Perdiendo el juicio, aporte positivo a imagen de la comedia RD

Es pura diversión adecuadamente lograda y vez con más atención de los

detalles en postproducción. Perozo se consolida como director, aprovechando

los recursos artísticos y técnicos, pese a ser una cinta de fórmula

José Rafael Sosa

Perdiendo el Juicio (Frank Perozo), es una comedia romántica se disfruta y

consolida un modelo de cine de humor que se ha ocupado de desmontar

prejuicios y etiquetas cuando de “cine dominicano” hay que hablar.

Se trata de una comedia que eleva la imagen de la producción fílmica de humor

del país, parte de un singular proceso iniciado en 2012, cuando la comedia

comercial comenzó a tomar cuerpo.

No es un cine hecho para reflexionar nada. No es cine para hundirse en

disquisiciones existenciales o políticas. Es pura diversión adecuadamente

lograda, esta vez con más atención de los detalles en postproducción.

Frank Perozo se consolida en el rol de director, aprovechando los recursos

artísticos y técnicos pese a ser una cinta de fórmula, basada en el

enfrentamiento de contrarios.

Esta producción de humor se apoya los mismos factores de sus producciones

de Caribbean Cinemas Films: guiones escritos con sentido de oficio, selección

de la comedia como el género fílmico de mayor poder de atracción, una

selección de talentos nacionales e internacionales de gran influencia pública, lo

cual garantiza atracción de los públicos en sus países, una formidable

estrategia de mercadeo, el despliegue en las pantallas nacionales y la

internacional , además de lograr la inclusión muchas de estas películas

dominicanas en reconocidas e influyentes y plataformas de transmisión digital

(streaming).

Caribbean Cinemas Films ha realizado con este modelo.No es lo

que parece;Qué León, Los Leones; La vida de los Reyes; Flow

Calle;Teacher Mechy;Líos de Familia;La Trampa, y Colao .

Las actuaciones

Clarisa Molina, logra una actuación depurada. Se siente orgánica, en su papel

de abogada, aun cuando en principio se no se nos hacía fácil verla en pantalla

con una pareja distinta a Ozuna.

Shalim Ortiz cumple bastante bien con el papel de coprotagonista, a pesar de

que sentimos que pudo haber dado mucho más, aporta gracia y frescura con

su personaje.

Cheddy García y Kenny Grullón actores de amplia trayectoria, sobre todo en

comedias, impregnan su talento. Es notable que al personaje de Cheddy se le

otorga un estatus de principal ejecutiva de una empresa agrícola, lo que la dota

de una postura social y económica de poder.

Charityn Goíco ofrece una interpretación breve en tiempo en pantalla, pero

acometida con entrega y profesionalidad. La artista dominicana contribuye a la

oferta de Perdiendo el juicio.

Marco Pérez (Marko), actor e influencer venezolano al correr con el personaje

cómico de soporte, a pesar de que le observamos clichés en la gesticulación

física, aporta gracia y empatía.

Aquiles Correa, a pesar de su ausencia de estudios de actuación, es un

intérprete natural con empatía propia haciendo ese antagónico papel que

desempeña

Perozo obtiene buen rendimiento interpretativo de sus talentos, en especial en

las escenas de enfrentamientos, De sus escenas, la captada en interior del del

Faro a Colón, es cinematográficamente genial y está llamada a ser recordada

en el curso de los tiempos.

Los recursos técnicos

Con recursos técnicos muy bien cuidados, en especial la dirección de fotografía

(Francis Adames), el diseño del sonido, una adecuada edición, Perdiendo el

Juicio se proyecta como el gran “éxito de verano” para nuestro cine.

La selección de locaciones nos saca de la capital dominicana y nos ofrece

ambientes rurales y urbanos al rodar en Santiago y Navarrete.

Destaca la banda musical tan dominicana, con los temas el emotivo “Solo

contigo” de Milly Quezada, “Que me quedes tú”, de Techy Fatule, “Le saqué

los pies” de El Rubio del Acordeón, “No” de Yellow Tree, “Cumbia” de Nio

García y en originalmente escrito para esta obra de cine “Perdiendo el Juicio”

de Krisspy.

La recomendación al público es concurra a esta cita con el humor fílmico. Es

una obra digna, divertida y cargada buenos dones como cine que ha elevado el

perfil de la comedia nacional.

Ficha Técnica

Título: Perdiendo el juicio

Dirección Frank Perozo

Productora: Caribbean Cinema Films

Productoras ejecutivas: Zumaya Cordero y Ana López

Guion: Kendry Yanoreth

Dirección fotografía: Francis Adames

Edicion: José Delio Ares Garcia

Musicalizador: Sergio Jiménez Lacima

Patrocinadores principales: Cervecería Nacional Dominicana con su marca

presidente y Altice, Hair Plus.

Apoyo institucional/legal: Dirección General de Cine (DGCINE)

Elenco: Clarissa Molina, Shalim Ortíz, Cheddy García, Marko, Kenny Grullón y

Julián Gil, Charityn Goico, Aquiles Correa, Nio García, Nelfa Núñez, Claribel

Adames, Chellmy Marie Jiménez, Lía Lockhart, Anthony Bruno, Maggy Liranzo,

Luvesky Fernández, Menthol 30 y Jacqueline Estrella.

Sinopsis:

Dos abogados, Mara y Mateo, especializados en divorcio, enfrentados por

representar partes en pugna, mientras crece una corriente de atracción

romántica.

Pie de foto



Escena de la comedia Perdiendo el Juicio, protagonizada por Clarissa Molina,Perdiendo el juicio, aporte positivo a

Shalim

Ortiz. Cheddy García, Kenny Grullón y Marko, entre otros.

Perdiendo el juicio (Frank Perozo, busca ser el gran éxito fílmico del verano 2024.