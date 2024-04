Primicias 2024, Tapones, carreteos, muertes, accidentes e intoxicados en Semana Santa, reactivación campaña electoral, activa labor de bomberos forestales, pronósticos económicos de Valdez Albizu en 2024, haitianos violentos, amenaza de opositores

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Con tapones en las carreteras del Sur y otros puntos del pais, la amenaza de los partidos de oposición de denunciar los abusos del gobierno en el proceso electoral de febrero pasado, la reactivación de la campaña electoral por los partidos politicos a partir de este lunes, la muy activa labor de los bomberos apagando fuegos, la campaña electoral de los peledeístas en los días santos, el carreteo de la DIGESETT, acciones para garantizzr el retorno de seguro de los vacacionistas, el flujo de pasajeros desde pueblos del interior hacia el Gran Santo Domingo, un atentado con un disparo contra un helicóptero francés en Haití cuando evacuaba ciudadanos de esa nación, el incremento de fallecidos al domingo de resurrección, de los cuales ocho murieron en las últimas 24 horas, cinco dentro del operativo de seguridad y otros 3 en circunstancias diferentes fuera del operativo, 74 accidentes en motocicletas, vehiculos livianos, un autobus y de tránsito y atropellamientos que perjudican 117 personas, el reinicio de la docencia este lunes tras concluir la semana mayor, la muerte de dos sospechosos compradores de armas en Haití, la pascua de resurrección, dos internos heridos en una riña en un centro del Modelo de Gestión Penintenciaria en Monte Plata, el pronóstico del incremento de la produccion lechera, personas enfrentadas en una comunidad de Sabana Grande de Boyá, 20 muertos al domingo de resurreción en la semana santa 2024, haitianos violentos, despidieron la semana santa 2024 y reciben una nueva la República Dominicana y el mundo.

La semana santa 2024 se despide con decenas de intoxicados por alcohol y alimentaria.

Con ll menores intoxicados por alcohol a este domingo de su resurreción.

Con el pronóstico del gobernador del Banco Centrral, Héctor Valdez Albizu, de que las remesas pudieran llegar a US$ 10, 400 millones en el 2024, el turismo a US$ 10, 200 millones y la inversión extranjera directa a más de US$ 4, 500 millones. ¿ Y las exportaciones?