Presidente de FP en Massachusetts asegura partido encabeza posicionamiento en Nueva Inglaterra con más del 50 por ciento

NUEVA YORK._ El doctor Dominico Cabral presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) en Massachusetts aseguró que esa organización encabeza el posicionamiento pre electoral en la región de Nueva Inglaterra con más del 50 por ciento de la intención del voto para las elecciones presidenciales y diputaciones en ultramar 2024.

Cabral, ex vicecónsul general en Boston y miembro de la Dirección Central de FP, dijo que en el área de esa ciudad, epicentro de la seccional regional de Nueva Inglaterra que cubre los estados de Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Vermont, Maine y New Hampshire, es el partido número 1.

“Nosotros nos hemos mantenido en los últimos tres años cuando nación la FP en constantes actividades con la comunidad y en constante crecimiento”, explicó Cabral.

“Hemos duplicado las estructuras que teníamos en el viejo partido, con una cantidad de 20 direcciones y ahora tenemos 46 direcciones medias en la región lo que significa que hay una aceptación masiva de la comunidad integrándose a FP incluyendo personas que nunca se habían involucrado en política,”, agregó

Vemos muchas caras nuevas, muchos comerciantes que no participaban en política que temen que la situación económica por la va la República Dominicana les preocupa.

“Ellos dicen que aunque viven aquí (Estados Unidos), no pueden mantenerse más y por lo tanto, hemos involucrado todos esos sectores incluyendo líderes comunitarios y religiosos debido a que el liderazgo del doctor Leonel Fernández es visto como la salida a la crisis no solo económica, social, de seguridad y política, sino también la salida a un sentimiento”, dijo Cabral.

Expuso que en ese sentimiento está la amenaza a la nacionalidad dominicana. “Y el doctor Fernández es el único líder político que ha manejado un discurso coherente en defensa a la nacionalidad dominicana basado en las leyes, que no hay que inventar cosas nuevas, es hacer cumplir las leyes”, subrayó.

Dijo que en Nueva Inglaterra la proyección para las elecciones 2024 es ganar la presidencia y las diputaciones de ultramar con más del 50% de los votos.

“En Boston, que es la sede de la seccional de Nueva Inglaterra y el centro de la región, en la última visita que hizo el presidente Fernández hace alrededor de 5 meses, en los recorridos que hicimos en las principales ciudades, le dije a Leonel que a 1 año y medio de las elecciones, garantizamos que la FP va a quedar en primer lugar en las votaciones en los estados de Nueva Inglaterra, eso lo puede escribir”, relató Cabral.

Narró que Leonel le respondió que percibía eso y solamente FP tiene que seguir el ritmo del trabajo para lograr la victoria.

Señaló que desde la óptica que lo ve, la FP debe ganar mínimo dos diputaciones. “Soy del criterio que las diputaciones de los partidos deben ser distribuidas, una para Nueva Inglaterra, una para Nueva York y otra para el sur de Nueva Jersey. Así, las regiones donde residen la mayor cantidad de dominicanos se van a sentir representadas”, añadió.

Indicó que Nueva Inglaterra, él está registrado como precandidato a diputado en ultramar, pero no ha hecho proselitismo esperando las reglas del juego.

“Ya empezó la precampaña interna el 2 de julio y sabemos que va a ser por encuestas la elección de los candidatos y candidatas a las diputaciones que va a presentar la FP”, adelantó Cabral.

Informó que luego de la actual visita de Leonel a Estados Unidos, iniciará los trabajos concernientes a la precampaña de su precandidatura a diputado.

Reveló que en cuanto a la agenda pre electoral y electoral del partido, FP va a encabezar el Bloque Opositor en la región de Nueva Inglaterra porque es el partido actualmente no solo mayoritario en el área, sino que es el único que se mantiene activo en las ciudades de todos los estados de la región.

“Llevamos una dinámica sin descanso como la lleva el presidente Fernández. En la región, nuestra estrategia de trabajo es terminar de formar los equipos electorales, colegio por colegio, recinto por recinto, colaborar a la afiliación de un mínimo de 15 a 20 mil nuevos miembros de FP en el área”, explicó.

“Con eso vamos a consolidar y darle el primer lugar en Nueva Inglaterra en relación a los demás partidos. En las elecciones pasadas (2020)”, dijo.

“El PRM ganó, habiendo un alto número de abstención en las elecciones pasadas, que contaba con varios factores a su favor como La Marcha Verde, la división del PLD, la anulación de las elecciones municipales y otros, pero ya esos factores no existen para estas elecciones”, añadió.

“Los únicos que existen son la crisis económica, la inseguridad, el narcotráfico, la inflación, la falta de empleos, las mentiras del presidente Abinader y el PRM, que van en contra del Gobierno”, puntualizó Cabral.