Primicias 2024, una nueva semana con temas encendidos en RD y el mundo

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El rechazo general a que el gobierno someta de nuevo un proyecto de ley para insistir en la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), luego de que el Tribunal Constitucional anulara una ley muy cuestionada que violentaba los derechos ciudadanos y amenazaba la libertad de expresión y difusión del pensamiento aprobada por el Congreso Nacional, Donald Trump firme con la deportación de los indocumentados, el gobierno aclarando que el Tribunal Constitucional no cuestionó el contenido de la ley creaba la DNI, la profundización de las investigaciones sobre el escandaloso caso de 9.5 toneladas de drogas decomisadas al narcotráfico en un puerto de Boca Chica, los reclamos de mejoría salarial para los jueces, el código laboral, una papa muy caliente para el Congreso Nacional, el descuido en la recogida de basura en la calle Florinda Soriano, en La Castellana, la anulación del Código Procesal Penal por el Tribunal Constitucional, condena a dos personas por el tráfico ilegal de haitianos, la necesaria sanción por el abuso sexual contra una estudiante de 13 años en San Pedro de Macorís, la amenaza de largas sequías, muertes violentas en el mes de diciembre, el muy polémico bon0 entregado por el gobierno, el operativo policial-militar en la navidad, la Policía de Haití debilitando el accionar de los pandilleros, la caída de Al Asaad, la situación de Siria, el indulto que promete Donald Trump a los asaltantes del Capitolio en Estados Unidos, la caída del gobierno en Siria, no cabe más basura en San Pedro de Macoris, la entrega del bono navideño casa por casa, la reunión del presidente Luis Abinader con el Emir del Estado de Qatar, la muerte del ex lanzador de Grandes Ligas Roberto Gómez, la designación del ex diputado Víctor Suárez como embajador en la Santa Sede, son temas de impacto en República Dominicana y el mundo.

Otros temas:

El camión del ayuntamiento del Distrito Nacional no recoge completa la basura en la calle Florinda Soriano, en La Castellana, excluyendo viviendas, lo que daña la gestión de Carolina Mejía que no supervisa lo que hace el personal de ese vehículo

El freno a los proyectos presidenciales en el PRM en el 2025

Monseñor Carlos Morel Diplán asume como obispo de la Diócesis de La Vega

Una mujer asesinada en Azua por su pareja

Las duras críticas de Persio Maldonado a los poderes del Estado por proteger a los que delinquen

Dos persona detenidas por delitos de agresión sexual

La falta de agua potable en Buenos Aires de Herrera

El proyecto que persigue una prisión de diez años de prisión a los ladrones de tierras

Nuevos terminos: Brisita NaVideño yCariñito a las Madres en mayo

El interrogatorio a 15 personas por 9.5 toneladas de cocaina ocuparon en Caucedo

La muerte de un agente policial lanzado de un vehiculo en marcha

Anulación de la ley DNI es leccion para el gobierno, Congreso Nacional, medios de comunicacion y otros sectores no cuestionaron en su profundidad esa ley

Los 38 viajes al ex exterior del presidente Luis Abinader

EL PLD denunciando un desorden en la entrega de los bonos navideños

El déficit comunicacional del gobierno

El reforzamiento del patrullaje en la zona del Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez

Franklin García Fermín: Las universidades dominicanas están apareciendo en los rankings internacionales entre las mejores

El Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnologías (MECyT), doctor Franklin García Fermín, proclamó que la elevación de la calidad de las universidades de República Dominicana ha originado que comiencen a aparecer en los rankings entre las mejores en América Latina y el Caribe.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, aseguró que la educación superior en el país es robusta y ha fortalecido su calidad.

“Pero también en los rankings mundiales ya estamos apareciendo, que no aparecíamos, pero no porque no tengamos la calidad para aparecer, sino porque muchas veces no hacíamos lo que hay que hacer para aparecer en esos rankings”, argumenta.

Reveló que en el pasado las universidades dominicanas no aparecían en los estudios de calidad internacionales, pero ahora comienzan a aparecer cuando se evalúan las academias a nivel mundial.

Aseguró que los proyectos de investigación que tienen las universidades constituyen factores que influyen para figurar entre las mejores academias a nivel internacional.

García Fermín sostuvo que el MECyT dispone de fondos para que las universidades sometan proyectos de investigación, para su evaluación y aprobación, con la participación de expertos nacionales e internacionales.

Expuso que las universidades están siendo sometidas a una evaluación quinquenal, donde se examinan externa e internamente las academias, el cual concluyó el año pasado.

“La educación superior en la República Dominicana ha mejorado y ha avanzado de manera sustancial y un hecho que puedo agregar al ya explicado de la evaluación quinquenal es que ya estamos apareciendo en las evaluaciones y en los estudios de instituciones a nivel del mundo”, adujo.

El funcionario dijo que en revistas de prestigio internacional están apareciendo publicaciones indexadas de investigaciones hechas por académicos e investigadores en la República Dominicana.

“A la hora de evaluar y medir los rankings eso tiene una importancia capital”, enfatizó.

Afirma que PRM tomará medidas para evitar campaña a destiempo

El Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnologías (MECyT) y miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), doctor Franklin García Fermín, advirtió que la organización adoptará medidas para evitar una campaña interna a destiempo de aspirantes presidenciales.

Alfredo Pacheco es elegido Secretario de Relaciones Interparlamentarias del Parlatino

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, fue designado como Secretario de Relaciones Interparlamentarias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), durante la XXXVIII Asamblea Ordinaria del organismo, celebrada en Panamá en conmemoración de su 60 aniversario.

En esta nueva posición, el diputado Alfredo Pacheco asume la responsabilidad de fortalecer los lazos entre los parlamentos miembros, fomentar la cooperación interparlamentaria, y promover la plena vigencia del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos en la región.

Como miembro fundador del Parlatino desde 1987, la República Dominicana reafirma su compromiso con los principios de integración y cooperación que definen al organismo.

El diputado Pacheco expresó su agradecimiento por la confianza depositada en él y reiteró su compromiso de trabajar incansablemente para fortalecer los lazos interparlamentarios en la región.

Con esta designación, la República Dominicana refuerza su liderazgo y activa participación en los esfuerzos por una América Latina más integrada, democrática y próspera.

“En mi rol como Secretario de Relaciones Interparlamentarias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, asumo la responsabilidad de impulsar el diálogo y la cooperación entre los parlamentos de la región, trabajando para fortalecer la democracia, el respeto a los derechos humanos y la integración latinoamericana. Este nuevo desafío representa un compromiso firme con los ideales de desarrollo, justicia social y unidad que inspiran al Parlatino desde su creación”, destacó Alfredo Pacheco.

ECONOMIA

El ex presidente Danilo Medina cuestionando los bonos de la navidad, sugiere peledeistas defiendan gobierno del PLD

La extensión de la suspensión de los vuelos hacia Haití por American Airlines

Alzas en algunos materiales para la construcción

El uso del dinero aportado por AERODOM en la construcción de obras

El proyecto de reducción de residuos presentado por USAID

El dólar a RD$ 60.65 en el cierre de la semana

Los casi US$ 1,000 millones de dolares en ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania

El exceso de vehiculos en las calles del país

Una economía sin reforma, tema analizado en Santiago

La Autoferia Popular concluyó con solicitudes de préstamos ascendentes a RD$ 17 mil millones

El impacto de la sobreproducción de pollos

El almacén clandestino de piezas de vehículos robadas a vehiculos desmantelada en Villa Mella por la Policía Nacional

Los 20 años del Banco del Caribe

El impacto negativo del servicio de la deuda de 25.2% en el 2025

Razones economicas impulsarían la fusión de los dos ministeriores de educacion con que cuenta el país

El galardón que obtuvo el Banco de Reservas como Banco del Año en Republica Dominicana, otorgado por The Banker

La inflación interanual a noviembre de 2024

La elaboración de cupcakes decorados, galletas de gengibre, bizcochos, brazo gitano, teleras, dinamizan la navidad

El vino tinto criollo, cervezas, maltas, refrescos, rones, dinamizan la navidad

Los rones especiales con el Brugal , Don Isidro, de Isidro Bordas, y Barceló, demuestran el desarrollo de la industria del ron dominicano

El trabajo infantil en el país

La Casa Brugal, Chef, Grupo SID, Cruz Verde, Mejía Arcalá, INDUBAN, Munné, Centro Cuesta Nacional, La Fabril, Grupo Rica, Baltimore Dominicana, muy activos en el final de año

El acuerdo aéreo del país con Estados Unidos

El reconocimiento por el monitor empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) a la labor de AES Dominicana, que ocupa el primer lugar en el sector de energía de RD

El reclamo de reformas estructurales para impulsar la industria de la construcción

La transicióm energética para la Republica Domicana

Los 15 años de United Brands

Más 8 2 mil personas aprovechan las ofertas de productos en Feria INESPRE

Más de 50 variedad de productos y dos combos especiales fueron vendidos en la feria “Navidad del Cambio con el Inespre 2024”, realizada este fin de semana en el Estadio Temístocles Metz de San Cristóbal por disposición de la Presidencia de la República.

Las ventas fueron supervisadas por el director del Inespre, Iván Hernández Guzmán; la gobernadora, Pura Casilla; el alcalde, Nelson de la Rosa; los subdirectores del Inespre, Eudy Collado, Obispo de los Santos y Lino Fulgencio; así como por el encargado del Inespre en la provincia San Cristóbal, Rony Puello; el encargado en la región Valdesia, Diego Soto y por otros funcionarios.

Más de 80 mil personas residentes en la provincia de San Cristóbal aprovecharon las grandes ofertas del Inespre como piernas de cerdo a 1500 pesos, media pierna a $850, saco de arroz selecto de 25 libras a $600, de 10 libras a $250, pollos a $150 pesos, cartón de huevos a $120, plátanos a $3 y guineitos a $1; así como combos de sazones a $200, de alimentos a $650, cazabe, papas, cebollas, todo tipo de vegetales.

El director del Inespre, Iván Hernández Guzmán, agradeció la confianza depositada por los sancristoberos en los productos y servicios del Inespre y destacó que esta gran feria es realizada por disposición del Presidente Luis Abinader.

Mientras que la gobernadora, Pura Casilla, destacó la calidad, variedad y bajos precios de los productos ofertados por el Inespre e hizo un llamado a que se realicen grandes ferias como estas más frecuentemente.

En tanto que el alcalde, Nelson de la Rosa, dijo que en esta gran feria Navidad del Cambio forman parte del programa de la Brisita Navideña de la Presidencia de la República que busca llevarles diversión, alimentos frescos y económicos a toda la población.

Además Rony Puello, encargado provincial del Inespre y Diego Soto, encargado de la Región Valdesia, indicaron que en esta feria fueron vendidos alimentos entre un 30 % y un 50 % menos que en el comercio normal, lo que representó un ahorro significativo en el presupuesto familiar de los residentes de la zona.

República Dominicana reafirma su compromiso en impulsar acciones que eficienticen la gestión de la cooperación

Los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo, de Relaciones Exteriores y de Hacienda, entes rectores del Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SINACID), realizaron la reunión de la Cuarta Mesa de Alto Nivel de Coordinación de la Cooperación Internacional 2024, con la participación de representantes de organismos internacionales, agencias y países socios cooperantes.