Primicias 2024: Danilo y Leonel comiéndose la reelección, balagueristas apoyando a Abinader, ataque Irán a Israel, Abinader moviliando perremeístas en Hato Mayor y SPM, otra muerte extrajudicial, hackeos, mundo muy complicado, transfuguismo politico, muy activa jornada política, necesidad de supervisar recogida basura en La Castellana, DN

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El ex presidente Danilo Medina advirtiendo que los números no le dan a los reeleccionistas en el poder y que por eso están desesperados comprando dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de la Fuerza del Pueblo y otras fuerzas politicas, el hackeo a Salud Pública, el que se suma a otras instuciones del Estado en los últimos meses, el apoyo de balagueristas a la reelección del presidente Luis Abinader, el percance de salud en un debate del candidato a senador Julio Campos, el ex presidente Leonel Fernandez considerando que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) sonsaca dirigenes opositores porque no cuenta con el apoyo para ganar las elecciones de mayo próximo, una mujer apresada en Santiago por malversar fondos de una envasadora de gas en Santiago de los Caballeros, el despojo de candidaturas a cuatro aspirantes a diputados por la Fuerza del Pueblo, el debate electoral entre el presidente-candidato presidencial Luis Abinader, con los candidatos Abel Martinez y Leonel Fernández, la delincuencia en Cristo Rey, los reeleccionistas coniderando que barrerán en los comicios de mayo, la denuncia del Ministerio de Educaciónde que la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) recorta la docencia en las escuelas, son temas que despiden e inician una nueva semana en República Dominicana y el mundo.

También se destacan una protesta de los peledeístas en Gaspar Hernández contra el costo de la vida, la reunión del Consejo de Seguridad Nacional que provocó el conflicto entre Irán e Israel, con la presencia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden; la necesidad de supervisar la recogida de la basura en La Castellana, Distrito Nacional; la detención posterior libertad del candidato presidencial Roque Espaillat en Dajabón, el mal tiempo por las lluvias, los ataques de Irán a Israel, pandilleros violentos en Haití enfrentando la policia y quitádole la vida a otro agente, la labor y retos del Consejo Presidencial de Haití, el sonado caso de la violación de una menor haitiana en Bávaro, la muerte extrajudicial de otra persona en un supuesto intercambio de disparos, Irán advirtiendo que castigaráa al gobierno sionista.

TEMAS DEL SABADO

Titulares de Noticias del SÁBADO 13 de abril de 2024 enviados a Primicias por Juan Cruz Triffolio, publicados , en www.conpuntoycoma.com

República Dominicana con intensa jornada política el fin de semana

Danilo acusa Gobierno de compra opositores de forma desesperada

Hackean a Salud Pública y le roban 8 mil archivos de vacunados

Se crea oficialmente el consejo presidencial de Haití

Criminales no dan tregua en Cristo Rey

Embajada de Estados Unidos dice violación niña es ‘extremadamente preocupante’

El Dotolcito: “Yo no maté a nadie, no robé a nadie…”

Leonel propone cambios sectores energético y educación en la RD

El dólar se cambia a 59.35 pesos dominicanos para la venta

TSE ordena recomposición de boleta de FP en circunscripción 1; excluye a Rafael Paz

Sigue disputa entre el Minerd y la ADP por aumento salarial

«Yo no le creo nada», dice madre de Joshua Fernández sobre declaración de «El Dotolcito»

La bisabuela de niña muerta Kylie Naomi murió durante atraco en su vivienda, dice un familiar

Ministerio público promete esclarecer abuso contra menor haitiana

Comandante del Ejército dominicano dice frontera está segura y tranquila

Recesan para el próximo martes audiencia preliminar en caso Medusa

Abinader, Leonel y Abel presentan planes de Gobierno a favor de Santiago y la región del Cibao

Jean Alain sobre acusaciones en su contra: En ningún momento instruí para temas irregulares

Rafael Paz y Selinée Méndez reaccionan a sentencia del TSE que los excluye de la boleta electoral

«Él fue el organizador de todo» asegura la madre de Joshua al referirse a «El Dotolcito»

Rafael Paz tras sentencia TSE lo despoja de candidatura: «Nosotros no nos detendremos»

Selinée Méndez califica de inaceptable decisión del TSE

Gobierno se compromete a identificar y llevar a la justicia acusados de violar menor haitiana

Haitianos comienzan nueva excavación en el Masacre

Kamala Harris culpa a Trump por una ley de aborto en Arizona de hace dos siglos

EE. UU. le quitará la ciudadanía a Manuel Rocha tras ser sentenciado por espiar para Cuba

Putin dispuesto a una negociación con Ucrania, pero «sin esquemas»

México denuncia ante la ONU a Ecuador por el ingreso violento a su Embajada

Los presidentes Lula da Silva y Gustavo Petro se reunirán la próxima semana en Colombia

Taiwán detecta 16 cazas y ocho buques del Ejército chino en sus inmediaciones

Otros temas son:

Los planes de gobierno que presentaron en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) los candidatos presidenciales Luis Abinader, Abel Martinez y Leonel Fernández

El pastor evangélico que se quitó la vida en Sabana Yegua, Azua

ABINADER MOVILIZA MIEMBROS PRM EN HATO MAYOR Y SAN PEDRO DE MACORIS

Estuvo acompañado del candidato a Senador por la provincia y los candidatos a diputados. en la tarde de este sabado visitó San Pedro de Macorís movilizando a las masas del partido._

El candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, encabezó una marcha caravana en Hato Mayor, junto a los candidatos a puestos congresuales de la provincia.

«Estamos aquí, apoyando a los candidatos al congreso del PRM y aliados. A nuestro candidato a Senador, a los candidatos a diputados y diputadas y también nuestra fuerza presidencial», afirmó Abinader al inicio de la marcha caravana en Hato Mayor.

El candidato del PRM estuvo en San Pedro de Macorís, después de recorrer las calles de Hato Mayor.

La actividad inició pasadas las 12:00 del mediodía, junto al candidato a senador Cristóbal Castillo y los candidatos a diputados, Carmen Ligia Barceló y Héctor Rosa.

Abinader junto a la gran multitud partieron en la calle Juan Barceló donde miles de perremeistas realizaban señas de cuatros años más para el candidato presidencial y el candidato a senador por la provincia Hato Mayor.

La vibrante y entusiasta manifestación se evidenciaba en las distintas muestras de apoyo al paso del candidato presidencial del PRM y otras 25 organizaciones políticas.

La gente pedía con diversas manifestaciones a viva voz y a todo pulmón cuatro años más.

Los contagiosos ritmos de los temas «Volveremos a ganar», «No mires pá tras», «Luis se queda ahí», » La juventud dijo ya, queremos cuatro más», «Seguimos con Luis, lo pide el país», incentivaban a la gente a bailar en las calles y salir de sus casas para confirmar con sus gestos que el cambio sigue.

*Partidos Aliados al PRM en las próximas elecciones de mayo*

Los partidos que integran la coalición RD-Avanza junto al PRM son el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Alianza País, Dominicanos por el Cambio, Partido de Unidad Nacional (PUN), Partido Humanista Dominicano (PHD), Partido Cívico Renovador (PCR), Frente Amplio, Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD).

También el Partido Demócrata Alternativo (MODA), Alianza por la Democracia (APD), Partido País Posible, Partido Liberal Reformista (PLR), Partido Popular Cristiano (PPC), Unión Demócrata Cristiana (UDC), Partido de Acción Liberal (PAL), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Partido Revolucionario Independiente (PRI), Partido Demócrata Popular (PDP).

Además, el Partido Nacional de Voluntad Ciudadana (PNVC), Partido Verde Dominicano (Pasove), Partido Primero la Gente (PPG), y Justicia Social.

*Mas tarde en San Pedro de Macorís*

El candidato presidencial por el PRM, Luis Abinader visitó en horas de la tarde junto a la candidata a Senadora por la provincia de San Pedro de Macorís, Aracelis Villanueva, donde recorrió las diferentes avenidas y calles de dicha demarcación.

Allí participó también la alta dirigencia de la región y los candidatos a diputados.