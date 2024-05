Presidente de la ANJE: “Creo que ya no se podrá ignorar el debate entre los candidatos presidenciales”

El presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), ingeniero José Nelton González, afirmó que República Dominicana muestra una imagen fuerte, en cuanto a madurez política y democrática, que la coloca en el contexto político que se merece.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, sostuvo que el debate presidencial trae un cambio en la cultura política dominicana.

“Ignorar que los debates sean parte de ese tipo de ejercicio, no creo que sea algo que permanezca, evolucionará, habrá muchos otros escenarios y actores, habrá un proceso de construcción y de consolidación, pero ignorarlo, de que ya no hay un debate, creo que el costo político de no hacerlo ya es diferente a años anteriores”, subrayó.

Sostuvo que el impacto del debate se manifestará en las elecciones del 19 de este mes, cuando la gente salga a votar, la cantidad de personas que se sienta motivada a ejercer el sufragio y en los resultados.

Manifestó que el debate pudo haber facilitado mayor información para tomar una decisión, con un poco más de conciencia, a personas que no estaban seguros por quién votar en los comicios venideros.

González entiende que hay que romper paradigmas de pensar que el debate tiene que ser conflictivo y hostil.

“Que el debate sea el único motivo de una diferencia o una permanencia en la intención del voto de la ciudadanía, no creo, pero definitivamente es un punto de inflexión en la cultura política dominicana”, significó.

Indicó que propiciar la discusión entre los líderes que aspiran a la presidencia de la República coloca al país en el lugar que merece en el contexto político.

“Hacer debates creo que es algo que viene a quedarse y haberlo hecho en la forma en que ANJE lo entregó a toda la ciudadanía y que también estableció criterios claros, transparentes, con mejores prácticas, fue una base importante para que los candidatos y la clase política se sientan motivados”, agregó.

El dirigente empresarial recordó que ANJE viene desde 1998 construyendo el camino para que haya una cultura de debates en República Dominicana.

“Este año, el contexto político y las estrategias que nosotros implementamos, desde un inicio permitieron que la población se acercara a los candidatos, que esos planes de gobierno sean propuestas que se convertirán en compromisos y que la forma de hacer política en República Dominicana continúe elevándose, que sea de una forma cada vez más digna, que sea basada en ideas y un ejercicio de fortalecimiento democrático”, adujo.

González dijo que, a pesar de tener diferencias en propuestas e ideas, los candidatos presidenciales pudieron debatir con altura y respeto, lo cual genera una imagen de fortalecimiento y consolidación democrática que los países de la región quisieran tener.

Plantea que envía un mensaje positivo y favorable para el país y la ANJE cumple con el objetivo trazado hace nueve meses, cuando fue diseñado el equipo, las estrategias y reunió las mejores prácticas de debates.

“El nivel de informalidad que hay en el país es altísimo, más de un 55%”

El presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), ingeniero José Nelton González, advirtió que los niveles de informalidad existentes en el país son altísimos.

El dirigente empresarial recalcó que los empleos informales que hay en el país rondan el 55%.

“Eso hay que enfrentarlo buscando soluciones para el desarrollo de los negocios, para la creación de empleos, para que el emprendedor, el microempresario tenga oportunidad y probabilidad de que su negocio pueda desarrollarse, pueda florecer”, adujo.

González afirma que una reforma fiscal integral debe ir en esa dirección y para que haya un crecimiento económico sostenible, con temas como la calidad del gasto, los niveles de endeudamiento, y no solamente la parte que tiene que ver con los ingresos.

Plantea que una reforma fiscal debe verse de una manera integral, haciendo mucho énfasis en los temas de informalidad, que son los que causan en gran parte los resultados del desarrollo de trabajos que no tienen la debida calidad y una seguridad social que necesita mayor fortaleza y profundidad.

El dirigente empresarial consideró que el cobro del anticipo es algo que debe volver al análisis y ver cuál fue el propósito que tuvo en el momento en que se instauró.

“Hay que volver a evaluarlo dentro de esa reforma integral para ver qué está causando, todos reconocemos que a un microempresario y a un emprendedor le pesa mucho, el anticipo”, apuntó.

Sostiene que hay que aligerar la carga de los emprendedores y los empresarios para desarrollar sus negocios. “Debe ser un ecosistema que motive a generar ese valor, esa riqueza de toda la sociedad”, enfatizó.

Solicitó a todos los sectores brindar su respaldo a la JCE

El presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), ingeniero José Nelton González, solicitó a todos los sectores brindar su respaldo a la Junta Central Electoral (JCE), cada quien desde el rol que le corresponde, para que República Dominicana salga exitosa en las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo.

“Nosotros esperamos que se celebren elecciones de una forma organizada y transparente, creo que a nivel de comunicación se ha intentado eso, por su órgano regulador, la Junta Central Electoral, de que haya involucramiento de todos los partidos, de que la comunicación sea fluida y transparente, en iguales condiciones”, acotó.

Observó que las leyes del Régimen Electoral y la de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas especifican cuáles son las responsabilidades y reglas en los procesos electorales.

Agregó que corresponde a los organismos competentes definir cuáles prácticas caen dentro del marco legal y las que no se ajustan a las reglas, para su corrección con prudencia, con el propósito de que todos los participantes se sientan conforme.

González aseguró que en las elecciones municipales del 18 de febrero se vio un importante nivel de organización y paz social, que es lo que el país necesita.

Indicó que en las elecciones presidenciales, el ejercicio del voto debe ser mejor que en los pasados comicios, porque se ha podido ajustar aún más cualquier reclamo e inconformidad.

El dirigente empresarial proclamó que es responsabilidad de todos, no solamente de la JCE, de que haya paz social durante la celebración de las elecciones presidenciales y congresuales.

“En la medida que esa fecha se va acercando, creo que todos debemos asumir eso como parte importante de la democracia”, agregó.