Politicos encienden el 2024 por dos elecciones

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Un ex presidente Danilo Medina triunfalista en las a los productores favorecidos con las Visitas Sorpresas en su administración, Abinader metido de lleno tratando de derrotar a la oposición enlas elecciones municipales de febrero, los perremeístas y barahoneros solicitando una marcha cuatros años más del presidente Luis Abinader en el poder, las áreas protegidas, la primera prueba del cómputo electoral, el ex presidente Leonel Fernández señalando que el gobierno dio marcha atrás a la tasa cero, luego de que fuer presentada sinsentido de racionalidad, un ex diputado peledeísta respaldando en Santiago de los Caballeros al candidato a alcalde en Santiago de los Caballeros, Radhamés Jiménez diciendo que el gobierno que encabeza el presidente Abinader es la estafa política del siglo, la condena en Estados Unidos de Miguel Gutiérrez en los titulares de prensa, los ataques de Rusia a Ucrania en las últimas horas, Miguel Vargas Maldonado comiéndose el gobierno por la situación por la cual atraviesa el Valle de San Juan, un inicio de año muy violento con muertos en La Isabelita, Nagua, Los Guandules, Distrito Nacional, Santiago y en Moca, asaltos en San Francisco de Macoris, Moca, Distrito Nacional y otros lugares, la desarticulación de grupos terroristas en Ecuador, el relanzamiento del programa de Salud Escolar, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunciando un supuesto uso de los recursos del Estado en campaña política, la rebelión de 51 sacerdotes de Perú contra una decisión del Vaticano, la Policía persiguiendo a nueve personas por el asesinato dos personas en Nagua, la inauguración de una oficina regional de Interior y Policía en La Romana, son temas de importancia en República Dominicana y el mundo.

OTROS TEMAS DE IMPORTANCIA

ABINADER MUY ACTIVO EN BARAHONA

El presidente Luis Abinader ha estado muy activo con Barahona iniciando el 2024 y el día 3 de enero pasado inauguró primer tramo carretero entre Barahona y Enriquillo, que incluye el Mirador San Rafael, el Mirador de Enriquillo, el puente sobre río Maniel y el asfaltado

Enriquillo, Barahona.- Como parte de las políticas implementadas por el gobierno en materia de infraestructura para avanzar en el desarrollo de la región sur, el presidente Luis Abinader dejó inaugurado el primer tramo carretero entre Barahona y Enriquillo, que incluye el Mirador San Rafael, el Mirador de Enriquillo, el puente sobre río Maniel y el asfaltado del tramo, que abarca unos 20.5 kilómetros. Durante el acto, el mandatario afirmó que estos dos días que estará por la región Enriquillo son de especial significado para el sur, que pasará de ser sur profundo a sur fecundo, por los grandes cambios significativos que vienen. Expuso que con el desarrollo vial que se está ejecutando en su gobierno, juntamente con la carretera Enriquillo a Pedernales, la cual está en construcción, y la circunvalación de Azua ya en funcionamiento y próximamente la circulación de Baní, que ya está en construcción, el jefe de Estado consideró que se podrá ahorrar aproximadamente hora y media en destino desde la Santo Domingo hasta Pedernales y viceversa. «¿Y por qué es esto importante?, porque son hora y media para uno de los destinos que va a ser en este año en términos de región de mayor crecimiento económico de la República Dominicana», destacó el gobernante. Reiteró que el turismo va a ser el motor del desarrollo de toda esta región, que incluye a Pedernales, Barahona y las provincias Bahoruco e Independencia. Asimismo, dijo que estas obras están conectadas, además de toda la comunicación agrícola y es fundamental para el desarrollo de toda la zona y por eso ha presionado y ha apoyado para la terminación de todo. Desarrollo completo del sur profundo El viceministro Supervisor y Fiscalizador de Obras, Roberto Herrera, afirmó que la reconstrucción y modernización de carretera Barahona-Enriquillo, que hoy se deja inaugurada en su primera etapa, constituye un eslabón fundamental del plan de inversiones que se lleva a cabo para desarrollar el polo turístico de Bahía de las Águilas y Cabo Rojo en Pedernales. Dijo, además, que la modernización de la carretera ha sido ejecutada por la constructora Inversores del Caribe (IDC), por un monto que sobrepasa los 1,500 millones de pesos. Informó que la intervención completa de la carretera contratada a esta empresa abarca la reconstrucción de 45.5 kilómetros de dos carriles de carretera, con un ancho de vía de 3.65 metros y un paseo de amortiguamiento a cada lado de 1.5 metros, totalmente asfaltados, que serán entregados en su totalidad en los próximos tres meses. De su lado, el alcalde del municipio de Barahona, Mictor Fernández, en nombre de los 54 alcaldes de la región de Enriquillo, agradeció al mandatario por la obra inaugurada. Asimismo, destacó la atención que prestó el presidente Abinader a la región, para el desarrollo completo del sur profundo. La obra consiste en la reconstrucción y readecuación de algunos tramos viales, que incluyen puentes, así como el mejoramiento de los taludes de montaña en una zona de alta pluviometría, además de un eficiente sistema de drenaje. Este gran proyecto, juntamente con la entrega del tramo Enriquillo -Pedernales y Cabo Rojo-Cueva de Pescadores, ambos en avanzado proceso de terminación, permitirán reducir el tiempo de llegada desde Barahona a las hermosas playas de la zona, garantizando el flujo de automovilistas, autobuses turísticos y carga en condiciones seguras, con señalizaciones de orientación y elementos viales modernos. Acompañaron al presidente Abinader, el ministro de la Presidencia, Joel Santos; la gobernadora de Barahona, Genara González Marmolejos; el alcalde municipal de Enriquillo, Heriberto Méndez y el diputado por Barahona, Moisés Ayala.

SABADO POLITICO Y OTROS TEMAS VARIADOS

Este sabado el presidente Luis Abinader retornó a Barahona, acompañando en una caravana a los candidatos municipales en Barahona

El llamado de aplicación de medidas anti covid-19

La presencia del ex presidente Leonel Fernández en actividades políticas en La Vega, Jarabacoa y Constanza, Fernández considera que Abinader y el PRM deben estar preparando sus

En RD no solo se habla de covid-19, sino también de dengue, cólera, tosferina, virus, gripe y de la mosca del mediterráneo

El apresamiento de dos alegados delincuentes con relación a la muerte de dos personas en Nagua

El fallecimiento de la madre del periodista Aurelio Henríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP)

Los proyectos pendientes de aprobación en el Congreso Nacional

EL RESUMEN DIARIO DE TRIFFOLIO

Juan Cruz Triffolio remite a Primicias todos los días un informe sobre las principales informaciones en República Dominicana, que publicamos a continuación.

El parque automotor creció más que la tasa de población d el país

Radhamés Jiménez califica al Gobierno de Abinader como la estafa política del siglo

Miguel Vargas: El granero del sur se ha convertido en el cementerio del sur

Danilo Medina afirma se sienten aires de victoria; dice el pueblo cuenta los días para triunfo del PLD

Leonel asegura Abinader dio marcha atrás a ley de tasa cero al presentarla «sin sentido de racionalidad»

Estudiantes de Barrio Lindo, Villa Mella, cansados de la espera por un plantel

Analfabetismo supera el 10% en provincias fronterizas; en DN 2.7%

Repatrian de EEUU 53 inmigrantes a RD tras intentar entrar a Puerto Rico

Francisco Camacho llama a la cordura y madurez en el COD

Cardenal de Honduras visita a López Rodríguez en su residencia

Cónsul RD NY, Eligio Jáquez, entrega reconocimientos a jóvenes dominicanos meritorios en exterior

TSE ordena el reconteo de los votos de las elecciones del Colegio de Abogados

Miguel Ángel Ávila Reinoso, asesinado en Ensanche Isabelita, acababa de ver nacer a su primer hijo

En observancia al feriado de Martin Luther King consulado en Nueva York no laborará este lunes 15 de enero

Cierra legislatura con decenas de proyectos priorizados pendientes

Ministro Daniel Rivera será el candidato a senador del PRM por Santiago y Cholitín en La Altagracia

Productores banilejos de mangos y aguacates temen llegada de plagas peligrosas al país

Oficina de Wilfrido Vargas desmiente que el artista estuviera borracho durante entrevista

Danilo: «Abel sabe la desesperación de los más pobres»

Corea del Sur prohíbe comer y vender carne de perro a partir de 2027

Decomisan kilos de frutas y vegetales a Julio Iglesias en Aeropuerto de Punta Cana

Estados Unidos detiene por completo su ayuda a Ucrania

Colombia sospecha que Fito entró en el país, el capo que desató crisis de Ecuador

Militares ecuatorianos han desarticulado nueve grupos «terroristas» en cuatro días

Leonel dice será mejor presidente; está aprendiendo de la gente y errores del pasado no volverán

Moradores reclaman arreglo de calle en Corozal en Tenares; “Si no hay asfalto, no hay votos”

El PLD denuncia supuesto uso de recursos del Estado para favorecer a candidatos del PRM

Fernando Hazoury: nuevo aeropuerto en Bávaro no estaría de más

Rebelión contra el Vaticano: los 51 sacerdotes de Perú que se niegan a bendecir a parejas homosexuales

Tribunal retira el arresto domiciliario a Freddy Hidalgo y Rafael Germosén después de tres años

MP pide 12 años de cárcel contra exadministrador de la Lotería en caso Operación 13

Desconocidos matan a dos en el Ensanche Isabelita

Cardenal López Rodríguez recibe alta médica tras cirugía de cadera

El PHD reúne a todos sus candidatos a cargos electivos y diseña su estrategia electoral de cara a las elecciones municipales, congresionales y presidenciales de febrero y mayo.

Detectan insecto “trips” en habichuelas en San Juan, productor dice daña 50 % de cultivos

Periodista denuncia prisión injusta de un hermano, solicita a Miriam Germán investigar

CMD propone aumento salarial para galenos y otras 13 reivindicaciones, Abinader se compromete a dar respuestas

Papa Francisco valora diálogo entre marxistas y cristianos

Fiestas de fin de año y nueva subvariante han disparado casos de COVID en el mundo, dice la OMS

CODUE sostiene que no está del «todo claro» proyecto regula asistencia a actos públicos

Más de 38 países han ofrecido apoyo a Ecuador para afrontar violencia criminal, dice presidente Noboa

Funcionarios de EE.UU. irán a Ecuador para cooperar en el combate al crimen organizado

Trump ya eligió su vicepresidente en caso de ganar las elecciones presidenciales

Milei deja atrás sus polémicas con el papa y le invita a visitar Argentina

Ecuador sigue en vilo con alerta de bomba y violencia incesante en las cárceles

Trump: El mundo está en llamas y se dirige hacia III Guerra Mundial