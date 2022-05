¿Que pasó señor presidente con las pensiones de los periodistas?

POR LUIS D. SANTAMARIA

El autor es periodista. Reside en Monte Plata.

El presidente Luis Abinader lamentablemente omitió este año emitir el

decreto que otorga una pensión solidaria del Estado a un significativo

número de periodistas que por su avanzado estado de deterioro en su salud

requieren urgentemente de esta para poder sobrevivir.

Creo sin temor a equivocarme que el desliz del jefe del Estado este

año fue involuntario al dejar esperando tanto a los colegas periodistas

seleccionados para recibir tal beneficio como al Colegio Dominicano de

Periodistas (CDP) y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Señor presidente estamos a tiempo de resarcir esta situación con la

emisión tardía del decreto que pensiona a los periodistas envejecientes y

enfermos seleccionados para recibir este año este aliciente del Estado para

poder seguir sobreviviendo con dignidad y decencia.

Tal y como dijera recientemente el colega y gran amigo de mil batalla

Olmedo Pineda en mi calidad de periodista y a nombre de los periodistas de

buena voluntad, felicitamos al presidente Luis Abinader por el decreto 214-

22 que salió ayer miércoles en los medios de comunicación, otorgándoles

pensiones a 65 locutores y otros ocho recibieron un reajuste, para un total de

73 beneficiados, acción que ha sido motivo de júbilo para los locutores y

comunicadores del país.

Señor presidente, el 5 de abril fue la fecha del periodista dominicano y

todos nos quedamos esperando de esa benevolencia y generosidad del deber

que tiene el presidente de honrar y beneficiar a las mujeres y hombres de la

prensa dominicana, que, con mucho, honor, tenacidad, prudencia,

persistencia, cordura, sensatez, moderación y ética han o están realizando la

labor periodística en la República Dominicana.

El periodista dominicano está amparado bajo la Ley 10-91 del Colegio

Dominicano de Periodistas, CDP; considerando, que tanto los periodistas

como los medios de comunicación del país comparten un deseo común de

mejorar los niveles de profesionalización del periodismo dentro de una

estructura legal y social, que sea compatible con los preceptos de la

Constitución de la República Dominicana y con los tratados, convenciones y

declaraciones sobre derechos humanos que han adoptado nuestros poderes

públicos para dar protección a todos los seres humanos en la búsqueda,

recepción y difusión de informaciones y opiniones.

Esta es una conquista que durante una larga lucha logramos en los 90’s

con el apoyo del pueblo y los partidos políticos, (se contó con su padre),

ahora esperamos contar con Usted. “Sin prensa no hay democracia y sin

democracia no hay libertad”, hay que propugnar porque se mantenga el

clima de respeto a las libertades públicas, particularmente al derecho a la

libre expresión del pensamiento, al de asociación, al de empresa, al de

trabajo y, en general, a todos los preceptos de nuestra Constitución que

aseguran la existencia de una sociedad democrática.

Reconocemos que usted ha sido solidario con la prensa y con nuestro

Colegio Dominicano de Periodistas, CDP, ha recibido en varias ocasiones y ha

interactuado este año con el presidente Lic. Aurelio Henríquez, CDP, Lic. Olivo

de León del Instituto de Prevención y Protección del Periodistas, IPPP, Lic.

Mercedes Castillo, ex presidente del CDP, Lic. José Beato, presidente del

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNTP, y el director de

Comunicación del Gobierno, Lic. Daniel García Archibald, ha prometido

diversas ayudas para la clase periodística, entre ellas las pensiones que aún

estamos esperando centenas de miembros en condiciones pésimas de salud.

El trabajo del periodista es de los más sacrificados en la vida humana,

se compara con los de los médicos, bomberos y militares porque siempre

están listos para servirles a la comunidad, pueblo, sociedad o patria con sus

informaciones.

La pensión es un reconocimiento mínimo a la labor que ejerce el

periodista a la sociedad y a la democracia, los periodistas son especialistas de

la comunicación, haciéndolos responsables de investigar, analizar, interpretar

y divulgar información a través de cualquier medio de comunicación

(periódicos, televisión, radio, redes sociales etc.)

Hay centenas de periodistas dominicanos que se encuentran

convalecientes en una cama o en condiciones difíciles, Señor Presidente, que

no pueden trabajar y no cuentan con un seguro médico de salud que le

garantice sus tratamientos, medicamentos y alimentación, sin embargo los

funcionarios, políticos empresarios, partidos fueron beneficiarios de estos

comunicadores que durante el ejercicio le sirvieron con dignidad y decoro.

Es hora señor presidente de que se le haga justicia con una buena

pensión solidaria que les permita sobrevivir las situaciones difíciles en la que

viven, en su gran mayoría por condiciones de salud.

Señor presidente Luis Abinader Corona la clase periodística siempre

estará agradecida, al igual que los familiares de quienes sean honrado con

dicho decreto, porque tal como hemos dicho los necesitan y son

merecedores por la labor realizada por décadas, habló con voz propia que

tiene más de 50 años de ejercicio periodístico, 30 años de servicio al estado

dominicano con 21 libro escritos y estamos en esa condición de

convaleciente sin los recursos indispensable para sobrevivir en los actuales

momentos.