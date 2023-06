Polanco recibe sólido apoyo de líderes, activistas y comunitarios durante recorrido en Dominican Taste Festival 2023 en el Alto Manhattan

NUEVA YORK._ El doctor Yomare Polanco candidato del Partido Demócrata Institucional (PDI) y el Bloque Opositor a diputado en ultramar, recibió un sólido respaldo de reconocidos líderes, activistas y comunitarios, durante un recorrido que hizo el domingo por toda la extensión del Dominican Taste Festival 2023 celebrado en la Plaza Quisqueya de la calle Dickman en el Alto Manhattan.

A su paso, Polanco que es también el presidente federal en Estados Unidos y Canadá del PDI, era saludado y abrazado efusivamente por sus simpatizantes y seguidores a quienes correspondía en las pausas que hacía con ellos para agradecerles el apoyo.

Entre quienes lo recibían eufóricos estuvo la concejala dominicana Pierina Sánchez del distrito 14 en El Bronx, el cineasta Eduardo Luna y el productor musical Stanley Afortunado.

Los fieles a la candidatura de Polanco se hicieron selfies, fotos y videos con el candidato del PDI y le aseguraban que votarán por él en las elecciones presidenciales y congresuales 2024 “para cobrarle, lo que le hizo la junta a usted”, en referencia a las atrocidades electorales perpetradas en las elecciones del exterior 2020 que perjudicaron el triunfo del también empresario, filántropo, activista comunitario y destacado dirigente político.

Los reconocidos activistas que se encontraron con Polanco estuvieron el ex presidente del Instituto Duartiano USA, Bienvenido Lara Flores, Héctor Maquiavelo Rodríguez y el pintoresco personaje de la comunidad “El General La Paloma”.

Polanco también era ovacionado por pequeños y medianos comerciantes que estaban en el festival con sus empresas promocionando los productos que confeccionan.

“El apoyo ha sido muy bueno, la gente me reconoce que me robaron la diputación. En su gran mayoría dicen que esta vez no pasará, que van a volver a votar por mí porque estuvieron muy decepcionados al no dejarme pasar los funcionarios de la anterior JCE, Julio César Castaños Guzmán y Gilberto Cruz Herasme en el 2020”, dijo Polanco al agradecer el respaldo en el festival.

“Hay mucha algarabía por donde quiera que pasó de adultos, jóvenes, mujeres que me reconocen y me saludan”, explicó el candidato del PDI.

“Me da orgullo de ser dominicano y si vuelvo a nacer, vuelvo a ser dominicano”, proclamó Polanco.

Señaló que ese respaldo es un reflejo de la consolidación del apoyo a su candidatura, al PDI y al Bloque Opositor.

“Estoy seguro y es una prueba del respeto y el apoyo que la gente nos tiene a nuestra candidatura, a nuestro partido PDI y al Bloque Opositor”, agregó.

Polanco expresó que es una bendición de Dios para que continuar así, cosechando triunfos gracias a la buena voluntad del querido creador el Señor Jesús.

También desde la tarima del festival, felicitando a los organizadores dirigidos por la activista Elida Almonte, exhortando a sus seguidores y a todos los presentes a seguir levantando la dominicanidad donde quiera que se encuentren.

Conversó brevemente con la concejala Sánchez y los activistas con quienes intercambió impresiones sobre temas de actualidad y el éxito del festival.