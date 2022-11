Psicólogo propietario de Xonnetions RD exige a PN agilizar investigación de robo y Abinader endurecer combate contra delincuencia

NUEVA YORK._ El prestigioso y laureado psicólogo dominicano Henry Montero radicado en esta ciudad, propietario de la empresa de comunicaciones de salud “Xonnetions” con sede en Santo Domingo Oeste, República Dominicana, exigió a la Policía Nacional (PN) agilizar la investigación del robo perpetrado en la empresa el jueves de esta semana y al presidente Luis Abinader endurecer el combate a la delincuencia.

El robo fue perpetrado a plena luz del día, 1:56 de la tarde.

Montero, quien es también es uno de los jóvenes emprendedores de la diáspora más exitosos, solicitó también al presidente Luis Abinader actuar con más firmeza contra la delincuencia que mantiene en zozobra cotidiana a la sociedad dominicana.

Sostuvo que los dominicanos y dominicanas radicados en el exterior y que invierten o quieren invertir en su país, temen seguir siendo víctimas de atracos, robos, asesinatos y secuestros cometidos por criminales que los toman como blancos en la creencia de que todos los dominicanos que viven en Estados Unidos, amasan grandes fortunas.

“Quienes piensan así para robarnos el producto de nuestro sudor, sacrificios y largos años de lucha en Estados Unidos, desconocen la realidad que enfrentamos en la diáspora”, explicó el psicólogo.

Indicó que los ladrones que penetraron al edificio de Xonnetions situado en la carretera La Isabela #534 del sector Pantoja en Santo Domingo, se llevaron 19 computadoras portátiles (laptops) y otros dispositivos como la central de las cámaras de seguridad, los equipos del centro de cómputos, inter conectores y los procesadores VTR de las cámaras de vigilancia, cuyo valor estima en 1 millón de pesos dominicanos.

Los ladrones lograron romper la puerta metálica “enrollable” (gate) y entraron a través de una ventana de la parte trasera, dice el reporte de la PN.

Relató que además, los delincuentes causaron destrozos parciales en las instalaciones del centro de llamadas que se especializa en conectar, informar y orientar en las áreas de prácticas médicas, salud en el hogar, MSOs, hospitales, enfermeras hogareñas, vida asistida, ACOs y pagos de a seguros de salud, entre otros.

Montero, quien es además el presidente y director de la clínica de salud mental “Alquimedez Mental Health Counseling” con sede en Nueva York afirmó que el Gobierno está con una ambivalencia frente al crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia en general.

Dijo que la improvisación en medidas como el cierre de los centros nocturnos que tuvo que ser reculada por el Ministerio de Interior y Policía, demuestra que el Gobierno responde a intereses de grupos que toman las decisiones finales.

“El Gobierno está viviendo de encuestas pero también esas encuestas deben incluir la pregunta de si el ser humano tiene comida en su estómago. Una encuesta varía todos los días de acuerdo al sentimiento del pueblo”, añadió Montero.

Señaló que la denuncia sobre el robo en Xonnetions se procesó en la PN por lo que espera que se agilice la investigación y se capture a brevedad a los malhechores.

“Estoy esperando que me den los resultados y los investigadores de la policía expliquen cómo se produjo el hurto en el interior de la empresa”, dijo Montero.

“Si el presidente no va a hacer nada, que no gobierne y debe dejar la ambivalencia que mantiene ante situaciones como estas”, reclamó el psicólogo.

“No se puede porque la gente seria y honrada que está luchando cada día, no tiene protección del Gobierno, no hay nadie que asuma su defensa y les garantice seguridad”, precisó.

Expuso que en la época navideña, los robos y atracos aumentan descomunalmente, afectando a miles de personas.

“Si no hubiéramos tenido los fondos, hubiésemos que cancelar a esos empleados y enviarlos a sus casas y cerrar el negocio. ¿Quién me va a asegurar que habrá una solución viable, este es un negocio que está empezando, no tenemos dinero para que vengan los ladrones y nos roben”, sostuvo.

Montero explicó que no puede hacer especulaciones sobre los detalles del robo porque la investigación está en manos de la PN.