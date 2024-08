RD Hoy, PLD y Fuerza del Pueblo coinciendo contra la reforma constitucional, otros variados temas en RD y el mundo

Por Alex Jiménez

Directror de Primicias

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) considerando que no es necesaria la reforma constitucional, coincidiendo con la Fuerza del Pueblo, las dificultades para imponer el orden en Haití, el inicio del año escolar 2024-2025, el inicio del calentamiento del torneo de beisbol profesional de la LIDOM, el fallecimiento de la comunicadora Belkis Martinez en la ciudad de Nueva York, la madre de una madre dominicana y su hija en Massachusett, la falta de la cesantía en la reforma laboral, el presidente Luis Abinader polemizando en las últimas dos semanas con los ex presidentes Leonel Fernandez y Danilo Medina, con el primero sobre Venezuela y otros temas, y con el segundo sobre la reforma constitucional, una adolescente muerta de un disparo en La Romana, Canadá anunciando la reducción de su programa de trabajadores temporales inmigrantes, el anuncio del gobierno de que someterán proximamente la reforma laboral al Congreso Nacional, la Policia Nacional aclarando que no hay bandas haitianas operando en el país, inventarios criticos de combustibles en Colombia afectando los vuelos, completada la comision bicameral que estudiaráa la reforma constitucional, una diputada reclamando obras para Santo Domingo Oeste, se destacan entre los temas de inicio de semana en República Dominicana y el mundo.

tros temas de inmportancia son:

Las dos personas que se batieron a balazos en una discusión por un parqueo en Sabana Iglesia, Santiago de los Caballeros

La situación de las cárceles en el país

Denunciados ataques contra la prensa en Venezuela

» De alto riesgo era el intento del 2019″, le responde el presidente Luis Abinader al ex presidente Danilo Medina y al PLD, sobre el tema caliente de la reforma constitucional

Josefa Castillo, cuatro años en el sector seguros, ahora en INAIPI, dos posiciones muy diferentes

La luchacontra el presidente Maduro en Venezuela y fuera de ese país

Un esperado debate entre Donald Trump y Kamala Harris

El PLD planteando el referendo para la reforma constitucional

Duros cuestionamientos al gobierno de Nicaragua por su represión contra las organizaciones no gubernamentales

Diferencias en el PLD por la vocería en la Cámara de Diputados

La emergencia que reclama la Fuerza del Pueblo en el sector eléctrico

Faride Raful apostando a una campaña publicitgaria para reducir los conflictos sociales

Una tragedia en Sosúa con un haitiano que le quitó la vida a un hijo de tres años e hirió su pareja

El tema de las elecciones en Haití

El traslado de las oficinas de Interiopr y Policia del edificio Juan Pablo Duarte, en la capital dominicana

El PLD denunciando la falta de aulas en el inicio del año escolar

El gobierno olvidfando el canal que construyeron los haitianos en violación a un acuerdo de 1929 con República Dominicana

ECONOMIA

El experto energetico Bernardo Castellanos considerando que el gobierno fracasa en el sector eléctrico

La necesidad de auditar todo el dinero manejado por el 4% del PIB para la educación

La cesantía, tema de la discordia para una reforma laboral

El tema de los atracos a camioneros haitianos en el país, atribuidos a la banda de los 400 Mawozo

Una feria de empleos en las emprsas turísticas en Miches

Apagones que desesperan a la población

La ciudadanoa hablando de como se ha venido encareciendo el dolar, el agua en botellones, la carne de pollo y otros precios de productos muy demandados por la colectividad nacional

La poblacion enfrentando las abusicas e incrementadas facturas eléctricas de las edes

Presidente Abinader presenta reforma para la modernización y actualización del Código de Trabajo