propios para morir de hambre? Para qué sirve la ley 87-01 de ¿Seguridad Social?, que a todos los dominicanos nos costó décadas de lucha, si en su parte de Salud sólo sirve para atención primaria y no cubre los tratamientos médicos de altos costos? ¿Para qué sirve la ley 87-01 de ¿Seguridad Social?, si el Estado no es responsable de su cabal cumplimiento, lo que ha delegado en empresas que solo buscan el lucro?… (La respuesta es una: La ley 87-01 sólo les sirve a las AFP y ARS).