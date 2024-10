PUTIN ANTICIPA LA CUMBRE DE LOS BRICS

POR: ENRIQUE A. SANCHEZ L.

20 de octubre de 2024. En una franca discusión de dos horas con los jefes de las principales agencias de medios de comunicación del BRICS el 18 de octubre, transcrita en el sitio del Kremlin, el presidente ruso Vladimir Putin anticipó muchos de los temas de política centrales que estarán en la agenda de la cumbre del BRICS del 22 al 24 de octubre. A continuación, se presentan algunos extractos importantes:

Los BRICS y la economía mundial: «La señal más importante es el surgimiento de nuevos centros de desarrollo. Ésta es la señal más importante. Según los expertos, en quienes confío y cuyas opiniones escucho, este desarrollo se concentrará principalmente en los países BRICS. Se trata del Sur Global, el Sudeste Asiático y África… En cuanto a los países BRICS como China, India, Brasil y Sudáfrica, es evidente que su creciente potencial económico conducirá a una mayor influencia global. Este es un hecho innegable y simplemente refleja la realidad objetiva… Además, es evidente que para 2028, esta tendencia continuará, y la brecha a favor de los países BRICS solo se ampliará. Este es un hecho claro e innegable.

“En algunos sectores, la existencia de la humanidad es imposible sin los países BRICS, en particular en los mercados de alimentos y energía, etc. Sin embargo, en los campos de alta tecnología, especialmente en el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial, no sola estamos adquiriendo competencias, sino que también estamos emergiendo como líderes en ciertas áreas. Esto representa un cambio significativo, uno de los cambios más importantes y notables en el mundo actual.

“Es algo natural y no tiene nada de malo. El mundo está en constante evolución y continuamente surgen nuevos líderes. Debemos aceptarlo con calma como una realidad y centrarnos en construir nuestras relaciones con los demás en consecuencia”.

El BRICS quiere trabajar con Occidente: «¿Qué es lo que distingue al BRICS de muchas otras organizaciones internacionales? El BRICS nunca fue concebido para ser creado en oposición a nadie. El Primer Ministro de la India lo expresó mejor. Dijo que el BRICS no es una alianza antioccidental; simplemente es no occidental. Esta distinción es muy importante y tiene un gran significado. Es decir, el BRICS no se opone a nadie. Es un grupo de países que trabajan juntos, guiados por valores compartidos, una visión común para el desarrollo y, lo más importante, por la consideración de los intereses de cada uno…

“Como puede ver, no estamos creando una especie de bloque que se oponga a los intereses de alguien. No se trata de una organización en bloque, sino de un sistema universal que, en mi opinión, tendrá un impacto positivo en los asuntos globales, incluida la economía mundial. Si estos esfuerzos contribuyen al desarrollo de la economía mundial, también serán beneficiosos para los países que no forman parte de este grupo BRICS. Creo que esto es algo evidente.

“Creo que los líderes económicos mundiales también se beneficiarán de esto, a pesar de que muchos de ellos ahora tienen que hacer frente a ciertos problemas. Somos conscientes de los problemas de la eurozona, que en general se encuentra al borde de la recesión. Esto sólo beneficiará a estas economías si mantienen relaciones adecuadas y sostenibles con los países BRICS…

“Por lo que recuerdo, el déficit comercial exterior [de Estados Unidos] asciende a 718.000 millones de dólares, mientras que el déficit presupuestario es de 1,8 billones de dólares y la deuda nacional asciende a 34,8 billones de dólares. Como podemos ver, incluso las principales economías tienen muchos problemas. Creo que mantener buenas relaciones con los países BRICS –y estamos abiertos a esos esfuerzos– tendrá un efecto beneficioso en general sobre la economía global”.

Sobre la ampliación del BRICS: Ahora el BRICS está integrado por diez países… Es muy importante que respeten los principios sobre los que se creó el BRICS, y fue creado por tres países. El primer paso lo dieron Rusia, India y China, lo hicimos juntos. En aquel momento, creamos el RIC en San Petersburgo, Rusia, India y China. Más tarde, comenzó a ampliarse. Sin embargo, por otra parte, todos los países del grupo también deben respetar los intereses de los nuevos participantes… Está claro que la ampliación del grupo fue una decisión positiva y correcta. Estoy plenamente convencido de que esto sin duda aumentará nuestra influencia y autoridad en el escenario mundial, algo que ya estamos presenciando…

“Ya he mencionado muchas veces que unos 30 países han expresado su interés en cooperar con los BRICS de alguna forma o participar en sus actividades. Este es un impacto claro y visible de nuestra reciente expansión. De hecho, ya se está gestando otra ola de interés tras esta. Sin embargo, debemos considerar cuidadosamente, junto con todos los países BRICS, cuál es la mejor manera de abordar una mayor expansión.

“Una cosa es segura: no rechazaremos a nadie. Las puertas están abiertas de par en par. La cuestión ahora es cómo estructurar este proceso, y mis colegas y yo, junto con nuestros amigos, discutiremos todos estos asuntos cuando nos reunamos en Kazán…

“En cuanto a la expansión, la última ola de expansión de los BRICS ya ha terminado… Todavía tenemos que trabajar en esto como una sola estructura… Por eso, junto con nuestros colegas –y voy a hablar de ello con nuestros amigos, los líderes de los estados BRICS, en Kazán– estamos desarrollando la categoría de países socios de los BRICS”.

Sobre lo que los BRICS lograrán en Kazán: «Ustedes dicen que deberíamos actuar con más decisión, pero ¿cómo? Creemos que cualquier prisa sería inapropiada. Estamos avanzando de manera gradual, paso a paso…

“El primer punto es el de la liquidación en moneda nacional. Hemos creado el Banco de Desarrollo, dirigido por la señora Rousseff. Hay mucho trabajo por hacer allí: hay que trabajar en el capital, aumentarlo, no voy a enumerarlo todo. Nos hemos reunido varias veces con la señora Rousseff, es una buena especialista, entiende todo. Hay que discutir cómo crear una plataforma de seguros correspondiente, un fondo común de reservas de divisas. Hay que reforzar todo esto de forma constante para que no sean meras declaraciones, sino herramientas de trabajo reales. Y eso es lo que se está haciendo.

“Nos gustaría proponer a nuestros colegas algunas cosas realmente serias, pero no entraré en detalles en este momento. Existe un problema serio con el uso de monedas digitales en los procesos de inversión, y no solo en los países BRICS, sino por parte de los países BRICS en beneficio de otras economías en desarrollo que tienen buenas perspectivas de desarrollo, lo que ya he mencionado…

“Por eso no nos apresuraremos, sino que nos moveremos, lo más rápido que podamos. No podemos marcar este ritmo, también estoy de acuerdo con ello…

“En cuanto a la moneda común de los BRICS, no estamos considerando esta cuestión. Su momento aún no ha llegado. Tenemos que ser muy cautelosos y actuar gradualmente, sin prisas. Actualmente estamos estudiando las posibilidades de hacer un uso más amplio de las monedas nacionales y crear herramientas que permitan que este trabajo sea seguro…

“Ampliaremos el trabajo del fondo común de divisas y fortaleceremos el Nuevo Banco de Desarrollo. Nos moveremos en esa dirección. Para hablar de la creación de una moneda común, las economías deben estar altamente integradas. Y además de una alta integración de las economías, deben ser iguales en calidad y volumen. Pero un volumen igual es imposible, me refiero a la población y las economías mismas. Sin embargo, las economías deben ser aproximadamente equivalentes en términos de estructura y eficiencia. De lo contrario, nos enfrentaremos a problemas más grandes que los problemas que surgieron en la Unión Europea cuando se introdujo la moneda común en países que tenían un nivel incomparable de economías, no eran equivalentes. Por eso es una perspectiva a largo plazo, pero potencialmente podría suceder, podremos hablar de ello en el futuro”.