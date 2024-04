Precios en mandarín

Hace unos diez años me encontré en el Barrio Chino con un funcionario que celebraba la compra que acababa de hacer en un supermercado (chino, por supuesto) a precios bastante módicos. Me explicó la razón del hecho: “Es que estos negocios familiares no pagan impuestos, porque no se los cobramos, e importan desde China, a precios bajos, gran parte de los productos que ofrecen”. En resumen: El comercio chino de entonces no evadía a Impuestos Internos, sino los precios altos, para ser más competitivos…(Pregunta lógica: ¿Con el sorpresivo cierre de numerosos comercios chinos, porque no pagan los impuestos, quién gana y quién pierde?).