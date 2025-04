Reflexionando sobre la tragedia en la discoteca Jet Set

Por Venecia Joaquín

República Dominicana es un pais lleno de gente alegre; a la

mayoría le gusta hablar alto, reír, bailar, jugar, tomar tragos, cantar,

de ahí que tenemos centros de diversiones por doquier, hasta en los

colmados. La discoteca Jet Set, con alrededor de 50 años

funcionando, era uno de los más atractivo y solicitado; su tradicional

“Lunes del Jet Set”, con música de merengue en vivo, fue un hogar

para los merengueros. Nunca lo visité, pero era frecuentado por

todas las clases sociales; dicen que era el mejor ambiente para

todos los gustos, edades, exigencias; llevaban orquestas y

cantantes locales e internacionales, que encendían de alegría el

escenario. El pasado 8 de abril, estaba un reconocido cantante, su

orquesta y alrededor de 500 personas; en plena fiesta el techo se

desplomó y los arropó a todos; muchos fallecieron, otros resultaron

heridos. ¿Qué pasó? Lo están investigando.

Lo sucedido en esta discoteca debe ser cuidadosamente analizado,

ponderado con objetividad, cautela, prudencia, con criterios

normativos, no personales. A veces, la envidia, ambición, la

politiquería, los negociantes inescrupulosos buscan destacarse y

obtener ventajas económicas hasta en las desgracias, poniendo en

segundo plano, la perdida de seres queridos; se concentran en lo

material, olvidan lo espiritual y que Dios observa y da pellizcos para

probarnos.

Es posible, que esta tragedia sucediera por fallas materiales, del

edificio, pero hay un llamado espiritual; debemos buscar las

lecciones que se desprenden de ella; es fácil señalar culpables, ¿y

las razones? Recordemos que los visitantes llegaron

voluntariamente a disfrutar y los dueños y familiares eran fijos en el

lugar; pidamos a Dios luces, para juzgar.

Todo parece indicar, que la misión del Jet Set era que la gente se

divirtiera, en un ambiente familiar; muchos lo hacían desde décadas

y en ese escenario conocieron grandes artistas, celebraban

aniversarios de bodas, cumpleaños, etc. Los dueños querían que

los clientes se sintieran cómodos, seguros, felices; el derrumbe del

techo los sorprendió, así como a empleados y asistentes; jamás

pensaron que eso ocurriría, lo hubiesen evitado, de ninguna forma

le convenia; tampoco lo pensaron los visitantes, algunos fallecidos y

heridos ni sus familiares y amigos.

El pueblo está muy triste; la tragedia dejó sin vida a 232 seres

humanos, cientos de heridos, huérfanos, desempleados, enfermos

mentales. No me explico como en pleno duelo, en medio de

lágrimas y dolor, algunos familiares de las víctimas buscaron

abogados y entraron con prisa, reclamando “indemnización

economica”, como si con ella, se le devolviera la vida a los que

partieron; aunque quizás les alivia la pena, procede mantener la

calma, todo a su debido tiempo; en estos días, es más relajante

recordar que sucedió mientras se divertían, orar y entender la señal

divina.

De este evento tan penoso, se desprenden múltiples lecciones,

dentro de ellas, que no importa el lujo, riqueza o poder que tenga,

ni que sea pobre, las tragedias llegan, inesperadamente y la

muerte, nadie sabe cuál es el día pero “todos para el mismo hoyo”

sin llevar nada, de ahí la importancia de estar espiritualmente

preparados ; “no todo lo que brilla es oro” ; los gobiernos para

proteger la población deben exigir que las infraestructuras de las

edificaciones de uso colectivo, pública o privada, sean revisadas

cada determinado tiempo; procede una Ley para fiscalizarla;

debemos proteger la estabilidad familiar ; ¡nunca olvidar a Dios! .

Indiscutiblemente, esta tragedia es para que reflexionemos; la

discoteca Jet Set fue un centro de catarsis, de energia positiva,

de diversión, para los asistentes; el uso futuro de este espacio

debe ser bien ponderado, traerá lluvia de variados recuerdos, pues

si bien es cierto que terminó en una tragedia que lleno de luto

muchas familias y la nación, no es menos cierto que pasó

décadas llenando de vida, de alegría, la población ; por tanto, para

que podamos vivir tranquilos y los difuntos descansen en paz,

ayudemos la justicia y las familias , con objetividad.