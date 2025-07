Rafael Méndez advierte que ley de incentivos al votante “desnaturaliza el sufragio y lo convierte en simple transacción”

Exhorta al Senado de la República a rechazar esa iniciativa de ley. “La democracia no se

fortalece repartiendo recompensas”

El dirigente de la Fuerza del Pueblo y exdiputado Rafael Méndez advirtió que el

proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados, que establece incentivos

materiales para quienes acudan a las urnas, representa una peligrosa

distorsión del sentido ético y democrático del sufragio. A su juicio, transformar

el acto de votar en objeto de recompensa económica despoja al voto de su

dignidad como expresión libre de conciencia, y lo reduce a una simple

transacción que atenta contra la ciudadanía.

“El sufragio no debe ser premiado ni comprado”, afirmó Méndez, tras

considerar que se trata de un derecho que se ejerce con libertad, y de un deber

que se asume con responsabilidad patriótica. “Estimular el voto con

descuentos, certificados o beneficios rompe el principio de igualdad electoral, y

crea una ciudadanía de dos velocidades, donde quienes votan reciben y

quienes no votan son castigados, aunque ambos sean ciudadanos plenos”,

subrayó.

El exlegislador por la provincia Bahoruco señaló que la iniciativa, más allá de

su aparente buena intención, podría convertirse en una forma de coacción

encubierta hacia los sectores más vulnerables, precisamente donde el Estado

debería concentrar sus esfuerzos en educación cívica y formación para la

participación consciente. “Premiar el cumplimiento de un deber, en lugar de

estimularlo por convicción, equivale a institucionalizar el clientelismo y abrir

paso a nuevas formas de manipulación electoral”, alertó.

Méndez hizo un llamado al Senado de la República a detener esa iniciativa de

ley, insistiendo en que la democracia no se fortalece repartiendo recompensas,

sino garantizando instituciones confiables, promoviendo la educación política, y

devolviendo al ciudadano la confianza en su poder de decisión libre y

soberana.