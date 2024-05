Aclaran están autorizadas encuestas a boca de urna en Dominicana

Santo Domingo, 18 may (Prensa Latina) La Junta Central Electoral (JCE) de República Dominicana aclaró hoy que la realización de encuestas a boca de urna está permitida durante los comicios de mañana, aunque se prohíbe la divulgación de sus resultados.

El órgano comicial precisó esta tarde en un comunicado que «este domingo no está autorizado durante el desarrollo de la jornada electoral y hasta la emisión del boletín definitivo de los resultados electorales, la divulgación, publicación o difusión de encuestas a boca de urna en ningún medio de prensa, comunicación o redes sociales».

«Las mismas son para el consumo interno de los partidos políticos y candidatos», indicó la JCE, a cargo del montaje y desarrollo de las elecciones presidenciales y congresuales.

Más temprano, la entidad informó a los partidos políticos, así como a las empresas encuestadoras y a la sociedad en general, que mañana estaban vedadas las encuestas a boca de urna, sondeos y mediciones sobre los resultados de los sufragios.

De manera inmediata el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, se mostró en desacuerdo con esa decisión y escribió en sus redes sociales que la JCE no puede prohibir lo que la norma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral permite, citando el artículo 216 de dicha pieza.

De igual manera, el delegado político del PRM ante la JCE, Sigmund Freund, dijo que esa organización rechaza la medida tomada por el organismo electoral, y consideró que la misma debía ser revocada.

Mañana más de ocho millones de dominicanos están convocados a las urnas para elegir al presidente y vicepresidente de la República por los próximos cuatro años, además de 32 senadores, 19 diputados y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.

Aunque son nueve los aspirantes presidenciales, tres son los favoritos según las encuestas: el presidente Luis Abinader, quien aspira a la reelección por el PRM, el expresidente Leonel Fernández, candidato de la Fuerza del Pueblo, y el expresidente de la Cámara de Diputados Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana.