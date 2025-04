Se soltó el loco en la oposición

Por: Andrés Mejía Yepez

En República Dominicana hay costumbres que, aunque pintorescas, definen patrones culturales muy profundos. Una de ellas es esa manía de postergar todo para “después de Semana Santa”. Que si “te pago después de Semana Santa”, que si “nos reunimos después de Semana Santa”, que si “hablamos después de Semana Santa”. Somos expertos en procrastinar, en usar el calendario como escudo para evadir responsabilidades. Pero hay otra tradición, menos folclórica y más peligrosa: la de desatar campañas de desinformación justo después de Semana Santa.

Este año no fue la excepción. Este Domingo de Resurrección, mientras la mayoría de los dominicanos buscaba paz, reflexión o simplemente disfrutar el final del asueto, ciertos sectores de la oposición aprovecharon para soltar su “loco”. Las redes sociales amanecieron encendidas, no con debates constructivos, no con propuestas, sino con una oleada de rumores, noticias falseadas y ataques sin sustancia que buscan, como siempre, generar confusión, miedo y desestabilización.

No es casual. Ya lo sabemos: cuando se acercan los tiempos políticos clave, algunos prefieren la estridencia a la estrategia, el bulto al contenido. En vez de plantear ideas, optan por sembrar caos. En vez de construir, destruyen. Son expertos en manipular titulares, editar verdades y amplificar mentiras con la ayuda de un ejército de “bocinas” que no buscan otra cosa que intoxicar el debate nacional.

¿A quién le sirve ese “loco suelto”? Desde luego, no al pueblo. No al dominicano que madruga, trabaja y sueña con un país mejor. No al joven que exige oportunidades reales. No a las comunidades que necesitan soluciones, no más shows.

El llamado es claro: la ciudadanía merece una oposición seria, que fiscalice con responsabilidad, no con morbo. Que critique, sí, pero con altura. Que señale, pero con pruebas. Que contribuya, no que sabotee.

Mientras tanto, seguiremos apostando a la sensatez, al trabajo constante y a la verdad. Porque la historia no la escriben los que gritan más fuerte, sino los que actúan con más coherencia.