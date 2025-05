Primicias 2025: Temas Económicos y Bancarios

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

La presentación del Informe Económico Promipyme 2024, que incluye la actividad económica, financiamiento y tasas de interés, canalización específica del crédito y otras valiosas informaciones

económicas;necesidad de un ministro de Turismo a tiempo completo, no que dedique parte de su tiempo a aspirar a la presidencia de la República en el 2028, ¿qué pensará el presidente Abinader sobre el festival de funcionarios públicos aspirando a la presidencia de la República sin renunciar a sus funciones?, la transición energética, el plan de potenciar de energía nuclear aprobado por el presidente Donald Trump, ¿el presidente Luis Abinader comenzando la soledad del poder hacia el 2028?, un prolongado apagón que afectó al sector de La Castellana, Distrito Nacional; la banca dominicana poiniendo una mayor atención a la ciberdelincuencia y su daño a los negocios, el apagón general en Haití, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) hablando de colapso del sectoragropecuario, rechazo a los apagones en Cuba, el impacto negativo de un impuesto de un cinco por ciento a las remesas desde Estados Unidos, el compromiso del gobierno con el sector cañero, la aprobación del proyecto que fusiona los ministerios de Hacienda y Economía, Planificación y Desarrollo, el premio Marketer of the Year 2025, recibido por la Asociación Cibao y Préstamos, los frecuentes informes económicos del Banco Central, forman parte de los temas Económicos y Bancarios de gran interés en República Dominicana y el mundo.