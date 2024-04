¿Que por qué lo soy?

Alguien me ha preguntado por qué soy periodista. Y respondo: porque me gusta saber qué hay detrás de lo aparente; porque me permite rendir honor a la verdad; porque es un oficio literalmente trascendente; porque puedo denunciar lo que causa alegría y tristeza; porque con la práctica de la verdad provoco la toma de conciencia; porque la palabra de hoy se hace materia prima de la historia futura; porque doy continuidad al legado de los mejores testigos del pasado; porque me hace portavoz de las ideas más avanzadas de mi generación; y, en fin, porque el periodismo consagra el máximo poder de la palabra.