Psicólogo atribuye a envidia, resentimientos y mentiras campaña contra Alofoke en la radio dominicana

NUEVA YORK._ El laureado psicólogo y especialista en salud mental, Henry Montero Tapia atribuye a la envidia, resentimientos y mentiras la campaña que se lleva a cabo contra el empresario mediático y comunicador, Santiago Matías (Alofoke), a quien define como un verdadero genio de la comunicación.

“Queremos felicitar a Santiago Matías por su exhibición en Carnegie Hall. Como se dice en ingles, you know you made it when you played in Carnegie Hall”, expresó.

Añadió que Matías es un verdadero genio de la comunicación que no se ha limitado a las frecuencias de la radio y ha logrado diversificar las plataformas de comunicación, incorporando al público y viajando a diferentes destinos, siempre sorprendiendo con nuevas iniciativas.

“Santiago Matías, aunque su estilo atípico no sea del agrado de algunos, ha demostrado su valor a través de más de 25 años de innovación y superación. Matías es un verdadero maestro en las plataformas de redes sociales, y su éxito no es fruto del azar, sino de su perseverancia e inversión constante en sus proyectos”, explica el especialista.

“Lamentablemente, hemos observado que otros comunicadores, en lugar de competir de manera sana e invertir en estudios, cámaras, vestuario, talentos y en su propia proyección, optan por manejarse con celos, envidia, resentimiento y mentiras para desacreditar a Santiago Matías”, criticó Montero Tapia.

“Estos intentos de desprestigio, que buscan que Matías caiga preso o sea baneado de las redes, no solo son injustos, sino que también evidencian la falta de compromiso con su propia carrera. La competencia envidiosa que habla mentiras no hace más que demostrar su propia incapacidad para progresar y evolucionar”, expuso.

“Además, es importante señalar que a diferencia de Santiago Matías, muchos de estos comunicadores no apoyan a las personas de los barrios y las marginan con sus comentarios despectivos. Mientras Matías invierte en su comunidad y ofrece una plataforma para que todas las voces sean escuchadas, otros prefieren mantener a estos grupos en la periferia, ignorando sus necesidades y aportes”, subrayó.

Resaltó que un aspecto destacado del legado de Santiago Matías es «La Generación Alofoke», iniciativa es un llamado a la acción para jóvenes y adultos, inspirada en Alofoke, con el deseo de superarse y trazar su propio camino en busca de prosperidad para tener una vida plena y satisfactoria.

“La Generación Alofoke simboliza la motivación y el esfuerzo continuo, y es un testimonio de cómo el trabajo duro y la dedicación puede conducir al éxito y la realización personal”, añadió el especialista.

“Santiago Matías ha demostrado que el éxito viene de la perseverancia, la inversión en uno mismo y en sus proyectos. A pesar de los ataques injustificados y la competencia desleal, sigue siendo un referente en el mundo de la comunicación, mostrando que con esfuerzo y dedicación, los límites pueden ser superados”, puntualizó Montero Tapia.

Y envió un mensaje a los jóvenes para que no se desesperen y se mantengan trabajando.