Preguntas sin respuestas

Preguntas al Gobierno que preside Luis Abinader (no otro): ¿Tiene razón el Presidente de Colombia al afirmar que procedían de allá las nueve y media toneladas de cocaína (¡Nueve y media toneladas, no gramos ni libras!) incautadas aquí en un barco bananero? ¿Por qué no se ha dicho quiénes eran los responsables del barco en que se decomisaron? ¿Quiénes son los dueños del cargamento y dónde están? ¿Cuál era el destino final del gran cargamento (suponiendo que no es la República Dominicana)? Y, por último, lo más importante: ¿Quién es el socio local de los poderosos traficantes?… (Ojalá equivocarme, pero apuesto a que todo será silencio y olvido).