Seccional PRD NY celebra masivo festejo navideño con apoyo a MVM y candidatos de ultramar en local del Alto Manhattan

NUEVA YORK._ La seccional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), celebró anoche un masivo festejo navideño en apoyo a su líder nacional y candidato a la presidencia, Miguel Vargas Maldonado y a los candidatos a diputados en ultramar en que docenas de dirigentes y miembros abarrotaron el local en la calle 245 en el Alto Manhattan.

Estuvo presente el presidente nacional de la Juventud Revolucionaria Dominicana (JRD), Yeuri García.

La actividad, organizada por un equipo del partido blanco encabezado por la secretaria general y coordinadora de campaña, Miguelina Faña, quien convocó al evento se inició con una oración a cargo de la militante Rosalía Sánchez seguida por la interpretación de los himnos de República Dominicana y el PRD.

Faña dio la bienvenida a los presentes y se mostró sorprendida y entusiasmada por la asistencia ya que el evento se realizó desafiando torrenciales aguaceros caídos el día y la noche de ayer domingo sobre Nueva York.

El fenómeno impidió que la delegación de Long Island pudiera asistir por las condiciones climáticas, explicó Faña.

“Me siento muy… pero muy emocionada porque pensé que no iba a venir tanta gente por las lluvias”, dijo la secretaria general y coordinadora de la campaña.

“Me siento muy agradecida y contenta. Gracias a Dios que ha permitido que nosotros, el equipo del PRD nos estemos fortaleciendo en la ciudad de Nueva York”, añadió.

“En nombre del ingeniero Miguel Vargas Maldonado y de este glorioso partido, les damos las gracias y la bienvenida a todos los compañeros y compañeras que están aquí presentes”, señaló Faña.

Explicó que al evento solo asistió una delegación de la seccional de Nueva Jersey, presidida por el presidente del PRD en ese estado, Ramón Peña.

Los candidatos a diputado y diputada en ultramar, doctores Yomare Polanco y Nancy Jiménez, también se dirigieron a los perredeístas presentes exponiendo parte de sus propuestas electorales y agradeciendo el respaldo.

A su entrada, Polanco acompañado por su esposa Josefina, fue largamente ovacionado por los presentes parte de los cuales se hicieron fotos, videos y selfies mientras abrazaban y saludaban al candidato en ultramar.

El candidato Cándido Cruz tampoco pudo asistir debido al inclemente clima.

Polanco aseguró que su victoria y la del PRD están garantizadas en las elecciones congresuales y presidenciales 20204, gracias al enorme trabajo que realiza el partido en la circunscripción 1 de Estados Unidos.

Entre las propuestas que resumió Polanco reafirmó sus promesas de someter leyes para crear el fondo de pensiones del exterior que reenumerará con un porcentaje los sacrificios y esfuerzos de la diáspora a través de las remesas en beneficio de la República Dominicana, la eliminación que pone tiempo al envío de vehículos creando solo una comisión revisora que determine si están o no en condiciones de entrar al país caribeño luego de ser enviados desde cualquier país del mundo.

También retomó su proyecto para garantizar una vida digna a los envejecientes de la diáspora que se retiren para que tengan viviendas, planes de seguros de salud y los beneficios que otras leyes en su carpeta les garantizarán.

“Esos son proyectos que se pueden realizar y están claramente delineados”, explicó Polanco.

Se refirió además a los productos agropecuarios dominicanos que no pueden entrar al mercado de Estados Unidos. Para que la FDA modifique y elimine las restricciones para impedirles la entrada.

Puso sus números a disposición de todos los presentes y la comunidad asegurando que pueden contactarlo a cualquier hora.

“Un diputado de ultramar, es más que un legislador. Es un facilitador, un luchador, soy un hombre de una sola pieza como ustedes lo saben. No me vendo ni me rajo y necesitamos ese tipo de carácter para poder lograr que estas propuestas se realicen”, expresó siendo aplaudido y coreado por los asistentes.

Jiménez, expuso también de sus propuestas coincidiendo con Polanco en algunos planteamientos.

“Todos ustedes me conocen”, agregó la candidata que es una reconocida odontóloga dirigiendo su clínica en el vecindario Inwood del Alto Manhattan.

Recordó que siempre ha estado al lado de los más necesitados en Estados Unidos y Republica Dominicana.

“Todos los que entran a mi clínica con un dolor, salen sin dolor”, señaló.

Fermín se dirigió a los asistentes exhortándolos a empadronarse para asegurar que todos puedan votar llevando a sus familiares y vecinos a las urnas para asegurar el triunfo del PRD en 2024.

El presidente de la JRD resaltó la masiva asistencia al acto diciendo que en Estados Unidos, el PRD está trabajando unido por lo que se llevará el triunfo por muchos votos en la circunscripción 1.

“La JRD estás a disposición de cada uno de ustedes, y los jóvenes estamos presentes tanto en el partido como en el país”, añadió García.

“Les pido que con tanto apoyo que la dominicana mantiene en la diáspora, así mismo lo transporten a la República Dominicana”, subrayó deseando feliz navidad al agradecer el respaldo.

Parte de los principales dirigentes de la seccional Nueva York del PRD asistieron al festejo, entre ellos, Fermín, Roberto Pimentel, subsecretario del comando de campaña y delegado ante la JCE, la periodista Jenny Gómez, coordinadora de comunicaciones, Mayra Peña, coordinadora de FEDOMUSDE, Félix Manuel, esposo de Faña que hace muchas cosas en el partido, Edward Hernández, encargado de transporte, Ramón Amarante, Wilfrido Gómez, Patria Reyes, Osiris Guzmán, Nelson Padilla, Ramón Núñez, Alex Guzmán, Cita Herrera, Siderca, Belkys Fernández, Araujo y el doctor Julián Meléndez, vicepresidente del partido.

El festejo fue amenizado por la orquesta “La Polanco Band” creada por el doctor Yomare Polanco y los asistentes disfrutaron de una cene bufete y bebidas nacionales e internacionales.

El acto fue conducido por la periodista Jenny Gómez.