Perremeístas se juramentan en FP en NJ para sumarse a candidatura a diputado ultramar de Henry Abreu Morillo

NUEVA YORK._ Numerosos perremeístas renunciaron a su partido y se juramentaron en Fuerza del Pueblo 8FP) en un masivo acto celebrado el sábado en la noche en Nueva Jersey en apoyo a la candidatura a diputado de ultramar del empresario y coordinador externo, Henry Abreu Morillo.

Los ex perremeístas fueron juramentados en el transcurso de la actividad celebrada en el salón de eventos The Excelsior of Saddle Brook en la Ruta 46 de la ciudad de la que el establecimiento lleva el nombre, con la asistencia de más de mil seguidores, por Ramiro Espino, ex senador de Samaná y enlace de FP con las seccionales del exterior.

Entre los juramentados figuran Angel Alcántara, Marcia Alcántara, Néstor Mayobanex Perez, Cristiana de la Paz e Isabel Tejeda, quienes fueron coordinados para dar el paso del PRM a FP por George Ciprián.

Dijeron que representan a docenas de compañeros del partido gobernante a los que convencerán para que sigan sus ejemplos.

Morillo Abreu destacó la trascendencia de la decisión de los ex perremeístas diciendo que pasaron a FP porque al igual que todo el pueblo dominicano están convencidos de que el cambio ofertado por el PRM y el presidente Luis Abinader ha sido un gran fiasco en perjuicio de la mayoría de los dominicanos y las dominicanas en República Dominicana y el exterior porque a la diáspora tampoco se la ha cumplido con las falsas promesas oficialistas.

Espino, al juramentar a los nuevo miembros de FP les dio la bienvenida y les pidió ser leales al juramento y luchar día y noche por el triunfo del doctor Leonel Fernández en las elecciones presidenciales 2024.

En el evento, organizado por el equipo de Abreu Morillo y su movimiento “Nueva Ola”, el precandidato reafirmó sus principales promesas de precampaña a la diáspora basadas en numerosas conquistas anheladas que todavía no ha logrado la comunidad en el exterior.

“Hemos hecho recorridos innumerables por la Circunscripción #1. En cada una de las zonas pudimos realizar diálogos y recoger las inquietudes de nuestra comunidad, la cual, en algunas ocasiones, expuso con mucha vehemencia cuáles eran sus necesidades y sus prioridades”, añadió Abreu Morillo.

Subrayó que con espíritu de franqueza y arrojo muchos externaron con escepticismo haber perdido la confianza en las promesas realizadas por muchos diputados de ultramar, porque según han podido apreciar, esas promesas se han tornado en promesas irreales o promesas incumplidas.

“Sin el menor animo de querer hacer asomo de vanidad, escuché decir muy convencidos a la mayoría de personas abordadas, incluidos los escépticos, de que apostaran por mi representación congresual. Enfatizaron que seré su mejor representación como su diputado de ultramar, asumo que se hayan pronunciado así, por el enfoque, por la honestidad, por la pasión que advirtieron en nuestra propuestas y por la diafanidad que imprimimos en nuestras palabras”, precisó el pre candidato de FP.

“La comunidad que hemos abordado e interactuado, ha depositado en mí su plena convicción de que seré su mejor interlocutor para hacer viables sus inquietudes y poder cumplir con sus necesidades”, señaló Abreu Morillo.

“Quiero en este momento, con la verdad en las manos, poner en relieve, que hemos evaluado los acuciantes problemas y las promesas incumplidas por los que han ostentado la posición de diputado de ultramar. Quiero que sepan que sin duda alguna la voluntad política juega un rol determinante y yo diría del más elevado nivel ya que este concepto lo representa y lo encierra todo: voluntad política”, puntualizó.

Sostuvo que “al analizar cuidadosamente los diversos detalles y aspectos sobre la ineptitud exhibida por los diputados de ultramar para producir una mínima resolución o un proyecto de ley, sería un acto de irresponsabilidad mío, venir aquí hacer propuestas populistas, carentes de sustentación objetiva y política, las cuáles caerán al vacío, como ha sucedido con todas las promesas realizadas por los que han ocupado la posición de diputados de ultramar”.

Dijo que en el momento actual es preciso entender qué sin el nivel participativo y el apoyo resuelto del Poder Ejecutivo así también como el apoyo integral de las diversas entidades gubernamentales en el exterior, como consulados, el Instituto de Dominicanos y Dominicanas del Exterior (INDEX), embajadores y los oficiales electos, sin ellos se hace cuesta arriba, por no decir imposible lograr satisfacer las respuestas que la comunidad demanda.

“Una de las mayores quejas con las que nos encontramos en cada recorrido y diálogo, es la promesa incumplida, tanto por el presidente actual como por la pasada administración y por todos los diputados de ultramar que han pasado y por los que están actualmente.”, adujo.

Entre las principales promesas de Abreu Morillo están la facilidad de llevar exonerados los vehículos con más de 5 años de uso, bajar o eliminar los onerosos y abusivos intereses en los préstamos hipotecarios, aplicados a la compra de una propiedad, por entidades bancarias.

Recordó que se cuestiona sobre la redistribución que debe aplicar el estado en aras del cuantioso envío de las remesas.

“Nos han manifestado con mucho dolor, que solo somos buenos para contribuir al engrosamiento del Producto Interno Bruto (PIB) pero no para recibir una redistribución a través de la implementación de programas sociales que nos favorezcan y redunden en nuestro beneficio. Solo nos usan, es la expresión con la que a diario nos encontramos con lo expresado por la comunidad”, dijo.

“Desean la presencia de programas técnicos y educativos, para capacitar técnicos y profesionales de nuestra comunidad como el INFOTEP y el ITLA”, explicó.

Criticó la ausencia de oficinas para el pago y servicios gubernamentales de algunos ministerios y direcciones generales, falta de asignación de de becas estudiantiles de posgrados, disminución o reducción del costo de los pasajes aéreos y la reducción del oneroso costo de los servicios consulares.

Además promete implementar y orientar debidamente sobre el seguro contributivo SeNaSa, para los parientes y los que viven en el exterior.

“Nuestra comunidad demanda de un sin fin de necesidades, las cuáles han creado una profunda brecha de injusticia pavorosa y criminal, la cual ha devenido en un alto nivel de abstención electoral, por la ausencia de una justa valoración del papel que representan”, añadió.

“Quiero aprovechar este escenario para hacer un llamado de concientización, para que en el próximo torneo electoral, no solo voten por la candidatura de Henry Abreu para diputado de ultramar, sino también por la candidatura del doctor Leonel Fernández y por el mejor instrumento partidario dominicano, dentro del sistema de partidos políticos con que cuenta nuestra nación, como lo es la Fuera del Pueblo”, expresó.

“Si queremos cerrar esa brecha de injusticia y de marginalidad de nuestra comunidad, entonces apostemos al triunfo del doctor Leonel Fernández y de la Fuerza del Pueblo. Debo poner en relieve que el doctor Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo y Henry Abreu, somos y seremos los únicos garantes de satisfacer las necesidades de nuestra comunidad. Fuera de ahí, solo encontrarán un terreno escabroso y baldío”, aseguró el precandidato.

Agradeció el trabajo de su equipazo de precampaña y el sector externo de FP, adelantando que actos como el del sábado continuarán realizándose en diferentes escenarios de la circunscripción #1 en Estados Unidos.