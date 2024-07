Posesionan Agregado de Defensa en Embajada Dominicana en EU

Washington, DC.- Fue posesionado el Contraalmirante Franklin Odalis Frías

Duarte, ARD, como agregado de Defensa Militar, Naval, Aéreo y Policial ante la

Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, en la ciudad de Washington

D.C., por la Embajadora Plenipotenciaria de la República Dominicana ante esa

nación, Sonia Guzmán Klang.

El Contraalmirante Franklin Odalis Frías Duarte, ARD, fue designado por el

presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, mediante Decreto 61-

24 en sustitución del General de Brigada Piloto, Robert Miguel Labort Pérez,

FARD.

El alto oficial de la Armada de la República Dominicana, posee Maestrías en

Seguridad y Defensa Nacional, de la Universidad Nacional para la Defensa

“General Juan Pablo Duarte Y Diez” (UNADE) y en Diplomacia y Servicio

Consular, del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y

Consular (INESDYC), órgano académico del Ministerio de Relaciones Exteriores

(MIREX).

Además, es licenciado en Ciencias Navales y Contabilidad. También se ha

especializado en diversos cursos internacionales, como: Joint Combat Operations;

National Defense University; Norfolk, EEUU; Elective, Home Land Security;

National Defense University, Norfolk, EEUU; curso Avanzado de Ingles, Berlitz;

Exploring The Issues, Doing Business in English; Specialize English, Lackland

Texas; Conducting Military and Peacekeeping Operations Law the Rule, Newport;

EE.UU; Avance Port Security/Port Vulnerability; Physical Security Training

Program, FLECIT, Jacksonville, EE.UU; curso Estratégico de Ejercito para el

Fortalecimiento Ciudadano, Israel, y Entrenamientos de Navegación Marina

Mercante, Buque Petromar, Centro América, México, Colombia, entre otros.:

La Embajadora Plenipotenciaria de la República Dominicana ante el gobierno de los

Estados Unidos de Norteamérica, en la Ciudad de Washington, DC, Sonia

Guzmán Klang y el Contraalmirante Franklin Odalis Frías Duarte, ARD.



General de Brigada Piloto, Robert Miguel Labort Pérez, FARD.; la embajadora

plenipotenciaria de la República Dominicana ante el gobierno de los Estados

Unidos de Norteamérica, en la Ciudad de Washington, DC, Sonia Guzmán

Klang; y el Contraalmirante Franklin Odalis Frías Duarte, ARD.