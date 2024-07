Presidente Abinader, ¡protejamos a Leonel!

Estoy preocupada por la seguridad del expresidente Leonel Fernández; como en otras ocasiones, fue invitado como observador de las elecciones presidenciales en Venezuela, donde su amigo y colega, Nicolas Maduro, es candidato presidencial. Tras las elecciones, la opinión del pueblo venezolano está dividida: unos proclaman a Maduro como ganador, otros que fue la oposición.

Ocho naciones, dentro de ellas, Republica Dominicana, consideran “indispensable” un recuento de las actas, con verificación internacional, para reconocer el resultado de los comicios. Eso ha molestado al gobierno venezolano; Maduro reaccionó, rompiendo las relaciones diplomáticas con esas naciones. En medio de protestas callejera, el caos es grande.

Tras Venezuela romper las relaciones diplomáticas y suspender sus vuelos comerciales con el pais, preocupa que Leonel no ha regresado; dicen que esta varado en Venezuela; que alguien o algo le impide viajar; poco se sabe de su estadía allá. ¿Esta resguardado, preso, secuestrado o evadiendo regresar? . Quiero que regrese bien, aunque me duele que de “hijo de machepa” llegó a ser “tutumpote”; por sus actitudes y acciones, parecería que rechaza sus orígenes, todo lo que huela a pobreza; por eso FUNGLODE, no es para servir a los pobres, sino un mecanismo de contacto con poderosos.

Reconozco que, tras sus vacíos emocionales, debilidades y defectos, también hay virtudes y dones, que ha fortalecido con estudios y experiencias; sabe “conceptualizar “, anestesiar los infelices, “el mal comió, no piensa”; sabe aprovechar oportunidades para esgrimir armas poderosas, como abandonar un partido por no ser su candidato y de inmediato, formar otro; recursos no le faltan.

Con esta personalidad tan especial, Leonel es un líder nacional, tres veces presidente de la República; tiene seguidores, por tanto, debemos ayudarlo a ser mejor; señalarle sus virtudes y defectos, cuidarlo. Hoy, debemos estar vigilante de su estadía en Venezuela; que no le pase nada horrible; aunque lo hayan invitado para ayudar “a barrer”, no podemos aceptar que lo tiren al zafacón; necesita ayuda, luces, para regresar tranquilamente a su patria, no solo de su familia y seguidores políticos, sino también del gobierno dominicano…. ¡presidente Abinader, protejamos a Leonel! Envíele una señal al presidente Maduro de que, aunque haya roto las relaciones diplomáticas con nuestro país, Leonel ni ningún dominicano están solos en esa nación.

Es posible, que Leonel, con debilidades de humano, buscando poder, reconocimiento, ha cometido errores y se le dificulta, limpiar el pasado; hay cosas que lo atan por siempre; pero debemos ayudarlo a salir del fango en que está metido en Venezuela, empañando a nivel internacional, no solo su imagen sino la de nuestro pais. Leonel, buscando fortalecerse, credibilidad y una salida digna a su misión en Venezuela, se ha unido al ex presidente de Colombia, Ernesto Samper para recomendar, entre otras cosas: transparencia en el conteo de los votos, mantener la paz, evitar violencia. ¿Qué observo que hace esas recomendaciones? Debemos facilitarle volver al país, y darle la oportunidad, de que corrija errores, pida perdón y ayude a elevar el nivel de vida de toda la nación.