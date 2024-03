Primicias 2024, Temas Económicos y Bancarios, Cuaresma y Semana Santa dinamizan economía en RD

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El dinamismo económico que generan la cuaresma y la Semana Santa, el auspicio de tres charlas por la Superintendencia de Bancos, como la presencia de las cooperativas de AIRAC en la recién celebrada exitosa Semana Económica y Financiera del Banco Central, el amuerzo ofrecido a directores de medios por la Asociación Dominicana de Prensa Turística (ADOMPRETUR), la labor de CONALECHE y de la Dirección de Ganadería en el debate público, la presidente del Grupo SID, Ligia Bonetti destacando la innovación, disrupción ysostenibilidad como pilares empresariales y sociales, , las aspiraciones del industrial Antonio Taveras para continuar como senador de la provincia de Santo Domingo en el período 2024-2028, la asamblea extraordinaria-ordinaria anual de accionistas del Banco Popular Dominicano, una obra inaugurada por el Ministerio de Turismo en Jarabacoa y el desarrollo humano alto en República Dominicana, son temas económicos y bancarios en Primicias en lo que va de 2024.

Otros económicos y bancarios en Primicias son:

El daño de la crisis haitiana, que según Naciones Unidas ha llegado a una «situación extrema»

La convocatoria a un debate a las mujreres candidatas vicepresidenciales

La designación de Dimitri Maleev como presidente ejecutivo del Banco Banesco

La reactivación del Ingenio Porvenir, en San Pedro de Macorís

El debate entre los candidatos que promueve la Camara de Comercio de La Vega

El lanzamiento Por PROMIPYME de Emprende Pedernales, con una cartera de RD$ 15o millones

La charla de ALAVER sobre la cultura del ahorro

La inversion enun parque ecológico de la salud en Santiago

El acuerdo en Estados Unidos para evitar el cierre del gobierno

La presentación de la Guía para invertir en el mercado de valores

Los atracos a bancas de loterías en Santiago

La rifa de COOPNAMA por su 53 aniversario

La condena a Mantequilla

El agua vale más que el oro, opinión generalizada en las provincias que defienden el agua y los recursos naturales

La labor de la Fundacion REFIDOMSA

Las tres presas que tiene como meta construir el gobierno en el Este

La inseguridad alimentaria en Haití

El paxrque y laboratorio del Grupo Mallén en Villa Mella

La caída en la economía haitiana y de las exportaciones nacionales dominicanas en un 24.37% hacia el vecino país en los dos primeros meses de 2024

El sonado caso MEDUSA en los titulares y el contenido de la prensa dominicana y Macarrulla hijo admitiendo los cargos de soborno y desfalco

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS AUSPICIO TRES CHARLAS EN SEMANA ECONOMICA Y FINANCIERA DEL BANCO CENTRAL

En el marco de la décima Semana Económica y Financiera del

Banco Central y la campaña Global Money Week o Semana Mundial del Dinero, la

Superintendencia de Bancos (SB) auspició tres charlas, dos en Santo Domingo y una en

Santiago, con el fin de orientar a la ciudadanía sobre buenos hábitos para la gestión de las

finanzas personales.

La charla Protege tu dinero y asegura tu futuro fue impártida por el asesor Joan Delgado, en

la sede del Banco Central, el martes 19 de marzo a las 10:00 a.m. y el jueves 21 a las 2:00

p.m.

Mientras que Lía Vargas tuvo la disertación Una receta para unas finanzas

saludables, el miércoles 20 de este mes, a las 9:30 a.m. en la oficina regional de Santiago.

De igual manera, la SB puso a disposición de quienes asistieron a las actividades de esta

semana un estand de la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (ProUsuario), donde

recibirieron información general y herramientas que apoyen a los jóvenes que visitaron la Semana Economica y Financiera a

tomar decisiones financieras inteligentes en un futuro.

Asimismo, la SB distribuyó de manera gratuita la Guía básica de finanzas para jóvenes, un

material de consulta diseñado para promover decisiones financieras sanas entre quienes

inician su vida en el mundo laboral. Además de su versión impresa, los interesados pueden

descargarla en prousuario.gob.do.

Todos los recursos y servicios de ProUsuario, además de su página web, se encuentran

disponibles en su aplicación móvil de descarga gratuita en las tiendas de Android (Google

Play) y de iOS (App Store). Allí los usuarios y las usuarias tienen acceso a información

crediticia, educación financiera y a la realización de reclamaciones, quejas y

denuncias sobre productos y servicios bancarios.

De igual manera, permite consultar cuentas inactivas y abandonadas, así como obtener

información sobre depósitos en entidades en proceso de liquidación.

ProUsuario también agregó recientemente otras funcionalidades a su aplicación, tales

como la posibilidad de solicitar el retiro de las listas de promociones y venta de nuevos

productos de cualquier entidad bancaria, explorar las ubicaciones y horarios de las

sucursales, cajeros automáticos y subagentes bancarios de todo el territorio nacional,

además de recibir un diagnóstico del nivel personal de endeudamiento.

Semana Económica y Financiera

Esta décima edición de la Semana Económica y Financiera (#sefBCRD) se llevó a cabo

desde el lunes 18 al viernes 22 de marzo, en el auditorio del Banco Central en Santo

Domingo y su oficina regional de Santiago.

Además de visitar los stands de las instituciones públicas y privadas participantes, los

asistentes presenciaron charlas, talleres, juegos y la posibilidad de acceder al Museo

Numismático y Filatélico.

COOPERATIVAS EN SEMANA ECONOMICA Y FINANCIERA DEL BANCO CENTRAL

El presidente de AIRAC, Alfredo Dorrejo, dijo que en esta participación la entidad busca seguir promoviendo la educación financiera con una moderna plataforma virtual, libre de costo y con un gran potencial para ser usada por toda la población, aula en línea que es un proyecto en conjunto con la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Afines (Fencoo

Agregó que el taller tiene como propósito que la cotidianidad financiera, los sueños y proyectos futuros de las personas, puedan realizarse sin contratiempos, exponiendo ejemplos prácticos que facilitan la comprensión de los conceptos.

Los interesados pueden acceder a estas capacitaciones a través a la página web https://aula.fencoop.org.do/ así como también solicitarlo a través de las cooperativas afiliadas a ambas entidades.

Sus programas de inversión social

Alineados con la importancia de la educación, las Cooperativas AIRAC y el Centro de Atención a la Diversidad (CAD) desarrollan programas en los cuales trabajan para disminuir el ausentismo escolar, aumentar la inclusión hacia la productividad y promover la atención a la diversidad en todos los niveles.

El programa de prevención del ausentismo y deserción escolar trabaja con 13 centros en la provincia Hermanas Mirabal.

Sobre AIRAC

Agrupa a 18 cooperativas especializadas en la oferta de servicios de ahorro y crédito de República Dominicana a las que sirve de órgano gremial y agente de representación, además de supervisarlas, brindarles servicios de asistencia técnica, capacitación, tecnología e innovación, entre otros

BANCO POPULAR CELEBRA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA-ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS

El Banco Popular Dominicano celebró su Asamblea General Extraordinaria – Ordinaria Anual de Accionistas, en la que se presentó los logros del año 2023, destacando un excepcional desempeño en sus indicadores y resultados financieros, que permitieron a la entidad bancaria atender las necesidades de múltiples sectores económicos y de la población, y seguir profundizando su visión sostenible en lo económico, social y medioambiental.

Durante la Asamblea General Extraordinaria, se aprobó el aumento del capital social autorizado de RD$55,000 millones a RD$65,000 millones, junto con una actualización de los estatutos sociales.

Al sesionar como Asamblea General Ordinaria Anual, se ratificaron el informe de gestión anual, los estados financieros, y el nombramiento de Práxedes J. Castillo Báez como nuevo miembro del Consejo de Administración.

Se aprobaron, igualmente, los miembros del Consejo de Administración que conforman el Grupo III, por el periodo correspondiente, integrado por los señores Andrés E. Bobadilla, José Armando Bermúdez, Christopher Paniagua y Álex Pimentel M.

Resultados 2023

El Banco Popular Dominicano cerró el ejercicio social de 2023 con un aumento del 19.1% en activos totales, alcanzando los RD$755,266 millones. La cartera de préstamos neta resultó en un balance de RD$481,722 millones. El 56.7% del incremento en los créditos se destinó a financiar actividades productivas de la economía.

Los depósitos totales mostraron un incremento del 14.2%, alcanzando los RD$556,506 millones, evidenciando un robusto crecimiento y confianza por parte de los clientes del banco.

Estos resultados se acompañaron además de una firme estrategia con la eficiencia y la excelencia operativa, reafirmando la posición cimera del Banco Popular en el sector bancario dominicano.

En la asamblea, se destacaron además los logros en transformación digital, con un notable aumento en el uso de la App Popular y un incremento significativo en las ventas digitales, aspecto que reafirma el liderazgo del banco en la innovación digital de los servicios financieros, así como también su compromiso con la sostenibilidad económica, social y ambiental.

Ministro de Turismo inaugura obra en Jarabacoa por un monto superior a los 80 millones de pesos.

En su esfuerzo por seguir fortaleciendo este destino, el ministro de Turismo, David Collado, inauguró la reconstrucción del camino Belarmino Ramírez desde Mata de Cadillo hasta Jumunuco, en este municipio, a un costo superior a los 80 millones de pesos.

La obra es un eje vial importante que da acceso a la comunidad de Jumunuco, conocido como el camino Belarmino Ramírez con una longitud de 3.34 kilómetros con un ancho de 7 metros lineales.

Además, incluye la construcción de 6,680 metros lineales de canaletas en sus laterales, para conformar drenaje longitudinal.

El ministro Collado dijo que la obra tiene un gran impacto en toda la zona y mejora las condiciones de vidas de sus habitantes.

LIGIA BONETTI DESTACA INNOVACION, DISRUPCION Y SOSTENIBILIDAD COMO PILARES EMPRESARIALES Y SOCIALES

Santiago, República Dominicana, 15 de marzo de 2024 – La empresaria Ligia Bonetti,

presidente ejecutiva de Grupo SID planteó la necesidad urgente de que República

Dominicana abrace la innovación, la disrupción y la sostenibilidad, no como tendencias, sino

como imperativos en un mundo marcado por la incertidumbre y la demanda de cambios

positivos.

Bonetti se expresó en estos términos en el marco del Desayuno Conferencia Empresarial

Manuel Arsenio Ureña, organizado por la Fundación Arquidiocesana Santiago Apóstol

(FASA), donde compartió visiones transformadoras sobre el futuro empresarial y social en la

conferencia especial bajo el título “Pilares de un Futuro Empresarial y Social.”

La líder empresarial identificó la innovación como el corazón de una estrategia exitosa,

destacando la importancia de repensar procesos y soluciones. Puso de ejemplo a compañías

como Tesla y Amazon, que han redefinido mercados mediante enfoques disruptivos y

centrados en el cliente.

Ante una audiencia compuesta por cientos de personas del sector empresarial de la zona

norte, enfatizó, que el papel crucial de la sostenibilidad, no sólo como deber ético, sino

como una estrategia inteligente que abre nuevas oportunidades de mercado.

Bonetti abogó por un cambio cultural y social hacia la tolerancia, el respeto y la solidaridad.

Subrayó el rol de todos los sectores en la construcción de una sociedad más equitativa,

haciendo hincapié en la importancia del diálogo y la empatía para superar divisiones y

conflictos.

RD MANTIENE SU DESARROLLO HUMANO ALTO

El progreso desigual en el desarrollo está dejando atrás a los más pobres, exacerbando la desigualdad y avivando la polarización política a escala global. El resultado es un peligroso estancamiento que debe ser abordado con urgencia a través de acciones colectivas, según un nuevo informe publicado hoy por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD).

El Informe de Desarrollo Humano (IDH) 2023/24, titulado «Rompiendo el Estancamiento: Reimaginando la cooperación en un mundo polarizado», revela una tendencia preocupante: el repunte en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) global, una medida resumida que refleja el Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita de un país, la educación y la esperanza de vida, ha sido parcial, incompleto y desigual.

En cuanto a la República Dominicana, mantiene un nivel de desarrollo humano alto, ubicándose en la posición 82 de 193 países. Cabe indicar que, el valor del IDH se contrajo por primera vez en 2 años consecutivos por los efectos de la Pandemia, sin embargo, en 2022 muestra un comportamiento de retorno a los niveles previos al choque por COVID registrando un valor similar al año 2019.

Cuando el IDH se ajusta por la desigualdad, el país pierde alrededor del 18% de su valor que indica el potencial de desarrollo humano que se hubiera alcanzado si no existieran inequidades en la distribución de los logros en sus 3 dimensiones. Esta pérdida es similar a la exhibida por los países de Desarrollo Humano Alto, grupo al que pertenece el país, y a la media regional.

Es importante destacar que, desde 1990, año en que se inició el primer informe, el país ha mostrado un progreso constante en diversas dimensiones evaluadas, como educación, salud e ingresos. Sin embargo, persisten desigualdades estructurales que limitan una mejora significativa en la calidad de vida para todos y todas los (as) ciudadanos (as).

Se destacan en primer lugar; las asimetrías territoriales; con regiones que logran elevado nivel de progreso, pero coexisten con territorios como las regiones cercanas a la frontera donde las personas enfrentan importantes privaciones en la calidad de la cobertura de los servicios de educación, salud, vivienda, saneamiento, disposición de residuos, y trabajo decente. En segundo lugar, las inequidades de género con barreras para la participación igualitaria en los mercados laborales, el empoderamiento y la participación política, la salud reproductiva y la violencia, entre otros factores. Estas desigualdades territoriales perpetúan las brechas en el bienestar y la calidad de vida de la población, y en efecto, limitan las oportunidades de crecer en desarrollo humano.

Para profundizar en estos datos territoriales, el PNUD República Dominicana presentará la próxima semana La “Plataforma Territorial de Desarrollo Humano”. Un hub de información multidimensional que integra una serie de datos, métricas y una narrativa que muestra las asimetrías en desarrollo humano a nivel de los territorios con el fin de orientar la política pública para lograr una mejor focalización de la inversión y el gasto público sirviendo como insumo estratégico para la planificación plurianual del país.

El índice de desigualdad de género e índice ajustado por presiones planetarias en RD

El índice de desigualdad de género (GII, siglas en inglés) mide las desigualdades de género en tres dimensiones clave: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral. La salud reproductiva se mide por la tasa de mortalidad materna y las tasas de natalidad adolescente; el empoderamiento se mide por la proporción de escaños parlamentarios ocupados y la población con al menos educación secundaria por cada género; y la participación en el mercado laboral se mide por las tasas de participación en la fuerza laboral para mujeres y hombres. La República Dominicana tiene un valor de GII de 0.433, ubicándose en el puesto 107 de 166 países en 2022.

Por otro lado, el Índice de Desarrollo Humano ajustado por presiones planetarias ajusta el IDH para las presiones sobre el planeta para reflejar una preocupación por la desigualdad intergeneracional. Es el nivel de desarrollo humano ajustado por las emisiones de dióxido de carbono por persona (basadas en la producción) y la huella material per cápita para tener en cuenta la presión excesiva de los seres humanos sobre el planeta. Para la República Dominicana, este índice se ubica en 0.732.

América Latina y el Caribe lidera la recuperación global mientras enfrenta desafíos, revela el PNUD

Se proyecta que el IDH global alcance niveles récord en 2023 después de fuertes caídas durante 2020 y 2021. Pero este progreso es profundamente desigual. Los países ricos están experimentando niveles récord de desarrollo humano mientras que la mitad de los países más pobres del mundo siguen por debajo de su nivel de progreso previo a la crisis.

Las desigualdades globales se ven exacerbadas por una concentración económica sustancial. Como se menciona en el informe, casi el 40 por ciento del comercio mundial de bienes está concentrado en tres o menos países; y en 2021, la capitalización de mercado de cada una de las tres mayores empresas tecnológicas del mundo superó al Producto Interno Bruto (PIB) de más del 90 por ciento de los países ese año.

UN INDUSTRIAL EN LA POLITICA Y EN EL CONGRESO NACIONAL

Antonio Taveras, un industrial que decidió involucrarse en la política, logró ganar la senaduria por la provincia de Santo Domingo y tiene aspiraciones de continuar en la posición en el periodo 2024-2028.

Hace unos dias el Partido Revolucionario Moderno (PRM) proclamó en el municipio Santo Domingo Norte al empresario y dirigente empresarial Antonio Taveras Guzmán como su candidato oficial al Senado por la provincia Santo Domingo, en un acto encabezado por el presidente de esa organización política José Ignacio Paliza.

El acto de proclamación se realizó en las instalaciones del club Víctor Burgos de Sabana Perdida, el cual contó con la presencia del presidente municipal del PRM, Isidro Torres, el enlace con el partido Ángel de la Cruz, la alcaldesa electa Betty Gerónimo, los candidatos a diputados Lucrecia, Leyba, Melvin Alexis Lara Melo; Lucila de León Martín; Omar Rojas; Júnior Muñoz; Bernardo Candelario; Miledys Suero Rodríguez; entre otros.

José Ignacio Paliza define a Taveras como » un legislador que ha luchado por la transparencia y esa es “la razón que me invita a participar de este encuentro en representación del Partido Revolucionario Moderno y el compañero del presidente y próximo presidente de la República Luís Abinader”.

En igual términos se expresó Isidro Torres quien ponderó su compromiso con la transparencia, la cual elogió siempre se ha preocupado por rendir cuentas a los munícipes de la provincia, al tiempo que reseñó ha sido un propulsor desde temprana edad del movimiento social, cultural y político que propugna por la defensa de las libertades públicas y la justicia social.

“Hoy realizamos este acto con un doble propósito, primero trabajar duro para que el compañero Luís Abinader continué al frente de la dirección del Estado por cuatro años más y segundo como un compromiso histórico perremeísta de las mujeres y jóvenes de asumir la candidatura de quien seguirá siendo nuestro representante ante el senado de la República por la provincia Santo Domingo el compañero Antonio Taveras” explicó Torres.

Por su parte Antonio Taveras Guzmán agradeció al partido oficial por darle la oportunidad de volver a buscar la senaduría por la provincia Santo Domingo.

“ Necesitamos un un Congreso Nacional que trabaje unido con el presidente Abinader a esa profundización que hemos iniciado, que no es más que empleo para los jóvenes y mujeres, más salud, mejor educación, instituciones cada vez más fuerte, entre otras mejorías”, señala Taveras, un ex presidente de la Asociación Nacional de Empresas Industriales de Herrera.

Taveras Guzmán, agradeció al PRM por haberlo acogido como uno de sus hijos, al tiempo que prometió trabajará incansablemente por la unidad de la organización y defender la gestión del presidente Luís Abinader en todos los escenarios.