Seccionales PRM en NY y PA piden a presidente JCE aclarar información sobre convenciones a diputados creando gran confusión en exterior

NUEVA YORK._ Las seccionales del PRM en Nueva York y Pensilvania, presididas por Julyn Mateo y Nelson Filpo, pidieron al presidente de la Junta Central Electoral (JCE) una información que se le atribuye en medios digitales en la que supuestamente dijo que ese partido no podrá realizar sus convenciones para elegir sus candidatos a diputados en ultramar.

Ambos líderes perremeístas acompañados por el destacado dirigente de la seccional en Nueva York, Antonio Jáquez (Tony) dijeron que hablan en representación de todos los perremeístas en los que reina una gran confusión y preocupación ya que el montaje de las primarias del partido oficial está en la fase final y se han fechado para octubre 2023, en el caso de Nueva York, el 14 de ese mes.

Numerosos medios de la República Dominicana atribuyeron el jueves 21 de este mes a Jáquez Liranzo haber advertido que “que no es posible celebrar primarias en el exterior porque la JCE no cuenta con los permisos de los países receptores para la realización de procesos eleccionarios” a lo que Mateo, Filpo y Jáquez reclamaron que el responsable de montar las elecciones en la República Dominicana y el exterior, que es la JCE, debe clarificar lo dicho para despejar el panorama gris que se ha generado en la dirigencia y las bases del PRM a nivel global.

Dijeron que diariamente reciben llamadas desde diferentes puntos de Estados Unidos, Europa, Canadá y América Latina, incluyendo a Puerto Rico en las que se les indaga sobre lo dicho por Jáquez Liranzo.

En medio de la entrevista con los tres dirigentes perremeístas ayer lunes en la tarde, este reportero intentó obtener una reacción del director del voto en el exterior, doctor Well Sepúlveda, pero se dijo que no está autorizado para referirse al tema, remitiendo el cuestionamiento a la directora de prensa y comunicaciones de la JCE, Suedi León Jiménez que no pudo ser localizada.

“Estamos pidiendo al presidente de la JCE, Román Jáquez que le explique al pueblo dominicano tanto a los que vivimos en el exterior como los que viven en la República Dominicana, su declaración sobre que las primarias a realizarse en el exterior específicamente las del PRM, de si no están suspendidas o eliminadas porque son unas primarias que la JCE no va a supervisar, pero el partido las va a realizar y por tanto le pedimos a Román Jáquez que clarifique de que no se está diciendo que se está suspendiendo el proceso convencional porque hay una gran confusión tanto aquí (Estados Unidos), Europa y América Latina, Puerto y otros países, donde la gente está desinformada y llamándonos a nosotros para averiguar que si es que se ha eliminado el voto del dominicano en el exterior”, dijo Mateo.

Señaló que ese voto le costó muchos sacrificios y lucha a la diáspora y está establecido por ley en la constitución dominicana como una bandera del doctor José Francisco Peña Gómez.

“Nosotros les decimos a los dominicanos que sí, que aquí va a haber primarias que fueron aprobadas con el modelo de votar con el padrón cerrado a diferencia de los otros partidos que lo harán por encuestas, y por eso, el presidente de la JCE se refiere específicamente al PRM”, agregó Mateo.

Recalcó la petición a Jáquez Liranzo para que clarifique las declaraciones que dio porque han traído una confusión muy grande que puede traer como consecuencia mermar el voto en las elecciones.

“Ya nosotros terminamos el domingo el proceso de inscripciones en la circunscripción #1 en el que se inscribieron 18 precandidatos de Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Washington DC y los otros estados que integran la circunscripción #1”, explicó Mateo.

Por su parte, Filpo dijo que el presidente de la JCE debe aclarar también la negativa de los permisos de los países receptores, porque de ser así, la confusión está generalizada.

Mateo, Filpo y Jáquez concordaron con declaraciones de Guido Gómez mazara en las que asegura que con la exclusión, la JCE coloca a los dominicanos en el exterior en un apartheid ((https://elnuevodiario.com.do/guido-al-negarles-votar-en-primarias-prm-coloca-dominicanos-exterior-en-un-apartheid-electoral/)

DECLARION DE JAQUEZ LIRANZO

La declaración del presidente de la JCE es en respuesta a una carta del PRM en la que advierte al partido oficial que no podrá elegir a sus candidatos del exterior mediante primarias, porque la junta decidió que las convenciones no se realizarán fuera del país.

Recordó al PRM que esa limitante está contenida en la proclama de la precampaña que se inició el 2 de este mes.

El 12 de junio, el partido oficialista envió una comunicación a la Junta Central Electoral informándole que elegiría mediante primarias con padrón cerrado a su candidato presidencial, algunas diputaciones locales y todas las diputaciones en el exterior.

El organismo electoral explicó que la negativa a la celebración de elecciones primarias en el exterior se debe a que pese a las acciones que ha venido ejecutado el pleno para lograr un mayor nivel de participación e inclusión de los dominicanos en el exterior, como la de duplicar la cantidad de criollos empadronados, no ha obtenido los permisos para la instalación de centros de registros y oficinas en los países donde residan los dominicanos.

Señaló que la complejidad radica en que los países receptores requieren conocer el alcance de los permisos solicitados y este aspecto lo define la cantidad de electores, cifra que no es definitiva por los empadronamientos constantes.

Indicó que el proceso para contar con el permiso para realizar elecciones en el exterior requiere tiempo, «en función de la realidad legal de cada Estado receptor, de cuya soberanía ese órgano es respetuoso, toda vez que se trata de un aspecto de derecho internacional público», razón por la que se especificó lo siguiente en el párrafo II del artículo 2 de su proclama de precampaña:

«La celebración de elecciones primarias solo tendrá alcance local, por tanto, la elección de sus candidatos y candidatas se limitará al ámbito de la Republica Dominicana, excluyéndose las elecciones primarias en el exterior».

Recordó que los partidos políticos tienen hasta el 17 de agosto de 2023 para depositar la lista completa de los precandidatos que irían a primarias.