Presencia de Leonel Fernández y plebiscitaria marcha-caravana, catapultan a Julio Romero como virtual alcalde de SDE

Santo Domingo Este.- El presidente, líder y candidato presidencial del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, estuvo este lunes en Santo Domingo Este, donde encabezó una marcha-caravana convertida en un plebiscito para catapultar a Julio Romero como el virtual alcalde de este municipio para el período 2024-2028.

Durante su amplio recorrido en la zona este de la provincia Santo Domingo, el expresidente Leonel Fernández estuvo en Guerra, San isidro, San Luis y Santo Domingo Este, donde recorrió sectores como El Almirante e Invivienda, entre otros.

Recorriendo la carretera Mella, al llegar frente al parque en la entrada de El Almirante, el líder de la Fuerza del Pueblo invitó al candidato a alcalde de Santo Domingo Este, por ese partido, Julio Romero y su compañera de boleta, Norma Molina, a subir al vehículo presidencial, provocando esto una gran algarabia, al son de: “Leonel presidente. Julio Romero alcalde”.

Para Julio Romero, esto sella su triunfo y es la mejor muestra de que el municipio Santo Domingo Este lo ha marcado como el próximo alcalde de esta municipalidad.

“Esta plebiscitaria marcha-caravana, encabezada por el próximo presidente de la República, el líder de la oposición, doctor Leonel Fernández Reyna, ha servido para catapultar nuestra candidatura a la alcaldía y a reafirmar que, tanto en abril, en las elecciones municipales, cuando daremos el primer golpe, como en mayo cuando noquearemos a la oposición, vamos a ganar convincentemente”, exclamó Julio Romero.

Abrazo sella triunfo de RescateRD.- El expresidente Leonel Fernández recorrió este lunes las comunidades de La Victoria, Guerra, San isidro, San Luis y Santo Domingo Este, en lo que se ha descrito como el abrazo que sella el triunfo de la alianza RescateRD.

Es lo que se interpreta tras lo observado en Guerra entre el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández y la candidata a la senaduría de la provincia Santo Domingo, por la coalición partidaria, Cristina Lizardo, cuando ambos se confundieron en un saludo.

En el municipio de Guerra, un mar humano, con la multiplicidad de colores de las diversas entidades políticas que constituyen la gran alianza electoral, presenció el hecho que será la antesala al triunfo abrumador de la coalición Rescate RD, constituida por los partidos Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y Bloque Institucionalistas Socialdemócrata (BIS) y otras organizaciones.

La gran marcha-caravana en apoyo a Cristian Berroa, candidato a la Alcaldía de este municipio, se convirtió en un plebiscito anticipado de lo que ocurrirá, tanto en las elecciones municipales de febrero como en las congresuales y presidenciales de mayo.

Dirigentes de diferentes organizaciones políticas hicieron saber que este lunes, el candidato presidencial de la FP, Leonel Fernández, ha encabezado la más grande manifestación política realizada en esta demarcación en las últimas décadas.

Militantes y simpatizantes de la FP, PLD, PRD, del Movimiento Rebelde, PQDC y otros partidos, la población en general salían de sus hogares, negocios, centro de trabajo, expresando su apoyo al aspirante presidencial y al candidato a la Alcaldía de este popular municipio.

Contrarresta a Luis Abinader.- El expresidente Leonel Fernández citó que el presidente y candidato del oficialismo lo desafió a un pulso en la comunidad de Guerra, “pero perdió de inmediato”.

Al hablar del desafío para medir fuerza, cuando el domingo recién pasado, el presidente Luis Abinader visitó este lugar en campaña y este lunes, “en las calles de Guerra, ese pulso se ha echado, el pueblo de Guerra sacó los molleros y no resultó poquita cosa, porque se lo tumbamos de inmediato, le tumbamos el pulso”.

“Se lo tumbamos (el pulso al Gobierno) porque el pueblo ya no tolera, no aguanta… no es posible para el pueblo dominicano continuar con el alto costo de la vida al que lo tiene sometido el Gobierno del PRM”, señaló el líder de la Fuerza del Pueblo y de la oposición política dominicana.

El candidato presidencial de la FP y partidos aliados, al dirigirse a la multitud que lo recibió en Guerra, subrayó que sólo en el domingo, el saco de arroz se incrementó en 125 pesos, expresando que: “Ya no quieren que comamos arroz tampoco”.

En ese sentido, el líder opositor preguntó a los presentes: “¿Quién te subió el arroz? ¿Quién te subió los huevos? ¿Quién te subió el pollo? ¿Quién te subió la carne? ¿Quién te subió la batata? ¿Quién te subió el ñame?”… A una de esas preguntas, la multitud respondió: ¡Abinader!… ¡Abinader!… ¡Abinader!…