Polanco desmiente cobre RD$2, 214.000.00 por publicidad del Gobierno en su programa y atribuye falsa información a campaña sucia por posicionamiento electoral

NUEVA YORK._ El doctor Yomare Polanco, candidato a diputado en ultramar del PRD en las elecciones de este domingo 19 de mayo, desmintió que cobre $2 millones, 214 mil pesos dominicanos por publicidad del Gobierno en su programa “Nosotros en USA” que sostiene con recursos propios, atribuyendo la falsa información a una campaña sucia que busca desacreditarlo por su posicionamiento electoral con el 80% en la intención del voto.

Denunció que obviamente se trata de una campaña montada por sus adversarios que responden a sectores fácticos y retrogradas debido a la invencible fuerza de su candidatura situada en el 80% de la intención de los votantes, dato confirmado por la prestigiosa entidad con sede en Nueva York, Observatorio de la Diáspora RD que publicó la información hace unos días.

“Esto es falso de toda falsedad. Las personas que promueven esto, son sin escrúpulos y sin propuestas que solo saben hacer daños a nuestra comunidad en el exterior y a nuestro país”, respondió Polanco en un mensaje anexado a la misma imagen de la campaña sucia en la que también aparecen numerosos periodistas y comunicadores de la República Dominicana con millonarias asignaciones en publicidad oficial.

Polanco, atribuyendo la campaña sucia a grupos que obedecen a pautas de poder donde siempre está la mano oscura de los agresores de la moral, advirtió que no obstante esa campaña, su candidatura está más creciente que nunca a tres días de las elecciones presidenciales y congresuales, en las que la diáspora decidirá por el liderazgo comunitario comprometido y no por mantener a los diputados y diputadas oficialistas que siguen siendo fantasmas, insensibles e incapaces de someter legislaciones en el Congreso Nacional que resuelvan los problemas de las comunidades dominicanas en el exterior.

No identificó a sus atacantes, aclarando que su programa se mantiene con su propio peculio y que solo cuenta con el anuncio de su producto estrella “Fibrasina”, el suplemento dietético que produce en los laboratorios q ue dirige en Nueva Jersey.

La falsa información está siendo distribuida masivamente a través de grupos de chats, en redes sociales y algunas plataformas mediáticas.

“Ese tipo de campaña que proviene de una fuente anónima que no se atreve a dar la cara, para no develarse como sucia, no nos sacará de la concentración en estos días en la que seguimos trabajando con nuestro equipo de campaña para asegurar y defender el voto en la casilla 4 y evitar que se reedite la infame asonada electoral de 2020 cuando se nos despojó de una diputación legítimamente ganada en las urnas”, agregó Polanco.

Se cree que en la campaña sucia podrían estar participando candidatos a diputados en ultramar de otros partidos, temerosos del posicionamiento de Polanco y sus posibilidades de barrer a sus oponentes en las urnas gracias a su sólido liderazgo.

Acopiando el adagio bíblico de “por sus frutos los conoceréis” afirmó que todo el mundo sabe que su moral, su conducta y su trayectoria son impermeables.

“Gracias a Dios no necesitamos publicidad de nadie para seguir manteniendo nuestro programa que gracias al seguimiento de millares de televidentes en el exterior y la República Dominicana, es uno de los de más ratings en la televisión internacional”, expresó Polanco.

“Todo lo dejamos en manos de Dios porque siempre hemos sido bendecidos por su gracia”, señaló añadiendo que los mezquinos y conspiradores nunca tendrán cabida en una comunidad laboriosa y honesta que aprecia y respalda a quienes como él, siempre han estado a su lado en los mejores y peores momentos.

“Desconocen los creadores de las campañas que cuando se victimiza con alevosas intenciones a un personaje o una comunidad, eso se convierte en un boomerang y el karma siempre estará ahí para cobrarles las mezquindades”, aseguró Polanco.

Retó a los autores de la campaña sucia a demostrar con documentos oficiales y no como en los que se inventaron y a la Dirección de Prensa del Presidente (DPP) que asigna los contratos de publicidad a demostrar la veracidad de lo que están mostrando.

“La verdad prevalecerá por encima de las mentiras”, advirtió.