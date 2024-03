Reconocido empresario Guillermo de la Cruz asegura candidato presidencial del PED Roque Espaillat (El Cobrador) fue enviado por Dios para derrotar al PRM

NUEVA YORK._ El reconocido empresario y dirigente político dominicano Guillermo de la Cruz radicado en Estados Unidos, aseguró que el candidato presidencial del Partido de la Esperanza Democrática (PED), Roque Espaillat (El Cobrador) liderado por Ramfis Trujillo fue enviado por Dios para derrotar al PRM y al presidente Luis Abinader en las elecciones del 19 de mayo.

El empresario, que está impulsando la candidatura de Espaillat señala que ya los dominicanos y dominicanas en el país y el exterior, tienen en sus manos la solución para acabar con más de 24 años de lo mismo.

“20 años del PLD y ahora 4 de lo mismo del PRM”, subrayó de la Cruz.

“Todos pusimos al PRM solo para acabar con 20 años de maltratos del PLD a un humillado pueblo, pero este último no es más que una continuación del cáncer que venimos sufriendo por 24 años”, agregó el empresario.

“Ahora nosotros tenemos solo una oportunidad de traer un verdadero cambio. Es Dios que nos ha mandado al Roque Espaillat para que a través de él podamos traer el verdadero cambio que todos necesitamos para romper esta vieja y destructiva continuación de estos últimos gobiernos en contra de nuestro pueblo y nuestro país, donde los pobres solo son más pobres y los ricos más ricos con el sudor de nuestro pueblo”, indicó de la Cruz.

“El único que nos garantiza ese verdadero cambio para beneficio de todos es el doctor Roque Espaillat, analicen ustedes el cambio de El Salvador donde se rompió esa continuación de más de 30 años que es donde nosotros estamos yendo poco a poco, y donde ahora con ese cambio es el pueblo salvadoreño el beneficiado”, sostuvo el empresario.

“El doctor Roque Espaillat es nuestra única garantía de que no va a ser más de lo mismo, de un verdadero cambio en la República Dominicana y nosotros somos los únicos responsables de seguir en el derrumbadero de estos indolentes últimos gobiernos o si en verdad tenemos el valor de votar por el doctor Roque Espaillat, la única garantía de un cambio en nuestro país”, puntualizó.

Espaillat fue escogido candidato a la presidencia por el PED después que la Junta Central Electoral (JCE), ratificó el rechazo a su postulación.

«Más importante que Ramfis Domínguez Trujillo es la patria y es el pueblo y es por eso que hoy me desprendo completamente de mi candidatura presidencial para estas elecciones del 2024», dijo Ramfis al presentar a Espaillat como el candidato presidencial del PED.

Espaillat dijo que «no hay nadie que sea temeroso de Dios y que vote por los corruptos, por quienes han dañado este país».

Indicó que el PED es el único partido que encarna los valores duartianos, por lo que están decididos a organizar y trabajar por el compromiso con el país.

«A partir de ahora quiero que me vean como lo que siempre he sido y lo que siempre he pretendido ser, un simple ciudadano de este país que grita a viva voz que de rodillas solo ante Dios, jamás ante los poderosos», añadió Espaillat.