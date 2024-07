Primicias 2024: Hecho en RD, Paso a Paso el Diario de la AIRD, cuatro valiosos estudios sobre el ron, cervezas, bebidas no alcohólicas y cemento dominicano, cifras de la industria manufacturera dominicana

La Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron) alertó sobre los riesgos y perjuicios que implicaría aumentar aún más la carga tributaria sobre el ron, en un momento en que la industria sigue sufriendo los efectos devastadores de la reforma fiscal aplicada en 2012.

En un encuentro con periodistas y líderes de opinión, el economista Magín J. Díaz, de la firma Ecomod Consulting, y la portavoz de Adopron, Circe Almánzar, presentaron los hallazgos de una investigación exhaustiva sobre la situación fiscal de la industria, denominada “Ron dominicano: carga tributaria actual y secuelas de una reforma.”

Plantearon que la reforma de 2012, con un fuerte incremento a la carga tributaria del ron, dejó lecciones que hoy llaman a reflexión, como la caída de las recaudaciones del Estado, el aumento del mercado ilícito y la afectación de la salud de cientos de ciudadanos que migraron a bebidas de bajo precio e inseguras.

“Concretamente, a partir de esa reforma, se perdió un millón de cajas o 4 millones de litros de la industria formal. Las recaudaciones del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) fueron en 2016 menores a las de 2011 y al Gobierno le tomó al menos seis años controlar el mercado ilícito y el fraude. Es decir, perdió el Estado, perdió la industria y perdieron los consumidores”, resaltó Díaz.

Recordó que fue en 2021 cuando el Gobierno pudo alcanzar el nivel de recaudaciones por el ISC de 2011, pero indicó que hasta este momento la industria ronera aún no ha recuperado los niveles de ventas declarados en 2012, debido al impacto de esa reforma aplicada hace más de una década.

Díaz y Almánzar coincidieron en que sería altamente perjudicial, con esos antecedentes, subir más la carga fiscal al ron, tomando en cuenta que, además, la recaudación total de bebidas alcohólicas ha caído en los últimos dos años, marcando en 2023 el nivel más bajo de las últimas dos décadas.

Según el estudio de Ecomod Consulting, el peso tributario actual sobre el ron dominicano es el más alto de las bebidas alcohólicas en toda la región, alcanzando casi el doble del promedio regional. Esta carga impositiva ha colocado una presión desmedida sobre la industria, afectando tanto a los productores como a los consumidores.

“Los consumidores de bajos ingresos han sido los más perjudicados, ya que la carga tributaria promedio actual del ron es de aproximadamente el 60% en el segmento de bajo precio. Este impacto regresivo de los impuestos ha llevado a que muchos dominicanos busquen alternativas más baratas y de menor calidad, poniendo en riesgo su salud y seguridad”, destaca la investigación presentada.

Por su lado, Almánzar subrayó: “Aumentar aún más la carga tributaria sobre el ron podría tener consecuencias catastróficas para la industria, el Estado y los consumidores. La elasticidad de la demanda del ron es alta, lo que significa que cualquier incremento en impuestos podría llevar a una mayor evasión y al fortalecimiento del mercado ilícito.”

«Debemos proteger nuestra industria y a nuestros consumidores de decisiones fiscales desmedidas que solo agravan los problemas existentes. No podemos permitir que el ron dominicano, un símbolo de nuestra identidad cultural, sea llevado al borde de la desaparición”, afirmó Almánzar.

Adopron hizo un llamado a las autoridades y a la opinión pública para considerar las implicaciones de cualquier nueva reforma fiscal sobre el ron. Indicó que es crucial encontrar un equilibrio que permita la sostenibilidad de la industria, proteja a los consumidores y garantice la recaudación fiscal sin incentivar el mercado ilícito.

4 de junio, fue presentado el Estudio La Evolución e Impacto de la Industria del Cermento en la Construcción, Mitos Versus Realidad, en el marco del almuerzo anual de la AsociaciónDominicana de Cemento Portland (ADOCEM), en el cual Primicias tambien estuvo presente y que revela lo siguiente:

La producción de cemento ha crecido un 55% en los últimos diez años, al pasar de 4.2 millones de toneladas que se producían en el 2012 a 6.5 millones al cierre del 2023; destacándose que desde el año 2021 la producción es mayor que lo que indicaba su tendencia previa a la pandemia.

Esta información es parte del estudio “Evolución e impacto de la industria del cemento en la construcción: mitos Vs. realidad”, presentado por el economista Magín Díaz, en el marco del almuerzo anual que organiza La Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (ADOCEM), para presentar su memoria de desempeño correspondiente al 2023.

“El precio del cemento en el mercado local se mantiene como uno de los más bajos y estables de la región, y su evolución está alineada con la evolución del costo de sus insumos. En los 3 años post-COVID (2021 a 2023), el crecimiento del precio de mercado ha sido inferior al de los costos, de los cuales un 60% están conectados al dólar.” precisó Díaz durante la presentación del estudio.

El estudio comprende además un análisis sobre el peso del cemento en los costos totales de construcción, haciendo un comparativo entre la data que maneja el Índice del Costo Directo de la Vivienda (ICDV), publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y un estudio realizado por la Universidad Nacional Pedro Henriquez Ureña (UNPHU), resultando que en promedio el precio del cemento ha explicado entre un 10% y un 17% del aumento de costo para diferentes tipos de construcciones, es decir, que entre un 83% y un 90% del aumento ha sido provocado por otros factores/componentes.

De su lado, el presidente de Adocem, Ingeniero Giuseppe Maniscalco, indicó que la industria cementera se ha unido de forma proactiva y certera al impulso experimentado en el sector de la construcción en los últimos meses del pasado año, respondiendo a un consumo de 5.4 millones de toneladas en el mercado local, el cual, aunque fue ligeramente inferior al registrado en el año 2022, refleja un resultado favorable.

Maniscalco agregó que las perspectivas económicas de la República Dominicana para el 2024 apuntalan a la reactivación del crecimiento económico, recuperando así el ímpetu de los últimos años. Esta expectativa se respalda en los resultados del consumo local de cemento, que ya en el primer cuatrimestre superan en un 2% comparado con el mismo periodo del año anterior.

En ese sentido, sugirió que es imperativo para la industria tener una visión clara del futuro que se quiere, delinearlo y anticiparlo.

“En primer lugar, somos un país con un espíritu de emprendimiento y lucha. Esta fortaleza intrínseca, combinada con políticas de estado que sustentan el crecimiento, nos permite continuar previendo un futuro prometedor. La clave está en la capacidad de adaptarnos y de anticiparnos a los cambios del entorno económico y social, no solo los que ocurran en el país sino en el resto del mundo, manteniendo una clara visión del futuro que anhelamos.”, comentó.

De su lado, la directora ejecutiva de Adocem, Julissa Báez, destacó que, a través de las memorias, se destaca lo esencial que es el cemento y sus múltiples aplicaciones en la vida de nuestra sociedad y como la industria del cemento, única industria con una hoja de ruta para una economía baja en carbono juega un rol fundamental en el desarrollo sostenible de la República Dominicana. Es una industria que genera 30,000 empleos, contribuye al crecimiento económico facilitando el desarrollo de infraestructuras, viviendas y ciudades resilientes.

Al ponderar la importancia del uso de cemento dijo que “a menudo damos por sentado el papel del cemento en nuestra vida diaria. No pensamos en él cuando caminamos por las calles, cuando entramos a nuestras oficinas o cuando disfrutamos de nuestros hogares y aunque no lo notemos, el cemento está en todas partes y sin él, muchas de las comodidades y seguridades que disfrutamos no serían posibles’’.

Durante la agenda del evento, al que asistieron además de los miembros del Consejo de Adocem, funcionarios del estado, líderes de opinión y actores del sector de la construcción, fueron presentados videos testimoniales del impacto positivo que tienen cada una de las empresas cementeras en las comunidades donde operan.

SOBRE ADOCEM

ADOCEM es una organización que representa al sector productor de cemento de la República Dominicana. Está integrada por las empresas Argos Dominicana, Cemex, Cementos Cibao, Domicem, Cemento Panam y Cemento Santo Domingo. Dentro de su misión esta Contribuir al desarrollo sostenido del sector construcción, impulsando y representando los intereses de la industria del cemento.