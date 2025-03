RD y el mundo en una nueva semana, Orlando Martínez, asesinato cobarde hace 50 años, Abinader abordando diferentes temas en La Semanal, el mundo siguiendo a Trump

Por Alex Jiménez

Los cincuenta años del asesinato cobarde del periodista Orlando Martínez Howley, Estados Unidos advirtiendo que no devolverá la Estatua de la Libertad, el mundo siguiendo los pasos del presidente Donald Trump, los 37 muertos en tornados y tormentas en Estados Unidos, el presidente Luis Abinader asegurando que no incidirá en aspiraciones presidenciales algunas, el apresamiento por la Interpol de una persona que se fugó de la cárcel de Baní en el 2019, la aplicación de las pruebas Pisa, el ex presidente Leonel Fernández prometiendo acabar con el tráfico de haitianos en el país, el decomiso de más de cincuenta prendas empapadas de cocaína, Danilo Medina expresando que en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se vivía mejor, el muy sonado caso de la joven india Sudiksha Konanki en el contenido de los medios de comunicación, el presidente Luis Abinader inaugurando obras, la dificultad en la enseñanza en la Escuela Mario Moreno Reyes, en Herrera; ex dirigentes del PLD retornando a su partido y otros juramentándose en la Fuerza del Pueblo en Montecristi, la marcha atrás al cambio de nombre de la provincia Peravia, doce personas sometidas por el tráfico de indocumentados, la oscuridad en el Mirador Sur, el camión que cayó a un paso a desnivel en la avenida 27 de Febrero en la capital dominicana, la diputada Soraya Suárez considerando que el país está preparado para que una mujer lo dirija, Abinader diciendo que no se mete en temas de aspiraciones políticas, el hantavirus con presencia en Argentina, la rueda de prensa La Semanal del presidente Luis Abinacer, el hábeas corpus preventivo interpuesto por Joshua Riibe en un tribunal de Higuey, son temas iniciando una nueva semana en República Dominicanay el mundo.

La reunión que aborda los lunes el tema de la seguridad en el Palacio de la Policía Nacional

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) recordando el crímen del periodista Orlando Martínez

Orlando Martínez Howley, martir de la prensa dominicana recordado por la sociedad dominicana.Primicias nunca lo olvidará

Importantes trabajos periodísticos sobre la vida, el ejercicio profesional y el cobarde crímen de Orlando Martínez, en los doce años de gobiernos balagueristas

El Desfile Nacional de Carnaval

Las investigaciones sobre la turista india desaparecida en La Altagracia

Aspiraciones presidenciales de la vice Raquél Peña activan el Partido Revolucionario Moderno (PRM)

Un accidente de tránsito en la avenida 30 de Mayo

Los hijos de papi y mami escandalizando los sectores del Gran Santo Domingo con un manejo temerario

El nuevo modelo de patrullaje en el país

Motocicletas sin placas

Las imprudencias de conductores de vehículos en RD

El apresamiento de un delincuente implicado en un asalto a un ciudadano en la Urbanización Fernández

El mantenimiento a los pasos a desnivel y puentes en el Gran Santo Domingo

Motociclistas desafiando la autoridad utilizando los elevados y túneles

El accidente de tránsito en Altamira, Puerto Plata, con nueve heridos

Las garantías de seguridad en la Semana Santa

La necesidad de preservación del río Yaque del Norte

Otro supuesto delincuente abatido por la Policía Nacional

La alerta del Buró Federal a los jóvenes de Estados Unidos que organizan viajar al extranjero

La fusión de los dos ministerios de Educación

La muerte de una joven en La Vega por su ex pareja

El segumiento a un primer ciclón en este 2025

La Policía de Haití enfrentando la banda 5 Segundos con la muerte de veinte pandilleros

Las crecientes muertes de mujeres por sus ex parejas en el país

La preocupación de la Organización Mundial de la Salud por los efectos negativos de los recortes de Estados Unidos a programas de salud global

Ters muertos en un accidente automovilístico en Baní

Titulares de Noticias del LUNES 17 de marzo de 2025

Este lunes se cumplen 50 años del asesinato del periodista Orlando Martínez

Faride Raful procura convertir en obligatorio el pago de multas de tránsito

Se fugó de la cárcel de Baní en 2019 y la Interpol lo apresó ahora al ingresar al país

Leonel Fernández promete la

acabar con el tráfico de haitianos en el país

Danilo Medina afirma que en los gobiernos del PLD «se vivía mejor» en el país

Mueren dos hijos de un profesor de la UASD atropellados por un vehículo en autovía El Coral

Samaná: preso mata a su pareja cuando fue a visitarlo y luego se suicidó

Publican la primera foto del papa Francisco desde su desde su hospitalización

Danilo Medina juramenta en el PLD a cientos de dirigentes de la Fuerza del Pueblo en La Caleta

Abinader inaugura ampliación del acueducto y cuartel policial en Maimón; anuncia nuevas obras

Reportan dos lesionados en accidente de camión que cayó a paso a desnivel en la 27 de Febrero

Defensor del Pueblo llevará «Diálogos en tu comunidad» a todos los municipios del país

Guillermo Moreno considera que el PRM es el responsable de que no se apruebe el nuevo Código Penal

Ola de dirigentes del PLD en Montecristi pasa a la Fuerza del Pueblo

Diputados dan marcha atrás a su propuesta de cambio de nombre de la provincia Peravia

Abinader afirma el Gobierno multiplica la inversión en agua

5.7 millones de dominicanos tendrán sobrepeso para 2030

Deligne Ascención pide en España defender al presidente Luis Abinader y a su obra de gobierno

Haitianos cambian el «sueño americano», por el «sueño mexicano»; 100 mil haitianos residen en México

El Salvador alquila a Estados Unidos cárcel para deportados

Banreservas logra RD$1,350 millones en solicitudes de financiamiento en feria inmobiliaria en Madrid

Abel Martínez anuncia este lunes inicia un camino de fuerza y determinación

En primeros 15 días de marzo Migración repatria 13 mil haitianos indocumentados y somete 12 personas por ilícitos de tipo penal

Miguel Vargas juramenta en el PRD a Nicolás Gómez y su equipo tras renunciar del PRM

Caminantes desafían oscuridad en Mirador Sur para ejercitarse

Persio Maldonado disertará como orador invitado del CDP, seccional Espaillat

Miguel Vargas dice clase media RD se reduce en cantidad y calidad

Tres fallecidos y varios heridos en accidente de tránsito en Paya, Baní

Piden al Indrhi explicaciones de filtración en presa de Monte Grande

Radhamés Jiménez vaticina un triunfo de Leonel en las presidenciales del 2028

Abogado considera casos de corrupción del pasado Gobierno podrían extinguirse por vencimiento del plazo penal

La depresión y la ansiedad se dispararon durante la pandemia y han dejado secuelas

Camión cayó en paso a desnivel de la 27 de Febrero tras chocar con yipeta

Trump tacha de «monstruos» a los deportados a El Salvador y agradece a Bukele el apoyo

Deportaciones de haitianos ha provocado escasez de mano de obra para la construcción