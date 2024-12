¿Partidos para qué?

Cosas que no suceden en nuestros partidos electoralistas: 1) No hay debates basados en ideas divergentes; 2) No hay identidad ideológica explícita, sea de derecha o de izquierda; 3) Ningún aspirante a la Presidencia integra una corriente social externa que lo promueva; 4) No asumen liderazgos sociales extra partido (campesinos, obreros, profesionales, académicos, empresariales); y (lo más importante) 5) No ofrecen cambios profundos en el sistema, por más que la sociedad los demande…(Entonces, vale promover candidatos independientes, porque ¿para dónde vamos con estos insulsos partidos?).