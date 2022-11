Rubby Pérez: La voz más alta del merengue

Maguá Moquete Paredes

El merengue es como caña para el ingenio, un triunfo a nuestros artistas

populares, al arte nacional, del pueblo noble y atractivo fundamental de la oferta

turística dominicana.

Esto permite un escenario de análisis y propuestas de nuestra música, recurso

de promoción y valoración de la marca país. Merengue es valor agregado,

esencialmente en las clases sociales diferentes, constituye para fomentar el respeto,

la convivencia y el disfrute en las comunidades nacionales e internacionales.

Rubby Pérez (Roberto Antonio Pérez Herrera), ha contribuido como

embajador musical, director orquestal y cantante líder, a tener una genuina

representación dominicana con la espectacularidad del merengue. Esto hace, La voz

más alta del merengue, que ha defendido, protegido y se identifica con su lar

quisqueyano.

El merengue, nos indica el artista, es la música nacional por antonomasia, al

compás del influjo característico del temperamento del pueblo dominicano. “En este

ritmo están los signos de la identidad de manera elocuente y la fuerza viva de

nuestro pueblo”.

La Patria dominicana no es solo el conjunto de sus paisajes de montaña, de

valles, de ríos, de playas, es también, su lengua, la suma de sus hombres y mujeres,

los poemas que se han escrito. El merengue es parte de la Patria, porque es creación

del pueblo dominicano. Es valuable mencionar al orquestador, clarinetista y maestro

Bienvenido Alejandro Bustamante López, padre orquestal, que logró un estrellato en

difundir ese ritmo con jazz.

Apreciando el merengue patrimonial de Rubby Pérez. Esta vez, con su hija

Sulinka Pérez, logran un empalme pasional-sonoro, rítmico bailable con tonos altos

y afinados. Toda esta mixtura nos introduce que el merengue con buenas voces e

intérpretes realizan aportes etnológicos, históricos, sociológicos y antropológicos de

nuestras raíces musicales con temperamentos internacionales e hilo conductor de

Europa y el Caribe.

La orquestación de Rubby, él; obra en el presente y futuro con cultura y

sociedad, baile e identidad, hispanismo y sincretismo. Merengue es ritmo corpóreo,

adjudica el saber de William John Thoms, el creador de la acepción folklore cuando

llamó a recoger y estudiar la tradición oral ante el avance de la industrialización y

urbanización del 1846; y el rescate de las culturas aborígenes norteamericanas

realizado por Franz Boas y su escuela a finales del siglo XIX.

Debo consagrar a Euclides Gutiérrez Félix, historiador, académico,

investigador y abogado facilita a este referente del merengue, y reflexiona con su

docto inigualable de ejemplo de su vida y ciudadano Rubby Pérez. Dice: “. . . este es

un pueblo singular con los matices de su dignidad e inteligencia, en el escenario

hispano americano, el Caribe, antillanismo y latinoamericano donde esbozaron el

acento desde el 26 de noviembre del 1824, y en 1957 se abre el pentagrama musical

del merengue”.

Rubby Pérez ha marcado un estilo sonoro de dimensión audible, bailable y

con un verso-prosa festivo e impactante. Atendiendo ese fraseo en merengue. Luis

Alberti coloreaba el merengue cibaeño tradicional con el jazzístico y agregaba

tambora, güira y acordeón-piano. Así, la Super Orquesta San José, fue la agrupación

institucional número uno del país, dirigida por el maestro Ramón Antonio Molina

Pacheco (Papa Molina), tenía al cantante, José Tamárez Mateo (Joseíto Mateo),

quien se le dio a conocer como “El Rey del Merengue”.

La fusión del merengue con pasión, corazón y la cultura típica se ha logrado

una sonoridad cosmopolita dentro de una estética inspiracional que Rubby combina

cuasi irresistible con la base percusiva y el jaleo del saxofón, tambora y güira. La

voz más alta del merengue connota el espíritu alegre en una traducción acertada de

enriquecer y fortalecer la dominicanidad.

El artista de la cultura popular, Rubby Pérez, divulga con acción en el país y

en el extranjero. El merengue con apoyo alegre, social y léxicos didácticos, y para

ser bueno es el único modo de ser dichoso. Ser culto es el único modo de ser libre.

Juan Antonio Bosch Gaviño, nos enseñó que “no puede haber paz, donde no hay

consciencia cívica y no hay consecuencia cívica donde no hay cultura”.

La música nacional es el eslabón creativo para “domesticar la cultura

transnacional popular en la propia casa”. Por ello, las notas claras y brillantes del

saxofón producen un sonido único que es una interpretación en perpetuo

movimiento y momentos diferentes.

Rubby Pérez, él; en complicidad con Sulinka Pérez, abrasan la música latina,

y a lo expresado por George Nenadich: “Ese ritmo era usado como estrategia de

mercado dirigida a recuperar la enorme popularidad de la balada latina capaz de

crear nuevos públicos para el merengue y salsa”. Las baladas generalmente tenían

una lirica de amor romántico en vez de comentar eventos locales a la manera del

merengue típico.

República Dominicana contribuye con la música y el baile, la Patria y la

nación. En ese contexto, la contribución social de la realidad, reinvención simbólica

constante del merengue se codifican simultáneamente con varios aspectos que

conforman la cultura social dominicana.

Rubby Pérez es un actor protagonista del teatro merengue global. La

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

(UNESCO), declaró el 30 de noviembre del 2016, el merengue de República

Dominicana Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por el comité

intergubernamental integrado de veinticuatro países en la ciudad Addis Ababa,

capital de Etiopia.

El Caribe, antillanismo y latinoamericano esbozaron el acento diacrítico del

ritmo merengue desde el 26 de noviembre del 1854; pero en 1957 cuando por

primera vez abre el pictórico merengue.

El ritmo criollo con 138 años de fe pública, de la cadencia sonora ha logrado

prosperidad. Muy valioso, además, merecido por el merengue, porque es una música

que ha acompañado a nuestro país en diferentes etapas y pasó de ser una música

ruralista a una de reconocimiento mundial, como poca música del Caribe.

Maguá Moquete Paredes

Periodista, geopolitólogo,

analista social.