Presidente de Movimiento: PRM y aliados deben continuar al frente del gobierno después del 2028

El presidente del movimiento Emprendedores con Luis aseguró que los

grandes proyectos ejecutado para el desarrollo del país, los programas

sociales y la transparencia en el manejo de los recursos de Luis Abinader

garantizan que el Partido Revolucionario Moderno y aliados continuaran al

frente del gobierno después del 2028.

A juicio de Roque Zabala, la presente gestión supera todos los que le

antecedieron, “es exponencial el movimiento económico de la navidad, así

lo han reconocido diferentes sectores de la sociedad, incluido los menos

afortunado de riqueza”, aseguró.

Indicó que sectores de la oposición critican todas las ejecutorias porque

sus posibilidades de volver al poder la circunscriben al fracaso del

gobierno, no entienden que eso lo aleja del 2028 porque al final serán

reconocido los éxitos que se reflejan en la mejoría de las condiciones de

vida de la gente y no hablan de propuesta sobre los problemas

estructurales del país.

Expresó que los habitantes de la media isla caminan hacia un proceso de

desarrollo y fortalecimiento de la democracia que niega el pasado del

trujillismo, neotrujillismo, corrupción e impunidad, que bien debe ser

aquilatado por la sociedad para jamás volver a las prácticas que debieron

ser superadas el 30 de mayo de 1961, pero que algunas prevalecen, sobre

todo en los poderes fácticos.

Negar que la República Dominicana presenta cambios significativos en

los primeros cuatro años de gobierno de Abinader es colocarse de espalda

al presente, los reconocimientos de diferentes organismos internacionales

al presidente Abinader como uno de los mejores valorados, la FAO sobre

la disminución del hambre, la Sociedad Interamericana de Prensa SIP)

valorándolo entre el primer grupo de las naciones del continente donde se

respeta la libertad de prensa, en un tiempo el primero, desmienten

aquellos que soslayan el avance del país.

Señor Presidente, el Partido Revolucionario Moderno tiene una cantera

de profesionales bien formados que no han sido tomado en cuenta y

esperan la oportunidad de servirle al gobierno, pero que esto no debe ser

justificación para no reconocer el éxito de su gestión, debe tener presente

que sus éxitos son la alegría y felicidad de los hombres y mujeres que por

diez años lucharon en las filas de su proyecto político y cualquier fracaso

son sus dolores y sus penas. Dijo.

Ese ejército del PRM y aliados está comprometido con seguirles con la

fuerza necesaria en los cambios estructurales para convertir esta media

isla en la potencia económica de Centroamérica y el Caribe porque al igual

que las potencias mundiales el creador y la naturaleza le favorecieron con

un relieve de agua potable en abundancia, tierra fértil y variedad de

minerales, enfatizó.

“La realidad es que el país demanda cambios estructurales en la justicia,

economía y la educación, pero los avances del presente conllevan a los

mismos en el futuro, porque no se consiguen con decretos, si no con

programas efectivos y divergente con los ejecutados en el pasado, porque

haciendo lo mismo no se consiguen resultados diferentes”, aseveró el

dirigente político.