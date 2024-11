Pujols: “Estamos en primero y no hemos jugado nuestra mejor pelota”

SANTO DOMINGO.- Los Leones del Escogido necesitaron de 11 entradas para vencer este lunes a los Toros del Este 6-5 en el estadio Quisqueya Juan Marichal, cortando así una racha de tres derrotas y ampliando la ventaja sobre su más cercano perseguidor en la cima del campeonato.

Al respecto, el dirigente de los melenudos Albert Pujols explicó que el liderazgo y la vibra que existe dentro del conjunto fue lo que les ayudó a venir de atrás para ganar su partido 18 de la temporada.

“Tenemos la capacidad de remontar como hicimos hoy en el último inning tomando buenos turnos y anotando”, declaró el capataz escogidista tras el encuentro con la prensa.

Sobre la racha negativa que han tenido los capitaleños en los últimos partidos, ganando dos de los últimos ocho, en donde la defensa no estuvo a la altura de encuentros anteriores, Pujols lo atribuyó a “cosas que pasan en el juego” y no necesariamente a que los jugadores no se esfuerzan en el terreno.

“Los errores son cosas que pasan, no es porque los muchachos no estén haciendo el trabajo. Ellos están haciendo su trabajo cada día y los resultados se van a ver. Nosotros estamos en primer lugar y todavía no hemos jugado la mejor pelota que podemos”, indicó.

Marmolejos, héroe ofensivo

De las seis carreras rojas, dos fueron remolcadas por José Marmolejos, una con un jonrón solitario por el jardín derecho en el sexto episodio.

El inicialista destacó el esfuerzo de todo el conjunto para obtener el triunfo, en especial porque se mantuvo batallando sin bajar la guardia en todos los aspectos del juego.

“Esta victoria levanta el ánimo y nos demuestra nuestra identidad. Queremos seguir trabajando fuerte y darlo todo hasta el out 27 y felicito a este grupo completo por el carácter que tiene”, precisó Marmolejos.

La victoria de los Leones combinada con la derrota de las Estrellas Orientales los aleja a un juego y medio del equipo de San Pedro, su más cercano persecutor en la lucha por el primer lugar del campeonato.