Primicias, Junio 2025: Redadas y protestas en EU y PR, comparecencia propietario Jet Set en PGR, ex presidente Danilo Medina en Mao, Congreso Nacional, muchos otros temas en RD y el mundo

Las redadas contra migrantes indocumentados y protestas en California y otras ciudades en Estados Unidos, la política migratoria de la administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos, los abusos contra los dominicanos en Puerto Rico, el ex presidente Leonel Fernández instando a la protección de la zona fronteriza, contradicciones internas de grupos en en Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) por las elecciones en ese gremio, el accidente de Air India y los más de 260 fallecidos, la comparencia e interrogatorio en la Procuraduría General de la República al propietario de la Discoteca Jet Set, Antonio Espaillat, lugar de una tragedia donde murieron más de 230 personas, el reguerimiento de la Procuraduría General de la República, el anuncio de la familia Espaillat de que coopera con la investigación del Ministerio Publico, el prestigioso jurista Miguel Valerio es el abogado de la familia Espaillat, la entrega del informe al Ministerio Público sobre las causas del desplome en ese centro de diversión; la presencia del ex presidente Danilo Medina en Mao, Valverde, despidiendo al fallecido empresario Oscar Peña, expresando las condolencias a sus familiares; el documental Air Cocaine en la palestra, la despedida de la productora de televisión y muy destacada en la locución dominicana, Socorro Castellanos; Abel Martínez, ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en los comicios de 2024, abordando el tema del salario de los dominicanos y la sobrevivencia, la condena a cuatro personas, incluyendo a un empleado de la Junta Central Electoral (JCE), por falsificar cédulas y otros documentos públicos y privados; la muerte de más de cien alegados pandilleros en Haití, se destacan entre los temas de mayor importancia en República Dominicana y el mundo.

CONGRESO NACIONAL

El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, defendiendo el derecho de República Dominicana de deportar a los indocumentados

La aprobación en la Cámara de Diputados de que Dajabón sea una provincia ecoturística

Contradicciones en el Congreso Nacional por el Código Penal

La aprobación del Ministerio de Justicia en el Senado

OTROS TEMAS

El reconocimiento de amplios sectores a la labor profesional de Socorro Castellanos, quien fallleció y suma más luto a la sociedad dominicana

La incidencia del polvo de sahara en RD

La temporada ciclónica 2025 y las iniciativas del gobierno

La entrega voluntaria a la DEA del general retirado William Durán Jerez, acusado de narcotráfico y lavado de activos

La lucha por la candidadura presidencial 2028 y los cargos internos de mayor importancia en el Partido Revolucionario Moderno (PRM)

Las protestas en Los Angeles

El colapso del Estado haitiano, según el ex presidente Leonel Fernández

Las tensiones en Oriente Medio

La Junta Central Electoral (JCE) saludando una condena a una red de falsificadores de documentos

Los dos radares con que cuenta el país para la temporada ciclónica

Las duras críticas de los jesuitas a la política migratoria del gobierno

Intento de tráfico de haitianos en Azua

El compromiso del gobierno con la lucha contrra la corrupción

Los cambios que se pronostican y esperan en la política migratoria de la administración Trump

El poco avance del sistema educativo dominicano, a pesar del 4% del PIB destinado a ese sector

El combate al microtráfico en el sector Capotillo, Distrito Nacional

El caso de un raso de la FARD detenido cuando fue sorprendido con una haitiana indocumentada en el baúl de un vehículo

La condena a cuatro personas por la falsificación de documentos en Barahona y Santo Domingo

La muerte de un dirigente comunitario en una protesta en Rancho Arriba, San José de Ocoa

La distribución y combate al tráfico de drogas en Cambita, en San Cristóbal

El abucheo al presidente Trump en un centro de Washington

Operativos para detener migrantes haitianos indocumentados en Montecristi y Dajabón

El interés del presidente Lula y de líderes caribeños por ayudar a Haití

Los cambios que anuncia el presidente Trump en su política migratoria

Una golpiza de su pareja a una mujer de Santiago

Las fiestas patronales de Monción, Santiago Rodríguez

El creciente rechazo a un plan de regularización de los haitianos en RD

Una comidilla, el empleado que le habria advertido al dueño del Jet Set de que no podían realizar fiestas en el lugar, según un abogado

El impedimento de salida y el grillete al comunicador Angel Martínez

El rechazo a un pronunciamiento de jesuitas sobre la política migratoria del gobierno

Preocupación por el deterioro en el Metro de Santo Domingo

El ex procurador general de la República, Francisco Dominguez Brito, solicitando una investigación sobre supuestas irregularidades en diferentes presuntos proyectos de construcción que esconderían otras finalidades

El rechazo a un edificio de cuatro pisos en la calle Lorenzo Despradel esquina Florinda Soriano, en el sector de La Castellana, Distrito Nacional

Un accidente en el peaje de Las Américas, Santo Domingo Este

El juicio contra un hermano del ex presidente Danilo Medina

El deterioro de un tramo de la carretera Casabito, en Constanza, La Vega

ECONOMIA

La anunciada Feria del Mango en Baní, con proyección de un incremento en la exportación decajas de la fruta

El dólar a RD$ 59.35 para la venta el 12 de junio de 2025

La tecnificación en el riego

El financiamiento al Tren Metropolitano de Santo Domingo

La expansión y éxiotos de ARAJET

Algunas voces aisladas hablando de reforma fiscal otra vez en RD

El ex viceministro del área industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, Fantino Polanco, es el nuevo vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo

Los vuelos nacionales retomados en Haití

Un informe del Foro Económico Mundial reconociendo la igualdad de género en la educación en República Dominicana

COPARDOM abordando que se se adapte la legislación laboral del país a los desafíos

TEMAS DE GRAN IMPORTANCIA DEL 12 DE JUNIO DE 2025 EN REPUBLICA DOMINICANA Y EL MUNDO

Titulares de Noticias del JUEVES 12 de JUNIO DE 2025, enviados a Primicias por Juan Cruz Triffolio y publicados en www.conpuntoycoma.com y en primicias.net y primicias.com.do

Fallece Socorro Castellanos, destacada comunicadora ícono de la radio dominicana

El deterioro en el Metro de Santo Domingo es progresivo

El Tren Metropolitano de Santo Domingo: Un anhelo de Abinader que no logra concretarse

La ONU advierte que Haití afronta su primera temporada de huracanes sin reservas de comida

Dotan de radios y cámaras portátiles a agentes migratorios para “transparentar operaciones”

Jesuitas condenan repatriaciones masivas y llaman a una política migratoria humana

Clúster del Mango estima que en 2025 su exportación superará los 10 millones de cajas

Jandy Ventura fue hospitalizado «de manera preventiva» debido a una inflamación interna abdominal

Diputados aprueban proyecto que aumentaría el sueldo de alcaldes y regidores

Informe oficial sobre causas del desplome de techo del Jet Set fue entregado ayer a la Procuraduría

Aumento de fondos para nómina en Alcaldías genera controversia en el Congreso no Nacional

Jardín Botánico Nacional y la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación buscan incrementar la producción de plantas endémicas en el país

Tony Peña Guaba asegura se posiciona como tercer precandidato del PRM

PLD asegura que sentó las bases para posicionar el turismo de la República Dominicana

Tras una noche de toque de queda en Los Ángeles, las protestas contra Trump se extienden a otros estados

PGR realizará peritaje a celular del empleado del Jet Set que advirtió de riesgo en discoteca

Documentos en yipetas revelan pistas clave para dar con responsables del alijo de 1.4 toneladas

Opret: Metro de Los Alcarrizos se construye bajo los más altos estándares de calidad

Presidente Abinader recibe reconocimiento en acto de la OIT en Ginebra, Suiza, por su respaldo a los derechos, la dignidad y el bienestar de la clase trabajadora

El casco histórico de Santiago se ha transformado; aseguran que visitarlo es una experiencia

No se venderá o circulará una moto en el país sin registro ni casco certificado

Matan productor agrícola en San José de Ocoa durante protesta por desalojos de terrenos en Rancho Arriba

Leonel opina el Estado haitiano colapsó; insta proteger frontera

Imponen impedimento salida y grillete a comunicador Angel Martínez

Dominicanos lideran detenciones de Inmigración en Puerto Rico

Baja el trabajo infantil República Dominicana, pero siguen brechas

CODESSD expresa preocupación ante situación económica del país y llama a priorizar el apoyo al sector productivo nacional

Arrestan hombre por robo de cables eléctricos propiedad de Edeeste

Colegio Dominicano de Periodistas convoca elecciones para escoger sus directivos

Trabajos en el AILA avanzan con retrasos

Juez Rafael Báez: “Se debe hacer una nueva ley del sistema penitenciario”

Las protestas contra las redadas se extienden EU

Presidente Gustavo Petro firma ‘decretazo’ para convocar a la consulta popular

Donald Trump es abucheado por parte del público al acudir a un musical en el Centro Kennedy

Regresan a Venezuela 141 migrantes deportados desde Estados Unidos por medio la Misión Vuelta a la Patria

Un sismo político sacude a Argentina tras la condena a prisión para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner

Dimiten todos los miembros de la junta de Fulbright por intromisión del Gobierno de Trump

El papa León XIV sorprende con su gorra de los Medias Blancas de Chicago en el Vaticano

Trump agradece las disculpas de Musk y frena las represalias contra sus empresas

Drones matan a más de cien presuntos miembros de bandas armadas en Haití en 48 horas

A pesar de los progresos, el trabajo infantil sigue afectando a 138 millones de niños en el mundo