Raquel Peña, ¿candidata vicepresidencial?

Por Venecia Joaquín

Se comenta que Raquel Peña volverá a ser candidata Vicepresidencial del

PRM. Aunque no se diga, públicamente, por recelos políticos, la población

siente intima satisfacción de tenerla como vicepresidente de la República;

es una persona que ha demostrado conocer su misión, desempeña sus

funciones con eficiencia, discreción y elegancia, en todos los escenarios y

lo pone de manifiesto en sus actitudes y acciones: en el desempeño de

sus responsabilidades, comportamiento, forma discreta de actuar, vestir,

sonreír, manteniendo bajo perfil, aun en los momentos en que representa,

dignamente, al presidente de la República, Luis Abinader.

Raquel Peña es del tipo de lideres políticos que no abundan, que arropa la

nación con objetividad, ecuanimidad, dedicación, sin discriminación,

buscando el bienestar general.

Me interese en conocer de ella cuando en marzo 2020 el Partido

Revolucionario Moderno, PRM, le propuso ser candidata vicepresidencial,

aceptó y el partido resultó ganador de las elecciones del mismo año; me

entere que es madre de tres hijos, profesionales, personas de bien; que

cursó estudios universitarios en áreas de educación, negocios, finanzas,

entre otras; inicio su vida laboral en empresas familiares, con

responsabilidades de gerente general; en la PUCMM fue catedrática, y

desempeñó funciones administrativa; es muy dinámica, emprendedora,

laboriosa.

En sus roles como madre de familia, empleada, ciudadana, ha dado

muchas lecciones positivas; ha demostrado que no hay que sentir temor,

cuando se trabaja con la fe en Dios, con firmes valores morales y cívicos,

con clara visión, sembrando con amor y entusiasmo, con dedicación y

compromiso, para lograr la mejor cosecha. Otra de sus lecciones es que se

puede ganar el respeto y admiración de la población, cumpliendo con el

deber, sin el afán de llamar la atención, más bien educando con el

ejemplo. Hoy, puede sentir la satisfacción del deber cumplido, de haberle

dado a la sociedad, con el ejemplo, enseñanzas en valores; debe sentir la

paz que produce actuar en buena lid, sin demagogia, más bien

contribuyendo al bienestar de la población.

Ojalá que los partidos políticos, que realmente quieren progreso para el

pais, pongan en las posiciones públicas, ciudadanos talentosos,

responsables, honestos, sencillos, eficientes en su accionar y de conducta

ejemplar; personas en quienes, puedan confiar. Pido a Dios, que Raquel

Peña pueda mantenerse activa y cercana a la población, ya sea desde el

sector público o privado, pero enviando mensajes lindos a la juventud,

luces hermosas a los lideres nacionales y contribuyendo en hacer de la

nación, un bello jardín, para disfrute de todos.