¿Por qué vuelve Trump?

¿Por qué un delincuente confeso, aunque no convicto, vuelve a gobernar a Estados Unidos? (¡Nada menos que Estados Unidos!) Porque durante ese primer gobierno su país no concurrió a ninguna guerra (y, por tanto, no hubo millones de viudas y huérfanos que tuvieran nada qué lamentar); porque, con reducida inflación, el salario rendía más; porque redujo la inmigración ilegal (hasta con un muro en la frontera con México); porque durante ese primer gobierno su país se mantuvo equidistante de China y Europa, y porque durante su primer gobierno Estados Unidos enloqueció más (y el resultado electoral muestra que la locura todavía le dura).