Precandidato a diputado Henry Abreu Morillo consolida respaldo al exponer propuestas en foro de Fuerza del Pueblo

NUEVA YORK._ El precandidato a diputado de ultramar, empresario Henry Joel Abreu Morillo, consolidó el respaldo de su partido, Fuerza del Pueblo (FP) al exponer sus propuestas legislativas para la diáspora en un foro celebrado ayer en el local de la organización opositora ayer domingo.

Abreu, quien es también el coordinador general del sector externo de FP que fue recibido con estruendosos aplausos y vítores cada vez que exponía las propuestas, reafirmó su compromiso de no convertirse en un diputado fantasma y mantener su conexión permanente con la comunidad a la que dijo amar, con la apertura de tres oficinas operativas en la circunscripción # 1de Estados Unidos si es electo en la curul del congreso nacional en la República Dominicana.

Hablando ante docenas de dirigentes, miembros y otros precandidatos de FP, Abreu Morillo sostuvo que por el gran liderazgo que tienen y el gran corazón para poder movilizar las personas que movilizaron ayer domingo es porque creen en ellos.

“Traje un discurso escrito pero dejaré que mi corazón hable porque no se leyó”, añadió soltando el texto para dirigirse improvisando a participantes.

“¿Porqué Henry Joel Morillo Abreu aspira a ser diputado de la circunscripción #1 de los Estados Unidos?, será fácil decirlo para mí, pero quizás ustedes se preguntarán y… ¡gran cosa!, sí, señores es gran cosa”, expresó.

“Porque aquí pocas personas saben el sacrificio que conlleva la vida política. Tu entregas el alma, el tiempo de familia, lo económico, lo físico, y a veces, el tiempo importante de tu vida y lo dedicamos aquí”, subrayó.

“Y un ejemplo de ello, es que estoy seguro que cada uno de ustedes está pasando por eso ahora mismo, porque su familia está en sus casas esperando por ustedes, pero ustedes tienen un propósito porque creen en estos 11 precandidatos que están aquí por la Fuerza del Pueblo, el presidente Leonel Fernández es la cabeza”, afirmó el precandidato.

“Da vergüenza, compañeros y compañeras que esta posición de diputado en ultramar fue creada en el 2012 y es penoso que en mis recorridos por la circunscripción #1 he verificado que son pocos los dominicanos que conocen esta posición”, añadió.

“¿Qué quiere decir esto, que son ausentes, no están dando las caras. Es penoso compañeros, da pena que pasemos por eso. Desde 2012 hasta el día de hoy, han pasado 12 diputados en esta circunscripción y es penoso que no tengan nada tangible ni sostenible para beneficio de esta comunidad”, criticó Abreu Morillo.

“Una comunidad laboriosa, trabajadora y que se entrega porque tiene dos y tres trabajos para sostener a sus familias aquí allá”, expuso siendo ovacionado con estridencia por los presentes.

“No, no, cuando digo no, no permitiremos que eso siga sucediendo. No lo vamos a permitir”, advirtió.

“Les daré siete años a esas personas trabajadoras de esta comunidad cuando mayormente los nons de los vehículos en este país son de 6 años, y cómo es posible que con el sacrificio y el sudor de su frente, después de 5 años no puedan llevar un carrito a su país”, cuestionó el precandidato.

“Eso de vergüenza y de ese tema sé yo. Y hoy, frente a ustedes porque no ando simulando ni hablando por hablar, porque el allante no cabe en mi persona”, puntualizó.

“Pueden jurar por Dios porque el tiempo es corto y yo ponerme aquí a hablarles disparates, no va. Voy a hablarles de corazón y les cumpliré de corazón, porque no seré un diputado ausente”, prometió reafirmando que abrirá tres oficinas en los estados con más dominicanos: Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania”, recalcó.

Dijo que pueden contar con esas tres oficinas donde tendrán un real legislador para esta comunidad que escuchará la voz de cada dominicano.

“Y para que Henry Abreu abogue por esas leyes en beneficio de todos ustedes. Le doy gracias a Dios por estar aquí compartiendo con todos ustedes, los que no me conocía, conocen quién es Henry ya, una persona que de verdad ama a su comunidad, ama a su país, porque yo pasé mucho trabajo en este país cuando llegué aquí”, relató.

“Y yo sé del sacrificio que cada uno de ustedes hace para poder estar aquí”, dijo el precandidato.