Reto Dominicano entrega reconocimientos a cónsul, senador y otros dominicanos descollantes en celebración de herencia hispana

NUEVA YORK._ La organización Reto Dominicano entregó anoche reconocimientos al cónsul general Eligio Jáquez, el senador del PRM por la provincia Espaillat, Carlos Manuel Gómez Ureña y a otros dominicanos que descollan por sus éxitos y trayectorias como parte de la celebración del Mes de la Herencia Hispana 2022.

Jáquez, recibió el máximo galardón de la premiación consistente en una atractiva placa transparente en la que se explica la base para otorgarle el premio de más alto perfil de la ceremonia.

Otros reconocidos son los comunicadores, empresarios y activistas, Esperanza Ceballos, Jonathan Inoa, Aquiles Rojas, Darling Burdier, Radhamés Rodríguez, Birmania Ríos, Rusking Pimentel, José Matos, Yuclenia Tejada y Héctor José Taveras, Cirilo Moronta.

Cada uno de los galardonados hizo un breve resumen de sus historias en Estados Unidos, coincidiendo en señalar que el premio reviste una gran importancia para ellos, debido a la composición humana de Reto Dominicano, cuyos integrantes cuentan sostenida credibilidad y transparencia.

Al agradecer el máximo galardón, el cónsul dijo que quería resaltar a los organizadores del evento, “porque todos los que estamos aquí, nos pasamos la vida haciendo algo”.

Añadió que cuando los reconocimientos se entregan les levantan la moral a unos y a otros el ego.

Exhortó a los dirigentes de Reto a no dejar de hacer el evento nunca, porque cuando las cosas se están haciendo bien hay que mantenerlas.

“Los reconocidos hoy acá, saben que su trabajo se les valora, se les premia y se le reconoce y son los primeros que van a admirar esa fortuna”, añadió.

“Síganlo haciendo amigos de Reto, los reto a que lo sigan haciendo y cuando me tengan que llamar a una tribuna para decirnos algo que se debe mejorar en el consulado no vacilen en hacerlo, que ustedes no nos harán sentir mal porque es para mejorarlo”, añadió Jáquez.

“Vamos a estar siempre disponibles para tratar de ponernos a su servicio en línea con las aspiraciones de toda una población en Nueva York, donde hay más dominicanos que en la capital de la República Dominicana”, explicó.

“El esfuerzo que se pueda hacer en el consulado debe ser matizado por la recomendación de tantas divinas organizaciones que hay en Nueva York con vocación de servicios”, señaló el cónsul.

Reto Dominicano es dirigido por Francia Mendoza, directora ejecutiva, el activista Elías Barrera Corporán, la comunicadora Leidy Alejo y el productor de televisión Rafael Osorio.

El senador Gómez dijo que estar allí era como estar en su casa por los muchos años que vivió en Nueva York donde radicó por más de 30 años y sabe el valor que tienen los dominicanos radicados en Estados Unidos.

“Tengo el honor de representar el país, presidiendo la comisión del dominicano en el exterior en el senado de la república y representar a los dominicanos en el exterior”, agregó Gómez.

Se auto describió como un logro de la comunidad dominicana en Nueva York, “y cada mañana que despierto en República Dominicana le pido a Dios que me dé la sabiduría para estar a la altura de todos ustedes”, puntualizó el senador por Espaillat.