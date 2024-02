Pedro Martinez y Bartolo Colón abordan el uso de béisbol y el legado que desean dejar

En una entrevista reveladora en Alofoke Miami, los icónicos ex peloteros dominicanos Pedro Martínez y Bartolo Colón compartieron confesiones íntimas y reflexiones profundas sobre sus carreras en el béisbol, la amistad, la adversidad y el legado que desean dejar.

Uno de los momentos más destacados de la conversación fue cuando Bartolo Colón abordó públicamente por primera vez su decisión de recurrir a sustancias prohibidas después de una exitosa terapia de células madre en 2010 para reparar daños en su codo y hombro. Colón admitió haber tomado esa decisión unilateralmente, enfrentando el peso del arrepentimiento y la vergüenza, especialmente al confesarlo a su padre.

Pedro Martínez, al escuchar la sincera confesión de Colón, expresó su admiración por la valentía y humanidad de su amigo. La entrevista también destacó la profunda conexión entre Martínez y Colón, resaltando su humildad compartida y agradecimiento por los éxitos profesionales que han beneficiado a sus familias.

Sobre ese mismo tema de los esteroides en el béisbol, Martínez instó a una mayor responsabilidad entre los jugadores y una vigilancia constante por parte de las grandes ligas. Proponiendo que estas evaluaciones no sean repentinas una vez al año, sino constante durante los 12 meses, para no dar apertura a que los jugadores, en especial los dominicanos cometan esta mala práctica, que muchos lo han hecho por puro error, como fue el caso de Fernando Tatis Jr, a quien Martínez manifestó admirar pese a que lamenta que el jugador de San Diego en su momento haya malinterpretado su consejo, quien le exhortó que simplemente consulte al médico del equipo a la hora de consumir cualquier medicamento, ya que es un chico muy inteligente, el cual no debió haber cometido ese error. Por cada gripe o alergia siempre consultar al médico asignado y listo

En un giro humorístico, Martínez reveló su conocimiento de la farándula, contrastando con la postura de Colón, quien evita el tema y ni siquiera utiliza redes sociales. Martínez manifestó que es un conocedor de la mayoría de los temas de su país (RD), por lo que el tema Yailin-Tekashi no es la excepción.

Pedro Martínez es el pícher favorito de Shohei Ohtani

La conversación también se centró en el fenómeno del béisbol japonés Shohei Otani, con Martínez elogiando su talento excepcional y revelando que Otani lo considera uno de sus ídolos y seleccionó a Martínez para narrar un documental sobre su vida.

En algún momento el joven japonés le confesó al dominicano que una de sus metas aún no lograda es lanzar econ la fluidez con la que Martínez lo llegó a ejecutar, a lo que este último le dijo que él no necesita ‘fluidez’ , porque ya lo tiene todo.

Para Martínez como para Bartolo Colón Otani simplemente es de otro planeta. O simplemente diseñado por una computadora, comentaron metafóricamente.

RD merece un estadio de béisbol a nivel de grandes ligas

Para lograr tener un estadio con todos los parámetros de las grandes ligas solo necesita un terreno, apoyo del Estado y un par de buenos socios. Así lo manifestó Pedro Martínez, quien dijo que con nueve (9) empresarios o amigos expeloteros dominicanos de las grandes ligas RD podría ver realidad el sueño de no solo ser uno de los mejores exportadores de jugadores de béisbol, sino de poseer uno de los estadios más bonito y completos del caribe.

Martínez confesó que el actual presidente de la República Luis Abinader es el presidente dominicano que más se ha interesado en este tema, pero para que esto sea una realidad se necesita la unión de muchos dominicanos, especialmente que en verdad deseen invertir en este gran proyecto.

¿Quiénes son mejores en el béisbol, PR o RD?

Sobre el famoso y eterno debate sobre si Puerto Rico o la República Dominicana tienen el mejor equipo y los mejores jugadores. Martínez señaló que ambos países cuentan con una rica tradición de talento y que la calidad de los jugadores es más importante que la cantidad. » Tendríamos que sentarnos con un cuaderno y comenzar a escribir las estadísticas de cada jugador y comenzar a sumar», comentó.