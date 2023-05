Polanco asume presidencia federal del PDI en EEUU y Canadá y liderará Bloque Opositor en el exterior

NUEVA YORK._ Considerado el potencial candidato más codiciado de la diáspora, el doctor Yomare Polanco asumió desde ayer lunes 15 de mayo 2023 la presidencia federal en Estados Unidos del Partido Demócrata Institucional (PDI) y liderará el Bloque Opositor en el exterior tras ser juramentado en la República Dominicana por el líder de la organización, Ismael Reyes en una ceremonia celebrada en el hotel “Radisson” en Plaza Naco de Santo Domingo.

Horas después de ser juramentado, Polanco que se define en su perfil de redes sociales como “padre y esposo de vocación y eternamente enamorado de mi querida Quisqueya por eso lucho y seguiré luchando por ella”, dijo que tomó una decisión histórica.

“Coordinaremos el Bloque Opositor en el exterior para junto a ustedes crear una política de bienestar, igualdad y oportunidades con miras al 2024”, señaló Polanco en su cuenta de twitter.

Reyes lo definió como un hombre de larga data en la política exterior, cuyo trabajo a favor de la diáspora dominicana es más que conocido.

Polanco explicó que la agenda del Bloque Opositor incluye reactivar su trabajo político organizando a toda la gente que lo sigue y que tiene tres años deseosa y esperando un desenlace de lo que ocurrió con su diputación que le fue robada en las elecciones del exterior 2020.

Dijo que a pesar de que parte de las instancias jurídicas y derechos en la República Dominicana, como el Tribunal Constitucional (TC), el Tribunal Superior Electoral (TSE) y la propia actual Junta Central Electoral (JCE) han reconocido que fue víctima de una conspiración para despojarlo del triunfo, el Gobierno “no la quiere soltar”.

ESTRUCTURA, CAMPAÑA Y METAS

Señaló que va a motivar a todos sus seguidores en los Estados Unidos para hacer un inventario con padroncillo para cuantificar a sus seguidores y volver a ganar la diputación en 2024, postulación que ya ha anunciado públicamente.

“Al igual que para la membresía del PDI para reorganizarlo también, pasarle un inventario, hacer un levantamiento y motivar a más dominicanos que creen en un mejor país y luchan por las mejores causas de que se incorporen masivamente a nuestras actividades de multiplicar y crecer”, explicó Polanco.

Adelantó que se ha creado un website denominado “Todos Somos Yomare Polanco” (www.todossomosyomarepolanco.com), para reclutar y dar oportunidad a todos los dominicanos y dominicanas en Estados Unidos y Canadá, registrarse ahí, conseguir un código, PIN o número para ampliar la membresía de apoyo.

Como parte de su meta, informó que para agosto de este año, se tenga un PDI sólido, con supervisores o líderes para supervisar cada estado y cada condado, que tengan su propio director de campaña del partido.

“Trabajaremos en Manhattan, El Bronx, Queens, Brooklyn y Staten Island en Nueva York, Paterson y Perth Amboy en Nueva Jersey, Allentown y Reading en Pensilvania que también cuentan con bastantes dominicanos, donde cada escenario tendrá un coordinador de campaña nombrado para alentar a que el PDI crezca horizontal y verticalmente”, agregó Polanco.

“Para finales de agosto, con un PDI organizad y fortalecido y un padroncillo con Yomare Polanco establecido y reforzado, empezaremos la campaña del Bloque Opositor del que seré coordinador general con todos los partidos que estarán en el bloque, porque habrán dos frentes: el oficialista encabezado por el presidente Luis Abinader y el de oposición liderado por el ex presidente Leonel Fernández”, reveló.

Dijo que a partir de finales de agosto, trabajará más como el presidente federal del PDI para Estados Unidos y Canadá, coordinando a todos los partidos que se sumarán al bloque opositor con muchas actividades de costa a costa con el activismo que lo caracteriza y la gente en todos los estados está ansiosa.

“Tenemos que decir que el Gobierno del Cambio que ha sido un fiasco, sin insultar al presidente Abinader, que puede ser un hombre bueno pero nos falló”, subrayó Polanco.

RECHAZO A OFERTAS DEL PRM Y PLD

Aunque definió a Abinader como un hombre bueno, de trabajo y buena familia, afirmó que “pero nos falló porque el famoso cambio que procesó, es un cambio de reversa por lo que lo queremos fuera porque está rodeado de un grupo de ineptos”.

Reveló que estuvo a punto de negociar una candidatura con el PRM pero ha sido maltratado por dirigentes de ese partido y altos funcionarios del Gobierno que influenciaron en la JCE para que todavía hoy, no se le reconozca el triunfo aún cuando el TSE, el TC y la JCE reconocieron que se le hizo un fraude, “pero ellos prefieren pagar abogados carísimos con el dinero del pueblo para encubrir a los criminales del 2020 de la JCE en vez de darme la verdad, pedirme disculpas y resarcir los daños hechos a la diáspora y a mí, por esa situación es que no puedo trabajar con el PRM que lo considero más corrupto que todos los corruptos que ellos quieren encausar, eso es corrupción e impunidad”.

Reiteró la denuncia de que el PRM manipula al presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo y a los magistrados Samir Chami Isa y Rafael Vallejo quienes también lo han maltratado.

Relató que tampoco aceptó la propuesta del PLD, aunque elogia a Abel Martínez que es un hombre joven, bueno y con futuro, pero dirigentes peledeístas lo han maltratado, “no es por jactancia, tengo que rendirle tributo a todos los que me han considerado como Abel, pero la dirección política en Nueva York, se confabularon con los conspiradores para el fraude a mi candidatura”.

Indicó que en medio de esa situación apareció Ismael Reyes, un hombre serio que lo respeta porque siempre lo ha tratado bien, ha cumplido en los negocios, es un patriota total con los valores que lo caracterizan, empresario honorable como también ha sido su trayectoria.

“Son gentes buenas, que no tienen esa maldad que muchos políticos viejos de los partidos grandes tienen, por esa maldad, tuve razones para decirles no al PRM y al PLD y tengo razones que irme con un partido como el PDI, con un presidente como Ismael Reyes”, añadió Polanco.

UNA GRAN DECISIÓN

“Los que no entiendan hoy, lo entenderán mañana y Dios siempre me ha guiado a hacer las decisiones correctas y creo que hemos tomado una gran decisión, no por Yomare Polanco ni por el PDI como mucha gente piensa, sino para que de por sí, el pueblo dominicano y los mejores dominicanos de aquí y de allá, tengan un lugar donde juntos podemos construir las pautas del futuro y el bienestar del progreso a través de los años”, puntualizó.

“Los dominicanos tenemos la capacidad y la virtud de construir un país para las futuras generaciones, sin embargo, ahora lo que tenemos es un país que está retrocediendo poco a poco de tal manera que los más vulnerables que son el 90% en nuestro país son pobres y sus generaciones no tendrán las oportunidades necesarias para salir de la pobreza, nosotros vamos a crear miles de oportunidades, igualdad y bienestar con una política para transformar y no un cambio como ofreció Abinader que es un fiasco, sino con transformaciones políticas, económicas y sociales, las cuales serán la base de nuestro trabajo en el PDI y en el Bloque de Oposición”, resumió.

Informó que el bloque ya cuenta con más de 12 partidos y la meta es llegar a 18 para sacar a Abinader y a todos los ineptos del PRM que están gobernando.