Polanco afirma ola del PRM no llegará en mayo a EEUU y reitera diputados oficialistas son fantasmas, insensibles e ineptos

NUEVA YORK._ El doctor Yomare Polanco, candidato a diputado en ultramar por el PRD, afirmó que la ola del PRM que se produjo en las elecciones municipales de febrero en República Dominicana no llegará en mayo a Estados Unidos, reiterando que los diputados oficialistas son fantasmas, insensibles e ineptos.

Polanco, hablando en una entrevista en el programa “El Sol de la Mañana”, transmitido en vivo desde El Bronx, señaló que él no es una excepción y piensa que los 7 diputados del PRM en ultramar, son fantasmas, invisibles en la política, a veces, hasta ineptos, aquí hay mucha gente intelectuales y yo, nunca he visto que ellos hayan demostrado ninguna actitud por la comunidad, ni siquiera siendo facilitadores.

“Esta comunidad te necesita para que tú la motives, para que donde haya un profesional trates de ayudarle, porque aquí hay mucha gente en necesidad, allá (República Dominicana), creen que aquí (Estados Unidos) todo brilla, como Balbuena. No, aquí pasan trabajo 2 millones de dominicanos en los que las mujeres necesitan del Ministerio de la Mujer, aquí hay muchos jóvenes que no van a la universidad porque están en el limbo, o son muy pobres o no califican porque tienen alguito”, añadió criticando la incapacidad de los incumbentes del PRM que no han podido producir un solo proyecto de ley en cuatro años en beneficio de la diáspora.

“Aquí es difícil la cosa, los jóvenes peloteros por ejemplo, no tienen coaches que los ayuden a tirar la pelota porque aquí un coach de pelota cuesta 120 dólares la hora, que sus padres no pueden pagar, aquí hay gentes que trabajan tres turnos, aquí hay muchas necesidades y los actuales diputados no han sometido una sola ley, pero tampoco sirven como facilitadores o enlaces con los ministros”, sostuvo.

“Sencillamente, no podemos reelegirlos”, precisó Polanco.

“La cúpula del PRM falló tratando de reelegir a uno que es el que más ausencias ha tenido con un premio Guinness por no asistir al congreso y ese es mi hermano y amigo, Norberto Rodríguez, pero aquí hay otra, que usurpó la voluntad del pueblo en el 2020, porque se le dio a ella la curul que me tocaba a mí y a mi gente, y sin ninguna moral ella sigue por ahí profesando que es diputada, y con ese tipo amoral el PRM nunca debió reelegirla”, señaló en referencia a la diputada de Nueva Jersey, Kenia Bidó.

“Sin embargo, esos son los dos candidatos que está reeligiendo el PRM y le pido al pueblo y a los dominicanos votantes que no se lleven de las líneas de los partidos, está de que pongan gentes ineptas, fantasmas, invisibles, voten por Yomare Polanco, voten 4 que por más de dos décadas ha demostrado estar al lado de esta comunidad en las buenas y las malas”, exhortó Polanco.