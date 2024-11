Policía de NY usará drones 24 / 7 para reforzar combate a la delincuencia en áreas de alto riesgo e inseguridad

NUEVA YORK._ El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) usará drones para reforzar el combate a la delincuencia en áreas de alto riesgo y e inseguras, comenzando en cuarteles de cinco distritos, anunciaron ayer miércoles el alcalde Eric Adams, el comisionado interino de policía, Tom Donlon y otras autoridades.

Los aviones no tripulados y manipulados digitalmente, son parte del programa “Drone as First Respondent” (Drones Como Primeros en Responder / DFR) y fueron asignados a los cuarteles en Central Park 67, 71 y 75 de Brooklyn (East Flatbush, Crown Heights y East New York, y el 48 en vecindario Belmont en El Bronx.

«Drone as First Responder» (DFR) del Departamento de Policía de Nueva York, es una medida destinada a reducir los tiempos de respuesta a emergencias y mejorar la seguridad pública en toda la ciudad”, dijeron las autoridades.

Los drones volarán, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a la longitud y latitud exactas de las llamadas de seguridad pública prioritarias seleccionadas, incluidas las búsquedas de personas desaparecidas, las alertas del sistema de detección de disparos ShotSpotter, los incidentes de robos y hurtos mayores, y otros delitos en curso según sea necesario», agregaron..

Cada vuelo es comandado y monitoreado por un oficial de la policía certificado por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). Los pilotos estarán estacionados en el Centro de Operaciones Conjuntas en el cuartel general de la policía en el Bajo Manhattan o en una de las estaciones de la Unidad de Asistencia Técnica y Respuesta (TARU, por sus siglas en inglés) del NYPD.

Los aviones no tripulados se controlan de forma remota en una pantalla de computadora y capturarán y transmitirán transmisiones de audio y video en vivo directamente a los teléfonos inteligentes de los oficiales, lo que ofrecerá información crítica e inmediata a los equipos en el terreno antes de que lleguen a la escena, dicen las autoridades.

Además, cada misión del DFR será monitoreada, en tiempo real, por un miembro de la Oficina Legal del Departamento de Policía de Nueva York. Las imágenes de drones se conservan durante 30 días, a menos que sea necesario para investigaciones o pruebas.

Hace años, cuando la policía comenzó su programa de aviones no tripulados a fines de 2018, la agencia indicó previamente que había algunas cosas que los aviones no tripulados no harían.

Los usos inaceptables de los drones incluían patrullajes de rutina, aplicación de la ley de tráfico, inmovilización de vehículos o sospechosos, usarlos como armas o ser equipados con armas y búsquedas sin orden judicial.

Al final de la rueda de prensa, el comisionado adjunto de la policía, Kaz Daughtry enfatizó que no hay Inteligencia Artificial (IA) en los drones.

«La ciudad de Nueva York está volando hacia el futuro mientras mantenemos seguros a los neoyorquinos», dijo el alcalde en un comunicado. «Si bien el programa Drone as First Responder es como se ve la policía de precisión en el siglo XXI, el potencial de los drones realmente está despegando. Estos aviones no tripulados significarán una vigilancia policial más eficiente y ayudarán a aumentar la seguridad de nuestros oficiales del NYPD y los neoyorquinos que respondan».

El alcalde y los oficiales explicaron que el DFR es una pieza de un esfuerzo más amplio del NYPD para incorporar nueva tecnología a la policía.

La agencia, que ahora opera más de 100 aviones no tripulados, planea continuar implementando esta tecnología para mejorar la eficiencia de la respuesta a emergencias en toda la ciudad.

«Van a ver esta tecnología expandiéndose por toda la ciudad», dijo el alcalde.

Las operaciones de drones del NYPD han expandido sus operaciones a 4.000 desde 2018.