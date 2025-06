Partidos de izquierda exigiendo detener presa de cola en Cotuí, crisis haitiana abordada por presidente Abinader y ex presidentes de la República, ADOCCO solicitando auditorías en diferentes organismos del Estado, otros variados temas en Primicias junio 2025

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Diferentes organizaciones políticas de la izquierda dominicana exigiendo detener de inmediato el propósito de imponer una presa de cola en El Naranjo, Cotuí, definiendo la Barrick Gold como una «empresa asesina» y anunciando su compromiso de luchar sin desmayo por el rescate de la soberanía nacional; el presidente Luis Abinader y los ex presidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina abordando por segunda vez la crisis haitiana, ADOCCO solicitando a la Cámara de Cuentas auditorías forenses en diferentes organismos del Estado, entre estos Educación, Agricultura, Cultura, EGEHID, INABIE, Infraestructura Escolar, BAGRICOLA, [DO] SOSTENIBLE, INAFOCAM, ISFODOSU; el accidente de un conductor que transportaba 15 haitianos indocumentados, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, aclarando el alcance del proyecto para crear el Ministerio de Justicia, el juicio contra Wander Franco en Puerto Plata, el contrato para la modernización de los semáforos del Gran Santo Domingo, el viaje del presidente Luis Abinader para reunirse con diferentes jefes de Estado y su ausencia del país durante ocho dias, la entrega de La Jota al país por España, el fallecimiento del ex rector de la Universidad Católica de Santo Domingo, Ramón Alonso Beato; la muerte de tres jóvenes en un operativo policial en Sabana Perdida, la ocupación ilegal de las aceras y calles por negocios informales, la Operación Camaleón, tres años del fallecimiento trágico del ex ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera; allanamientos en Punta Cana y el Distrito Nacional, la resistencia a la construcción de edificios en diferentes sectores de Santo Domingo, comenzando con La Castellana; el caos vehicular en Las Praderas, Distrito Nacional; una niña arrrastrada por una cañada en Santo Domingo Norte, Francisco Dominguez Brito enfrentando la creación del Ministerio de Justicia, la Policía Nacional combatiendo las invasiones de terrenos, un intento de contrabando con 28 mil cigarrillos en Dajabón, la celebración con dos pasteles del primer año del cierre del Teleférico de Puerto Plata, las muy calientes auditorías realizadas y dadas a conocer por la Cámara de Cuentas en importantes organismos del Estado, son temas de actualidad en junio 2025 en República Dominicana y el mundo.

EL COMUNICADO DE LA IZQUIERDA

Un comunicado enviado a Primicias por Los Partidos Comunista del Trabajo (PCT, Movimiento Caamañista, Movimiento Popular Dominicano, Patria Para Todos, Fuerza de la Revolución y Referente de la Izquierda Dominicana, expresa un no a la presa de colas y reclama el abandono de la Barrick Gold del país.

Esas organizaciones de izquierda denuncian que alegadamente la Barrick Gold ha pactado con Unigold para apropiarse de gran parte del oro del Parque Manolo Tavarez Justo en Dajabón y «matar dos rios fundamentales para la vida del Noroeste dominicano y la República de Haití: El Masacre o Dajabón y El Artibonito.

«Esto solo puede encontrarse en un país sin soberanía», expresan las organizaciones de izquierda.

La izquierda la emprende contra el contrato con la Barrick Gold, que «incluiría el suministro gratos del agua y de otras fuentes, pago por el Estado de los impuestos territoriales que le corresponde asumir a la Barrick Gold a las alcaldías, compensaciones de los crueles desalojos involutasrios(ya con un saldo de un muerto y varios heridos), traslado al gobierno de los costos ambientales ocasionados por la transnacional y de la carta eterna de riesgos y gastos de operaciones de dos presas de colas».

Las organizaciones politica atribuyen el actual gobierno y a los partidos del sistema y grupos elites su respaldo a la empresa minera, a la que atribuyen delitos ambientales.

Indican que «la Barrick Gold está destruyendo nuestro patrimonio natural, contaminando nuestras fuentes de agua e imponiendo terror militar y policial y sin licencia social una nueva presa de colas, que aumentaria peligriosamente la posibilidad de una catastrofe ecológica».

“DIÁLOGO SOBRE LA CRISIS HAITIANA Y SUS

IMPLICACIONES PARA LA REPÚBLICA DOMINICANA”

En un ejemplar y trascendental gesto de concertación, tuvo lugar hoy en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, la sesión inaugural del “Diálogo sobre la Crisis Haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana”.

A la mesa de actores de la histórica cumbre celebrada el pasado 14 de mayo, entre el señor Presidente Constitucional de la República Luis Abinader, y los señores Expresidentes, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, se añade el Consejo Económico y Social.

Ante la crítica situación que atraviesa la República de Haití y las crecientes repercusiones e impacto sobre nuestra nación, el CES fue convocado para coordinar este espacio de diálogo, a fin de deliberar en un marco plural, democrático y estratégico, sobre seis ejes: Migración, Comercio Bilateral, Desarrollo de Comunidades Fronterizas, Seguridad Nacional, Relaciones Internacionales y Asuntos Laborales.

El Presidente del CES, Rafael Toribio, destaca que en un acontecimiento sin precedentes, los principales actores políticos del país, anteponen el interés de la Nación sobre cualquier otra consideración, para buscar y construir con los representantes de toda la sociedad dominicana, los consensos necesarios para la formulación de una estrategia de Estado, ante uno de los desafíos más complejos y prolongados de nuestra historia contemporánea.

El diálogo estará enriquecido además por las voces y participación de expertos e invitados especiales, fortaleciendo la representatividad y la legitimidad del proceso. Oportunamente se habilitará también una plataforma para ofrecer y garantizar la participación de la ciudadanía, incluyendo a los dominicanos en el exterior, a través de un sistema que permita en una parte del proceso, la recepción de opiniones, pareceres y documentos.

En líneas generales, el proceso que se abre ahora, continuará en los próximos días con la presentación y aprobación de la Metodología General, e inmediatamente con la puesta en funcionamiento de las seis Mesas Temáticas que operarán de manera intensiva y simultánea, lo que permitirá que en un tiempo razonable se puedan obtener los consensos y disensos, que finalmente quedarán a consideración del Presidente de la República y de los Expresidentes.

En el marco de la celebración de sus veinte años, es un honor para el CES, consolidar su misión constitucional de principal órgano concertador, asegurando la participación organizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento permanente de la paz social y de la paz política.

SESIÓN INAUGURAL

Jueves 5 de junio de 2025

Francisco Domínguez Brito llama a asumir con firmeza el compromiso ambiental en el Día Mundial del Medio Ambiente

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el dirigente político y ex Ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, hizo un llamado a toda la ciudadanía y a las autoridades a asumir con seriedad el compromiso con la sostenibilidad y la protección de los recursos naturales de la República Dominicana.

Francisco Domínguez Brito advirtió sobre los desafíos crecientes que impone el cambio climático, como la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y los eventos climáticos extremos. En ese sentido, señaló que: “Proteger nuestros recursos naturales no es una opción, sino una obligación moral, social y política”.

“El cambio climático nos plantea desafíos cada vez más complejos, pero también nos ofrece la oportunidad de ser parte del cambio”, expresó.

El ex Senador de la República enfatizó la necesidad de promover una educación ambiental integral, desde las aulas hasta los hogares, y de contar con una ciudadanía activa, consciente de su rol en la defensa del entorno. Asimismo, subrayó la importancia de la voluntad política para aplicar las leyes ambientales y transitar hacia una economía más limpia y sostenible.

“El compromiso con el medio ambiente debe ser diario. Como país, debemos decidir si caminamos hacia un futuro más justo y sostenible, o si seguimos ignorando los llamados de la naturaleza”, sostuvo.

Francisco Domínguez Brito concluyó reafirmando su compromiso con una República Dominicana más verde, equitativa y responsable, y expresó: “Yo elijo actuar. Yo elijo cuidar. Yo elijo República Dominicana”.

El Día Mundial del Medio Ambiente, establecido por la ONU en 1972, se celebra cada 5 de junio para sensibilizar sobre la importancia de proteger el planeta y enfrentar los retos ambientales más urgentes a nivel global.

GUILLERMO MORENO INSTA PROTEGER MEDIO AMBIENTE

En ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente de Alianza País, Dr. Guillermo Moreno, emitió una declaración que busca despertar conciencia y movilizar a la ciudadanía dominicana a actuar frente a la creciente crisis ambiental, particularmente la que están viviendo las comunidades de Cotui y la construcción de la Presa de Cola por la Barrick Gold.

“El 5 de junio no es solo una fecha para reflexionar, sino sobre todo para actuar”, afirmó Moreno. “La tierra nos habla en cada río contaminado, en cada árbol talado, en cada especie que desaparece; cada uno de ellos nos recuerda que no podemos seguir ignorando los límites.”

Durante su mensaje, el líder político enfatizó que cuidar el medio ambiente no es una opción, sino una responsabilidad ineludible: “Es un compromiso con la vida, con el presente y con el futuro.”

Moreno destacó que cada decisión individual cuenta —lo que consumimos, cómo nos desplazamos, lo que sembramos— y señaló que esas acciones diarias son las que suman o restan en el balance ambiental.

Desde la visión de Alianza País, recalcó el doctorMoreno, es fundamental promover un modelo de desarrollo sostenible, donde se respete y valore cada recurso natural y se coloque la vida por encima del lucro económico.

“Hoy, más que celebrar, debemos asumir un compromiso: proteger la naturaleza es protegernos a nosotros mismos y a las generaciones que continuarán cuando ya no estemos”, concluyó Moreno, haciendo un llamado directo a asumir responsabilidades colectivas e individuales frente al reto ambiental.