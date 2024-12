Posponen entrada en vigor de nuevas regulaciones orgánica Unión Europea

Angela Rosso Aebischer

Los cacaoteros dominicanos tendrán todo el año 2025 para mejorar sus prácticas de producción, entre ellas reforestar las fincas, referenciarlas y ubicarlas en el mapa satelital y delimitar el tamaño de cada propiedad, reducir las grandes asociaciones y certificar de manera individual cada miembro, así como formalizar a los pequeños productores. Todo esto en respuesta al nuevo marco regulatorio establecido por la Unión Europea a entrar en vigencia en enero de 2026.

La noticia de la posposición de la resolución Europea, que en principio estaba prevista para enero del próximo año, ha sido acogida con buena voluntad por parte del CONACADO principal organización exportadora de cacao orgánico de la República Dominicana.

Con esta regulación el organismo internacional intenta establecer un protocolo que garantice una certificación de trazabilidad de siete productos agrícolas en total y un stop a la desforestación.

Para continuar comercializando con la Unión Europea la calidad del cacao dominicano tendrá que ser irrefutablemente orgánico sin presencia de trazas de agroquímico para evitar hechos como lo sucedido en 2021 cuando la Comisión penalizó al país por la no renovación de la “certificación orgánica”, tras el hallazgo de un supuesto lote contaminado. Se recuerda que en dos años los productores perdieron RD500 millones de pesos por la paralización de las operaciones, además de una multa de RD450 millones por incumplimiento de contrato, un capital importante para un grupo de 9,075 familias agricultoras.

Aunque las exportaciones de cacao al mercado europeo se han normalizado, alcanzado unas 12 mil toneladas este año con precios que oscilan entre US$9,400 y 10,000 cada una, la preocupación de los productores persiste, porque entre otros factores siguen siendo vulnerables frente a un mercado cada vez más exigente y con grandes desafíos. Por ejemplo: Una de las principales exigencias de la E.U. es el análisis de trazas de residuos de agroquímicos al 10 % de los lotes antes de su exportación ya almacenados en puerto. Las muestras tienen un costo de US$600 dólares y deben ser tomadas por parte de un representante de las certificadora en el caso del CONACADO, Tradin Organic Cocoa Bv, los productores no asociados también deben enviar las muestras a un laboratorio acreditado en Europa.

El análisis debe desenvolverse en el periodo no mayor de 20 días, mientras tanto, el costo de almacenaje por estadía en puerto es de US$3,800 semanales.

Para responder a las complejas exigencias, los cacaoteros trabajan en el rediseño de las operaciones de recepción, fermentado, secado, empaque, almacenamiento y despacho del producto, costos de manejo en el que tienen que invertir un 40% más. Por si fuese poco, el CONACADO está pagando una deuda millonaria al Banco Holandés Oikocredit, con quien contrajo debido para adquirir maquinarias destinadas a su planta procesadora. Desgraciadamente los equipos aún no han no están en funcionamiento por falta de instalación, dado que la empresa DuyvisWiener, holandesa también, no cumplió con su parte del contrato (la instalación) y posteriormente se declaró en quiebra.

La producción de cacao no solo representa el 0.4% del PIB, es además un “embajador” eficiente que ha llevado el nombre del país a culturas a las cuales no todas las marcas pueden acceder, por tanto, la participación del Estado tendría que ser más tangible. El Ministerio de Agricultura podría acompañar la producción con asistencia técnica y las practicas agroforestales eficientes, cuentan con el personal y los recursos. Por el lado del financiamiento el Banco Agrícola ó el de Reservas podrían eliminar la presencia de la figura “usurera” que estrangula a los pequeños productores.

El éxito o quizás el fracaso del sector cacaotero no depende solamente llenar los requisitos de las nuevas regulaciones europeas, también enfrenta los desafíos del cambio climático y el envejecimiento de sus plantaciones, esta última responsable de la merma de un 16% en la cosecha octubre 2023-noviembre 2024.

¡Algunas incongruencias!

Desde 2021 hasta finales de este año desde Costa de Marfil salió hacia Europa la mayoría del cacao orgánico bajo el sello Fairtrade.

En 2022 la Internacional Cocoa Iniciative realizó un estudio en el que demostró la presencia de un 26% de mano de obra infantil en un campo de 800 mil agricultores, también habló de la disparidad entre el precio de caco en el país africano y las pocas ganancias que perciben quienes lo producen.

En este escenario la teoría de la “sostenibilidad y el Bio”, caballo de batalla de centenares de campañas a favor de los campesinos, carece de sentido.

A diferencia de otros países, la producción de cacao en la Republica Dominicana no emplea mano de obra infantil y son los propios productores quienes exportan el producto.