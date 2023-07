Ramfis Domínguez Trujillo explica de dónde viene el temor a su candidatura

El líder del Partido Esperanza Democrática, PED, Ramfis Domínguez Trujillo, dijo que el miedo que suscita su candidatura presidencial no nace de los lazos sanguíneos con el hombre fuerte que gobernó al país durante 31 años, sino que el origen de ese miedo es él mismo, por ser un político insobornable, indoblegable, recto, coherente, y sobre todo, defensor acérrimo de los intereses del pueblo dominicano.

Ramfis abundó, que tras investigar las raíces de esos temores, pudo darse cuenta de que obedecen no tanto a la historia, sino a sus posiciones verticales, a que no transige ni negocia con sus principios, a que no se presta a componendas antinacionales, a que no se confabula con la partidocracia tradicional ni con los poderes fácticos y empresariales. “Por eso me ven como un candidato peligroso para los intereses de ese status quo que consideran intocable y que pretenden eternizar en perjuicio del país, porque saben que vengo a trabajar solo comprometido, inquebrantablemente, con el bienestar de las grandes mayorías. De ahí la resistencia y la alarma que despierta en esos sectores mi candidatura a la presidencia”, añadió el nieto de Trujillo. Ampliando sobre el particular, Domínguez Trujillo señaló que dichos sectores adversan y no aceptan que alguien incorruptible, que no se transa en busca de prebendas ni privilegios, que no lo motiva las ambiciones que los mueven a ellos, llegue al poder y les dañe el negocio en que han convertido los partidos y la política criolla.

Ramfis Domínguez Trujillo explicó que todo lo anterior también explica los supuestos obstáculos constitucionales que no son tales y que toman como excusas para acomodarlos e interpretarlos tendenciosamente, en su trama de tratar de impedir la pujanza de su candidatura, propósito que no van a lograr, según adujo.

Las declaraciones de Ramfis fueron ofrecidas en el popular programa radial El Palo con Coco, que conduce el popular Alipio Coco Cabrera, por la emisora X 96.3 en Estados Unidos.